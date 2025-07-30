Господдержка без проблем: как воспользоваться помощью государства правильно

Найти подходящую меру поддержки для бизнеса — только половина дела. Избежать сложностей в процессе получения помощи и без ошибок сдать отчетность поможет партнер сервиса Господдержка.рф — компания RUSTAX.

RUSTAX входит в топ крупнейших компаний налогового консалтинга по рейтингу RAEX.

С какими сложностями сталкивается бизнес при получении господдержки

Меры государственной поддержки позволяют бизнесу развиваться, облегчают финансовое положение, помогают преодолевать кризисные ситуации. Но, несмотря на осведомленность о возможности получения помощи, на практике преференциями пользуется лишь малая доля компаний и ИП.

Главная причина — сложности с ее получением и подготовкой отчетности в дальнейшем.

Действительно, при обращении за господдержкой можно столкнуться с рядом проблем, среди которых:

подготовка большого пакета документов, включая бизнес-план, финансовую модель и другую документацию;

нарушения при подаче заявки, приводящие к отказу;

необходимость постоянного отслеживания результатов;

непонимание, какие механизмы поддержки можно совместить.

Разобраться в мерах господдержки — только часть задачи. Кроме этого, нужно дополнительно заниматься налогами: анализировать бизнес-модель, искать способы оптимизации и следить за правильным оформлением сделок. Все это требует отдельного времени и усилий, но помогает снизить риски, уменьшить налоговую нагрузку и сохранить устойчивость бизнеса.

Компания RUSTAX поможет разобраться в многообразии государственных программ, подготовит документацию и обеспечит правильное оформление отчетности. RUSTAX позволяет сосредоточиться на развитии своего дела: компания возьмет на себя всю сложную работу по взаимодействию с государственными органами.

На какие меры поддержки может претендовать бизнес

По сути, меры поддержки представляют собой преимущества, которые государство предоставляет бизнесу на различных уровнях — федеральном и региональном. Сами преференции можно разделить на две большие категории — налоговые и неналоговые, причем количество программ постоянно увеличивается.

Если говорить о налоговых преференциях, то это, в первую очередь, пониженные налоговые ставки и налоговые вычеты, освобождение от налогов, применение понижающих коэффициентов и другие меры. Неналоговые меры также разнообразны: к ним относятся льготные кредиты, гранты и субсидии, а также льготная аренда и многое другое.

Нередко компании и ИП полагают, что для получения преференций нужно соответствовать жестким требованиям, как, например, на «упрощенке» — не превышать предельный размер дохода и среднюю численность сотрудников. Но это необязательно.

Рассчитывать на налоговые преференции могут резиденты особых экономических зон и промышленных парков. Льготы для этой категории налогоплательщиков устанавливают на региональном уровне. Также претендовать на налоговые преференции могут отдельные категории бизнеса (например, IT-компании): для них льготы определяет Налоговый кодекс. Дополнительно бизнес вправе рассчитывать и на предоставление неналоговых преимуществ, включая субсидии и другие меры поддержки.

Ваше спокойствие в вопросах налогообложения RUSTAX — команда профессионалов с большим опытом работы в налоговых органах Подробнее

Как получить господдержку с минимальными усилиями и обойти подводные камни

Меры государственной поддержки нацелены на оказание реальной помощи бизнесу. При этом на практике предприниматели нередко сталкиваются с трудностями и при выборе подходящего решения, и в процессе оформления. Как итог — бизнес теряет время в попытках самостоятельно освоить все нюансы, но не получает желаемого результата.

Есть другой способ, позволяющий воспользоваться мерами поддержки без лишних сложностей, в том числе если вы не готовы к работе в автоматизированном режиме — обращение к профессионалам, которые специализируются на помощи предпринимателям в подборе и получении господдержки — например, к RUSTAX.

Что RUSTAX предлагает своим клиентам:

1. Экспертиза мер государственной поддержки:

Анализ меры поддержки, которые доступны бизнесу.

Определение подходящих механизмов мер поддержки (как на уровне региона, так и на федеральном уровне).

Оценка допустимости совместного применения различных преференций.

Оформление заключения, обсуждение результатов экспертизы с клиентом и предоставление рекомендаций.

2. Структурирование и налоговая оптимизация бизнеса:

Сбор информации и документации для понимания специфики бизнеса клиента и последующего анализа.

Изучение законодательства с учетом ситуации клиента.

Подготовка заключения и обсуждение результатов (RUSTAX предоставляет не просто абстрактные рекомендации: по итогам проведенной работы клиенту предлагают конкретные шаги для оптимизации структуры налогообложения).

3. Сопровождение в получении мер господдержки и налоговых льгот:

Подготовка заявки и пакета документов.

Проведение встреч с представителями уполномоченных органов.

Юридическое сопровождение процедуры и консультирование клиента.

Компания RUSTAX не ограничивается только помощью в области господдержки бизнеса. Также среди услуг компании:

Налоговое консультирование юридических и физических лиц.

Сопровождение бизнеса в процессе взаимодействия с госорганами (включая сопровождение налоговых проверок).

Сопровождение перехода на налоговый мониторинг.

Судебная защита в налоговых спорах.

Оптимизация НДПИ и управление налоговыми рисками в сфере недропользования.

Поддержка по всем вопросам трансфертного ценообразования и контролируемых сделок.

Особенность работы RUSTAX — это узкая специализация: компания предлагает комплексное налоговое сопровождение и занимается оказанием помощи бизнесу в получении мер государственной поддержки. Среди специалистов RUSTAX — бывшие сотрудники ФНС, которые знают о налогообложении и поддержке бизнеса все.

Компания RUSTAX подберет оптимальные варианты налоговых и неналоговых преференций для вашего бизнеса, рассчитает экономический эффект и сопроводит процедуру подачи заявки. С RUSTAX вы избежите возможных сложностей при обращении за господдержкой и получите помощь в дальнейшем применении налоговых льгот и других преференций.

Ваше спокойствие в вопросах налогообложения RUSTAX — команда профессионалов с большим опытом работы в налоговых органах Подробнее

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