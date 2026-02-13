Где можно купить качественную презентацию: ТОП-15 бирж

Когда студент начинает искать, где можно купить презентацию, это почти всегда происходит на фоне дедлайна, когда уже нет времени сравнивать десятки сервисов и читать длинные отзывы. Я — Дмитрий Феськов, основатель Студворк. Более 10 лет работаю со студенческими заданиями и образовательными биржами и вижу, как легко в такой момент ошибиться с выбором: можно получить красивые слайды без смысла или, наоборот, сильный текст в сыром оформлении.
Поэтому здесь я собрал практический ориентир по рынку, чтобы было понятно, куда идти за результатом, а не за обещаниями.
При выборе сервиса я всегда советую смотреть на три базовых критерия:
Качество и рейтинг авторов. На таких платформах, как Студворк, можно выбрать исполнителя по отзывам, специализации и примерам, а не вслепую.
Стоимость. Например, Zaochnik удобен тем, что позволяет найти решение под ограниченный бюджет без долгих переговоров.
Скорость и поддержка. На сервисах вроде Автор24 важную роль играет не только исполнитель, но и менеджеры, которые контролируют сроки и помогают быстро внести правки.
Этот материал я делал в первую очередь для студентов, которым нужно быстро и безопасно закрыть учебную задачу — от обычного доклада до визуального для защиты проекта. Дальше вы увидите обзор 15 площадок с их плюсами и ограничениями, чтобы можно было осознанно выбрать сервис под свою ситуацию и понять, где заказать презентацию.
Как я отбирал платформы для этого обзора
Я отбирал площадки по простой логике: чтобы список был полезен студенту, а не выглядел витриной рекламы. В подборку вошли сервисы, где реально заказывают учебные проекты, и где можно оценить риски заранее. Я смотрел на прозрачность условий (понятные сроки, цены, правила правок), качество исполнителей (профили, специализации, отзывы), безопасность оплаты (сделка через платформу или понятная схема возврата), а также удобство заказа — насколько быстро можно оформить задачу и получить обратную связь.
Моя экспертиза — практическая. Я много лет работаю с образовательными продуктами и регулярно вижу, с какими проблемами сталкиваются студенты: «сделали не по методичке», «нет источников», «слайды перегружены», «не успели к защите». Поэтому в описании каждой платформы я делаю акцент на том, как там оформлять заказ, что проверять до оплаты и для каких задач сервис подходит лучше всего.
Где можно купить презентацию: обзор 15 бирж
Таблица поможет быстро сравнить варианты, прикинуть бюджет и сроки, понять, где безопаснее оплачивать заказ и на что смотреть в отзывах и портфолио, чтобы не получить «красиво, но не по методичке».
Классификация онлайн-сервисов для заказа презентации
Название биржи
Особенности
Цены (среднее значение)
1. Студворк
Быстрые отклики (около 10 минут), большой выбор авторов, рейтинг/отзывы, чат и претензии внутри заказа
1500 рублей (старт от 500 рублей)
2. Автор24
Гарантийный период, бесплатные корректировки, рассрочка/оплата частями, пошаговый заказ
2200 рублей (1700–2700 рублей)
3. HomeWork
Менеджерское сопровождение, официальный договор, отдел качества, сервис “под ключ”
2600 рублей (по примерам 1200–5000 рублей)
4. Препод24
Вы задаёте бюджет/срок, биржевой формат, есть «готовые работы»
800 рублей (старт от 200 рублей)
5. Всё сдал!
Отклик от 1 минуты, срок от 4 часов, безопасная сделка, бесплатные доработки
1200 рублей (старт от 300 рублей)
6. УниверSOS
Персональный менеджер, гарантия до 1 года, бесплатные консультации/доработки
1500 рублей (старт от 200 рублей)
7. Studently
Прямой чат с автором, автоподбор после оплаты, гарантия 30 дней, можно оплатить 50/50
1500 рублей (старт от 1100 рублей)
8. Zaochnik
Официальный сервис, менеджер + договор, гарантия 60 дней, предоплата 25%
1860 рублей (по примерам 1100–2800 рублей)
9. Kwork
Маркетплейс пакетов услуг: фикс-условия, портфолио/рейтинг, доп. опции (срочность/слайды)
2500 рублей (старт от 500 рублей)
10. Тебе Зачет!
Личный менеджер, быстрый отклик, гарантийные правки, сервисная схема заказа
1200 рублей (старт от 990 рублей)
11. DiplomTime
Проект к защите “под ключ”, официальный договор, сопровождение до результата
2000 рублей
12. StudLance
Биржа: отклики экспертов, прямое общение, безопасная сделка, быстрые сроки
800 рублей (старт от 500 рублей)
13. FastFine
Акцент на гарантиях и бесплатных исправлениях, калькулятор цены, поддержка 9:00–21:00
2000 рублей (старт от 1100 рублей)
14. Work5
Сервис с офисами и онлайн-заказом, доклад со слайдами от 4 часов, оплата в 2 этапа
4000–6000 рублей (старт от 4000 рублей)
15. Феникс
Биржевой формат: много авторов онлайн, безопасная сделка, гарантия 30 дней (есть 60)
2500 рублей (часто 1500–3500 рублей)
1. Студворк — биржа помощи студентам с быстрыми откликами
Студворк — сервис помощи студентам с большой базой исполнителей и учебных профилей: от гуманитарных дисциплин до точных наук и языков. На платформе указаны масштабы проекта: 819 073 студента, 123 837 автора и 185 компаний; система отправляет заказ на оценку авторам, а первые отклики обещают в течение ~10 минут. Если вы сравниваете варианты, где купить презентацию, это одна из самых популярных площадок: здесь много исполнителей, есть рейтинги и отзывы.
Как заказать
Нажимаете «Разместить заказ» и заполняете карточку: тема/название, тип задачи, предмет, дедлайн, требования. Прикладываете методичку, пример, черновики — всё, что поможет сделать нормально с первого раза.
Получаете предложения от исполнителей с ценой и сроками. Выбираете автора по рейтингу и отзывам, при необходимости — с предоплатой.
Общаетесь в чате по заказу, уточняете структуру, объём, стиль, источники.
Исполнитель загружает результат в заказ, а скачивание «готовой работы» открывается после полной оплаты. Есть механика доработок и спорных ситуаций через претензию. Отдельно: можно делать приватный заказ конкретному эксперту (если уже договорились заранее).
Стоимость
На странице услуги указан нижний порог: от 500 рублей, а срок — от 3 часов (дальше цена зависит от темы, количества слайдов, срочности и требований к оформлению). Я бы ориентировался так: простой учебной материал— ближе к нижней границе, доклад «с нуля» со структурой, источниками и сложной графикой — заметно выше.
Интерфейс
Интерфейс довольно «биржевой» и понятный: заказ живёт в одной карточке, там же — предложения исполнителей, выбор автора, чат, файлы и статусы. Плюс есть раздел «Мои заказы», где всё разложено по этапам, а загрузка/выдача результата сделана через отдельные типы файлов («готовая работа», «платная доработка», «промежуточные файлы»).
Фишка и плюсы
Фишка: много исполнителей + быстрые отклики, за счёт чего реально выбрать по цене/срокам, а не «что осталось».
Плюсы:
Большая база авторов и широкий выбор дисциплин.
Первые предложения по заказу появляются быстро (платформа заявляет — около 10 минут).
Можно выбрать исполнителя по рейтингу/отзывам и вести переписку в рамках заказа.
Есть механика доработок и разбор спорных ситуаций через претензию.
На странице услуги есть примеры/образцы, чтобы понимать формат результата.
Минусы
Из-за большого числа исполнителей качество «по умолчанию» разное: требования лучше прописывать максимально чётко и сразу прикладывать методичку.
Итоговая цена не фиксирована заранее: идёт через предложения исполнителей, нужно сравнивать отклики.
В отзывах на внешних площадках встречается жёсткая критика сервиса и отдельных исполнителей — это сигнал внимательнее выбирать автора и фиксировать требования в заказе.
«Скрытый заказ» (чтобы не видели поисковики/неавторизованные) доступен только с PRO-аккаунтом.
Отзывы заказчиков
«Заказал … курсовую и остался очень доволен. Доклад был готов вовремя… есть возможность общения с автором».
«Заказал … реферат, и автор справился на отлично… можно выбрать исполнителя по рейтингу и отзывам».
«…самая удобная система… личный кабинет понятный, видно дедлайны и этапы работы».
2. Автор24 — «учись по своим правилам»
Автор24 позиционируется как платформа помощи студентам и преподавателям: здесь можно заказать учебные материалы и консультации напрямую у экспертов. На сайте указаны масштабы: 3 млн студентов, 400 000+ экспертов, работаютс 2012 года, а также заявляется, что 47% экспертов имеют статус кандидата или доктора наук. Если сравниваете варианты, где заказать презентацию, Автор24 часто выбирают за понятный процесс заказа и встроенные «страховки» (гарантийный период, корректировки, конфиденциальность).
Как заказать
Заполняете форму: тема, тип «Презентации», предмет, срок, дополнительные требования (можно указать оригинальность и другие параметры).
Получаете предложения от экспертов и выбираете исполнителя по рейтингу, опыту и отзывам.
Согласуете детали в рамках заказа (вопросы, правки, сроки), после чего оплачиваете и получаете результат. На странице подчёркивается безопасная сделка и анонимность; заказ можно отменить до начала оплаты.
❗Дополнительно: на сайте встречается формат «банка готовых работ» (можно не только делать с нуля, но и подобрать готовый вариант, если он подходит под задачу).
Стоимость
На странице услуги указана вилка средней цены: от 1700 до 2700 рублей (при этом можно указать желаемую цену в заказе).
Интерфейс
Интерфейс сделан как мастер-форма: заказ оформляется шагами (видно «шаг 1 из 3»), есть подсказки и поля под учебные параметры (предмет, срок, оригинальность). Отдельно выделяют «динамику цен» по месяцам — полезно, если вы планируете заказ заранее и хотите поймать период подешевле.
Фишка и плюсы
Фишка Автор24 — набор встроенных гарантий и финансовых опций: 20 дней гарантийного периода, бесплатные корректировки в гарантийный срок, оплата частями/рассрочка, конфиденциальность (обмен контактами запрещён).
Плюсы:
Большая база: на сайте одновременно фигурируют 400 000+ экспертов и статистика по авторам.
Быстрый старт: на форме заказа указано, что отклики/старт выполнения возможны примерно через ~10 минут.
Можно ориентироваться на рейтинг и реальные отзывы на странице эксперта.
Есть опция «ИИ или человек» в экосистеме сервиса (для части задач).
Минусы
Итоговая стоимость может вырасти из-за комиссий/сборов: часть пользователей в отзывах пишет, что цена «на выходе» получается выше ожидаемой.
Качество зависит от конкретного эксперта: без чёткого ТЗ и примера оформления легко получить «нормально, но не по методичке» — требования лучше фиксировать письменно в заказе.
Поддержка указывается по будням в рабочие часы (не 24/7 в классическом смысле «оператор всегда онлайн»).
Отзывы
«Заказывал проект по менеджменту. Эксперт сразу уточнил требования преподавателя, сделал правки без лишних вопросов. Приняли с первого раза»
«Нужно было срочно — вечером заказал, утром уже прислали готовый вариант. Не идеально, но все требования были соблюдены, за защиту вопросов не возникло».
«Материал сдали, но пришлось просить доработки по оформлению. После правок всё приняли, но совет — сразу прикладывать методичку».
3. Хоумворк — сервис помощи студентам с менеджерским сопровождением
Хоумворк— не классическая биржа с личным выбором автора по профилю, а сервис с менеджерским сопровождением и личным кабинетом. У компании есть офисы в разных городах, а заявку можно оставить онлайн.
Как оформить заказ
Процесс выглядит так:
Оставляете заявку на «презентацию к защите» (выбираете тип работы, описываете тему и требования).
Получаете доступ в личный кабинет.
Вносите предоплату — после этого специалист начинает выполнение.
Общаетесь с менеджером через онлайн-консультант/сообщения в ЛК, уточняете правки и детали.
Получаете уведомление о готовности, доплачиваете остаток и забираете результат.
❗Если кратко: это удобный вариант, если вы ищите, где можно купить презентацию «под ключ» и не хочется самому отбирать исполнителя по откликам.
Стоимость
На сайте есть примеры выполненных проектов: встречаются цены от 1 200 рублей и выше (в примерах — 1 200 рублей, 1 600 рублей, 5 000 рублей). По этим же примерам среднее получается около 2 600 рублей.
Интерфейс
Интерфейс довольно прямой: форма заявки + личный кабинет, где видно этапы и можно писать сообщения. Плюс отдельный акцент на консультации через онлайн-чат/горячую линию.
Фишка и плюсы
Фишка HomeWork — «сервис с гарантиями» и контролем качества, а не просто площадка объявлений.
Плюсы:
Официальный договор (подчеркивают это как осовной принцип).
Бесплатные доработки в гарантийный срок; на странице услуги отдельно расписаны условия корректировок.
«Сделаем качественно или вернем деньги» — заявлена 100% компенсация, если специалист не справился.
Отдел качества проверяет результат перед отправкой.
Рейтинг на независимых площадках: 4,7/5 и «2 000+» отзывов (по заявлению на странице).
Минусы
Цена часто считается индивидуально: без заявки может быть сложно понять бюджет заранее (особенно если нужны нестандартные требования).
Меньше «биржевой гибкости»: вы не выбираете автора из списка откликов так же свободно, как на классических платформах.
Если требования к слайдам расплывчатые, переписка с уточнениями может занять время (это видно и по отзывам).
Отзывы
«Заказывал доклад для защиты по менеджменту: менеджер сразу уточнил все детали, прислали результат раньше срока — всё приняли на паре».
«Сначала переживал, но в итоге сделано хорошо: структурированные слайды, чёткие тезисы, и даже визуализация графиков получилась достойная».
«Выполнили, но пришлось уточнять мелочи — менеджер помог оперативно согласовать правки, в итоге оценка хорошая».
4. Препод24 — биржа, где цену и срок задаёте вы
Препод24 позиционируется как онлайн-биржа учебных работ: заказ размещаете вы, а исполнители откликаются, после чего вы выбираете подходящего по условиям. На лендингах сервиса упоминаются 1000+ исполнителей, а список направлений — от гуманитарных дисциплин до технических. У площадки есть раздел с «готовыми работами» — можно купить файл сразу, без ожидания откликов.
Процесс заказа
Открываете форму и выбираете нужный тип проекта, предмет, объём (например, 10–15 слайдов) и дедлайн.
Прикрепляете материалы: методичку, текст доклада/курсовой, требования к оформлению, примеры.
Указываете бюджет (или ждёте предложения) — сервис прямо пишет, что цену и сроки вы можете согласовать с исполнителем.
Получаете отклики, выбираете исполнителя, общаетесь по задаче и принимаете результат в личном кабинете.
Стоимость
Стартовая цена указывается от 200 рублей (также встречается «от 5 часов» по срокам). По примерам реальных заказов в ленте предварительная стоимость часто попадает в диапазон ≈ 570–1000 рублей, поэтому «средний чек» по таким примерам можно ориентировочно считать около 800 рублей.
Интерфейс
Интерфейс больше похож на «биржевой»: форма заказа + отклики исполнителей. Вход/регистрация сделаны быстро (в том числе через популярные аккаунты/почтовые сервисы), а дальше всё крутится вокруг карточки заказа и переписки. Из заметных отличий — видимая «лента» заказов и отдельный раздел с готовыми проектами.
Фишка и плюсы
Фишка — вы можете сами задавать бюджет и сроки и договариваться напрямую, без «пакетов услуг».
Плюсы:
можно поставить короткий срок (вплоть до нескольких часов)
старт по цене низкий (есть варианты от 200 ₽)
заявлен гарантийный период на правки (на лендинге — 21 день)
есть «готовые работы», если нужно “здесь и сейчас” — и вы уже понимаете, где можно заказать презентацию в один клик
Минусы
По отзывам встречаются жалобы на неудобство с телефона и отсутствие мобильного приложения
Часть пользователей пишет про риски по срокам/качеству: зависит от конкретного исполнителя
В отзывах есть претензии к разделу «готовых работ» (проблемы со скачиванием/содержимым)
Отзывы
«Проект сделали быстро и недорого — но лучше заранее расписать требования, чтобы не было правок в последний момент».
«Выручили, но сроки держат не все — пришлось напоминать и контролировать этапы».
«Цена приятная, поддержка отвечала не сразу — зато вопрос всё-таки закрыли».
5. Все сдал!— отклик от 1 минуты и работа «без посредников»
«Всё сдал!» — онлайн-сервис помощи студентам: здесь можно заказать визуальную часть доклада и другие учебные форматы. По данным сервиса, на площадке — десятки тысяч экспертов (на региональных страницах упоминается «более 30 000»), а авторам обещают поток заказов до 3 000 в день. Если вы выбираете, где купить презентацию, здесь ставка на скорость и большое число откликов.
Как заказать
Заполняете форму: тип задания, предмет, дедлайн, текст требований. Можно сразу приложить файлы (методичку, шаблон, пример слайдов).
Отправляете заявку — сервис обещает предложения по цене и срокам в течение часа, а «время отклика» заявлено от 1 минуты.
Выбираете эксперта по откликам, рейтингу и отзывам, общаетесь напрямую.
Оплачиваете через платформу. Деньги уходят исполнителю после принятия результата (на это и завязана «безопасная сделка»).
Если нужны правки — доработки заявлены как бесплатные в рамках заказа, плюс есть гарантия от 7 дней.
Стоимость
На странице услуги указана стартовая цена от 300 рублей (в отдельных промо-страницах встречается «от 400 рублей»). Итоговый бюджет зависит от темы, количества слайдов, срочности и требований, потому что цену предлагают эксперты в откликах.
Интерфейс
Интерфейс «по делу»: одна форма заявки + дальше взаимодействие в карточке заказа.
❗Отдельный плюс — можно сразу выбрать, нужна ли проверка уникальности и каким сервисом её измерять (в списке есть популярные варианты). Есть упор на конфиденциальность файлов и предупреждение не прикреплять персональные данные.
Фишка и плюсы
Фишка: быстрые отклики и формат «вы выбираете эксперта сами» при заявленной поддержке каждый день.
Плюсы:
Отклик заявлен от 1 минуты, старт по срокам — от 4 часов
Безопасная сделка и прямое общение с экспертом
Бесплатные доработки в рамках заказа + гарантия от 7 дней
Можно прикреплять файлы и сразу задавать жёсткие требования (шаблон, таблицы, SmartArt и т. п.)
Минусы
Качество сильно зависит от выбранного исполнителя: без подробного ТЗ легко получить «красиво, но не по методичке»
В независимых отзывах встречаются жалобы на качество и сроки, поэтому важно смотреть рейтинг/отзывы и фиксировать требования письменно
Часть функций доступна после входа в личный кабинет (например, чтобы видеть обсуждение заказа)
Отзывы
«Сделали проект по экономике быстро и с нужными графиками. Преподаватель принял без замечаний».
«Заказал два варианта слайдов — один получил уже через пару часов. Удобно, что сразу можно уточнять детали».
«Прислали материал раньше срока, но немного не по методичке: пришлось просить доработки, а правки затянулись дольше, чем обещали».
6. УниверSOS — «разгрызем гранит науки любой сложности»
УниверSOS — сервис помощи студентам, где делают разные учебные работы и консультации. На сайте приводят статистику за год: 6 730 студентов и 96 562 выполненных заданий и консультаций. Подход ближе к «сервису с сопровождением»: заявлены персональный менеджер, гарантия до 1 года, бесплатные доработки/консультации и возврат денег, если что-то пойдёт не так.
Как оформить заказ
Заполняете форму заявки и выбираете тип работы. Указываете тему, сроки и требования, прикладываете методичку или пример оформления.
Сервис рассчитывает стоимость (на сайте указано, что это занимает до одного часа).
После согласования цены вы вносите оплату, и менеджер запускает процесс.
Менеджер сопровождает заказ: уточняет требования, передаёт правки исполнителю и контролирует сроки.
Получаете готовый визуальный доклад, проверяете её и при необходимости запрашиваете доработки в рамках гарантийного срока.
Стоимость
На странице с тарифами внутри сервиса указан старт: от 1 дня и от 200 рублей.
Среднюю цену заранее назвать сложно: она считается по теме, объёму и срочности, поэтому я бы ориентировался на расчёт по вашей заявке и сравнивал условия. Здесь плюс в том, что цену называют после описания требований.
Интерфейс
Интерфейс простой: одна форма заявки (тип, требования, файлы) и дальше коммуникация через менеджера. Из полезного — можно сразу отметить, нужен ли антиплагиат, и приложить материалы.
Фишка и плюсы
Фишка — сопровождение менеджером + «страховка» в виде гарантий.
Плюсы:
персональный менеджер от начала до сдачи
гарантия на заказ до 1 года
бесплатные доработки и консультации
заявлен возврат полной суммы, если «что-то пойдёт не так»
на сайте показывают рейтинг: 16 540 оценок, среднее 4,9/5
Минусы
Это не «классическая биржа» с выбором исполнителя из десятков профилей: работа идёт через сервис и менеджера, кому-то такой формат менее удобен.
В отзывах встречаются жалобы на сроки и несоответствие требованиям — значит, ТЗ лучше фиксировать максимально подробно и сразу прикладывать методичку.
Отзывы
«Заказывал визуал к защите. Менеджер уточнил требования по методичке, оформили аккуратно, приняли без вопросов».
«Нужна была срочно: вечером отправил материалы, на следующий день уже получил готовые слайды. Понравилось, что быстро реагировали на правки».
«Сделали, но сначала вышло “в общем виде”: пришлось несколько раз уточнять структуру и оформление. Итог нормальный, но по времени получилось дольше, чем рассчитывал».
7. Studently— прямой чат с автором и гарантия 30 дней
Studently — сервис помощи студентам, где делают не только слайд-деки, но и десятки других учебных форматов (контрольные, курсовые, рефераты и т. д.). На сайте указано: 326 000 довольных студентов, 2 800 экспертов онлайн, 213 дисциплин, гарантия — 30 дней.
Как заказать
Оформляете заявку: тема, требования, срок, при необходимости — процент уникальности, прикрепляете методичку/пример.
Оплачиваете заказ: можно внести 50% предоплату или оплатить всю сумму сразу.
После оплаты система подбирает автора автоматически под компетенции и бюджет заказа.
Общаетесь с исполнителем в чате, можете запросить промежуточный результат и вносить правки.
Получаете готовый набор слайдов. В течение гарантийного срока можно запросить корректировки в рамках первоначальных требований.
Стоимость
На странице услуги указана цена от 1100 рублей и срок от 1 дня. Итоговая сумма зависит от темы, требований, срочности и объёма.
Интерфейс
Интерфейс понятный: заявка оформляется через форму, дальше всё ведётся внутри заказа — чат, файлы, статусы. Отдельно есть онлайн-калькулятор и привычные разделы «Услуги», «Авторы», «Отзывы».
Фишка и плюсы
Фишка — прямой чат с автором + автоматический подбор исполнителя после оплаты (не нужно вручную отсматривать десятки откликов).
Плюсы:
Общение с исполнителем напрямую в чате
Гарантия 30 дней и правки в рамках требований
Можно оплатить в 2 платежа
Заявляют «безопасную сделку» и возможность правок в процессе
Поддержка работает 7 дней в неделю, на сайте указан график 09:00–21:00
Минусы
Автоподбор автора после оплаты подходит не всем: если вы привыкли выбирать исполнителя вручную по откликам, этот формат может раздражать.
Часть обещаний про «быстро/качественно» держится на конкретном исполнителе — ТЗ лучше прописывать максимально чётко и сразу прикладывать методичку.
На внешних площадках встречаются негативные отзывы про сроки/подбор исполнителя — это тоже повод фиксировать дедлайн и критерии результата в заявке.
Отзывы
«Доклад по бухучёту сделали грамотно. Все задачи решены, пояснения понятные».
«Все задания выполнены правильно, теория изложена кратко. Сдала без замечаний».
«Задания выполнены верно, но часть определений была не совсем в том виде, как требует наш препод…»
8. Zaochnik — официальный сервис с персональным менеджером и гарантией 60 дней
Zaochnik — не «биржа откликов» в классическом смысле, а сервис с сопровождением: вы оставляете заявку, менеджер уточняет детали и подбирает эксперта. По данным компании, они работают с 2000 года, у них 3005 экспертов и 600+ дисциплин. Если вы сравниваете варианты, где заказать презентацию, этот формат удобен тем, что не нужно вручную отбирать исполнителя — процесс ведёт менеджер.
Процесс заказа
Оформляете заявку: тема, предмет, требования, дедлайн (лучше сразу приложить методичку/пример оформления).
Сервис бесплатно рассчитывает стоимость по вашему ТЗ.
Вносите предоплату 25% — после этого эксперт начинает выполнение.
Эксперт выполняет задачу, а менеджер держит вас в курсе и помогает с уточнениями/правками.
Вносите оставшуюся сумму и забираете результат.
Стоимость
На странице услуги указан старт: от 100 рублей, срок — от 3 дней. По примерам последних выполненных слайд-деков на сайте цены часто попадают в диапазон 1100–2800 рублей; по десяти ближайшим примерам среднее получается около 1860 рублей.
Интерфейс
Интерфейс «сервисный»: основное действие – заполнить заявку, дальше общение и контроль идут через менеджера. Это снижает нагрузку на вас (не нужно обрабатывать десятки откликов), но и уменьшает «биржевую свободу» выбора.
Фишка и плюсы
Фишка — официальная схема работы: договор + персональный менеджер + понятные гарантии.
Плюсы:
60 дней гарантии и бесплатные правки в рамках ТЗ
Персональный менеджер и сопровождение до результата
Оплата частями: 25% предоплата + остаток после выполнения
Поддержка заявлена 24/7 и прописан возврат до 100% при нарушении обязательств
Конфиденциальность данных и официальное оформление
Минусы
Нет привычного «выбора автора из списка откликов»: подбор идёт через менеджера
Итоговая цена становится понятна только после расчёта по заявке
На сайте заявлен базовый срок от 3 дней (для очень срочных задач это может быть неудобно)
Отзывы
«Всё сделано было быстро… недочёты после проверки… быстро исправили».
«…доклад выполнен на отлично… буду ещё обращаться».
«Работа выполнена на отлично, пусть и с задержкой».
9. Kwork — маркетплейс фриланс-услуг с фиксированными пакетами («кворками»)
Kwork — не учебная биржа, а большой маркетплейс фриланс-услуг: дизайн, тексты, IT, маркетинг и т. д. По данным площадки, в 2025 году на сервисе было 10 888 803 зарегистрированных пользователей, а в каталоге — более 200 000 фрилансеров. Для студента это вариант, когда нужно быстро понять, где можно заказать презентацию, и выбрать исполнителя по рейтингу, портфолио и описанию услуги.
Как заказать
Регистрируетесь и открываете подходящий раздел (категория презентаций/инфографики).
Выбираете конкретный «кворк» (пакет услуги) по фильтрам: формат (PowerPoint/Google Slides), дизайн/инфографика, объём, стиль.
Смотрите портфолио, рейтинг и условия: что входит в базовый пакет и какие есть доп. опции (доп. слайды, срочность, написание текста, подбор иконок).
Оформляете заказ: заполняете требования, прикладываете методичку/пример, прописываете структуру и критерии (сколько слайдов, какие источники, нужен ли доклад).
Общаетесь с исполнителем в чате, принимаете результат или запрашиваете правки в рамках условий заказа. (По отзывам, оплата фиксируется на площадке и выступает «гарантом» сделки.)
Стоимость
В этой категории старт от 500 рублей. По моему опыту взаимодействия с такими маркетплейсами, «средняя» учебная на 10–15 слайдов обычно выходит примерно 1500–3500 рублей: базовый пакет может быть недорогим, но финальная сумма растёт за счёт объёма, срочности и доп. опций.
Интерфейс
Интерфейс максимально «каталожный»: поиск, фильтры, карточки услуг, рейтинг и отзывы. Это удобно, когда вам нужно быстро сравнить 10–15 вариантов по цене/портфолио и не вести переписку «с нуля» с каждым — основные условия уже прописаны в карточке.
Фишка и плюсы
Фишка Kwork — фиксированные пакеты услуг (понятно, что входит в базу) + модель безопасной оплаты/арбитража, про которую часто пишут в отзывах.
Плюсы:
Большой выбор исполнителей (на сайте заявляют «более 200 000 фрилансеров»)
Понятные пакеты: видно, что в базе и сколько стоит «добавить» объём/срочность
Много отзывов о площадке в целом: на Otzovik, например, рейтинг 4,6, 1126 отзывов и 92% рекомендаций
По отзывам отмечают арбитраж и удобство пользования сервисом
Минусы
Не все «кворки» заточены под требования вузов: методичку и критерии лучше прикладывать сразу
Доп. опции могут заметно увеличить цену относительно «от 500 рублей»
В отзывах регулярно упоминают комиссию/сборы платформы как минус
Отзывы
«Понравилось, что оплата фиксируется на площадке и чувствуешь себя спокойнее при заказе».
«Удобно выбирать по рейтингу и портфолио — нашёл исполнителя быстро, без долгих согласований».
«Есть минус — комиссия. Плюс пришлось доплачивать за дополнительные опции, иначе объёма не хватало».
10. «Тебе Зачет!» — презентации с личным менеджером и проверкой качества
«Тебе Зачет!» — сервис помощи студентам, где задачи выполняют через связку «заявка → менеджер → подобранный эксперт». На странице услуги подчёркивают упор на структуру и визуализацию, а также на сопровождение заказа: менеджер уточняет требования, контролирует сроки и качество.
Процесс заказа
Оставляете заявку: тема, требования, дедлайн, прикладываете методичку/пример оформления.
Менеджер уточняет детали и рассчитывает стоимость и сроки.
Сервис подбирает специалиста и ведёт заказ до сдачи.
Получаете готовый материал, при необходимости — правки в рамках гарантийного периода.
Стоимость
На лендинге указано: от 990 рублей, при этом сервис отдельно пишет, что «в среднем» выходит около ~1200 рублей. Сроки заявлены от 1 дня.
Интерфейс
Интерфейс «сервисный»: основное действие — заполнить форму и дальше вести заказ через личный кабинет и менеджера. На странице отдельно отмечено, что для заявки нужен включённый JavaScript (это важно, если оформляете с телефона/встроенного браузера).
Фишка и плюсы
Фишка — личный менеджер + “безопасная сделка” + гарантийные правки.
Плюсы:
Бесплатные доработки и гарантия 60 дней
Поддержка 24/7 и быстрый отклик (на странице указано ~5 минут)
Заявляют договор на услугу, контроль качества и проверку уникальности
Подчёркивают, что по дисциплинам работают отдельные эксперты и подтверждают квалификацию документами
Минусы
Формат без «выбора автора из списка»: решение во многом через менеджера, это не всем подходит
Предоплата 50/50 (кому-то удобнее постоплата)
В отзывах встречается претензия к оформлению/соответствию методичке (нужно жёстко прикладывать требования и просить сделать “как в методичке”).
Отзывы
«Получил качественный слайд-дек в срок. Теперь сдам без проблем!»
«Нужно было срочно сделать слайд-дек. Оформил заказ и не пожалел».
«… несколько пунктов были недостаточно информативны. 3/5».
11. DiplomTime— официальный договор и сопровождение до защиты
Если вам важно понять, где можно купить презентацию к защите без лишней переписки с десятками исполнителей, DiplomTime работает как сервис “под ключ”: вы оставляете заявку, а дальше вам подбирают автора и ведут заказ до сдачи. На странице услуги прямо указаны ориентиры по срокам и цене: от 2 000 рублкй и от 24 часов.
Процесс заказа
Схема у них простая и “в четыре шага”:
Заполняете форму и описываете требования (тема, объем, стиль, сколько слайдов, нужны ли диаграммы/таблицы).
Сервис подбирает автора и согласует с вами условия.
Автор начинает выполнение после внесения аванса.
Получаете готовый результат, вносите остаток и скачиваете файлы.
Стоимость
Ориентир на странице услуги — стоимость от 2 000 рублей(итог зависит от сложности оформления, количества графиков/диаграмм и требований вуза).
Интерфейс
Интерфейс заточен под быстрый заказ: отдельная страница услуги, кнопка расчёта стоимости, понятные шаги, плюс доступ к “кабинету клиента” и поддержке. По сути, вы общаетесь не с “биржей”, а с сервисом, который сам организует процесс.
Фишка и плюсы
Фишка — юридические гарантии и официальный договор + заявленное сопровождение до успешной защиты.
Плюсы:
Бесплатные корректировки в рамках задания;
Сопровождение до защиты, есть формат “внесли правки — проверили — доработали”;
Можно стартовать с аванса, а не оплачивать всё сразу;
Заявляют конфиденциальность и что не перепродают готовые материалы.
Минусы
Нет публичного выбора исполнителя “по каталогу” — автора подбирает сервис (это плюс по скорости, но минус для тех, кто хочет выбирать лично).
По отзывам встречаются ситуации, когда ожидания по срочности/требованиям не совпали с результатом.
Отзывы
«Сдал на высокий балл, качество устроило, обращусь ещё».
«В целом доволен, но оценка вышла средняя — ожидал выше».
«Брала срочную задачу, доплатила за срочность, но вовремя не прислали — отправили на пересдачу».
12. Studlance— «без посредников»: выбираете эксперта сами
StudLance позиционируется как фриланс-биржа для студентов и преподавателей: вы размещаете задание, эксперты предлагают цену и срок, дальше вы выбираете исполнителя и связываетесь напрямую. По статистике на главной странице: 306 163 зарегистрированных пользователей, 92 875 экспертов на бирже и 903 517 консультаций.
Процесс заказа
Регистрируетесь и создаёте заказ: тема, требования, дедлайн, количество слайдов, стиль оформления. Прикладываете методичку/пример.
Ждёте предложения: на странице услуги обещают ответы по цене и срокам в течение часа, среднее время отклика — около 30 минут.
Выбираете эксперта и согласуете детали (что именно входит: инфографика, диаграммы, оформление под ГОСТ/методичку).
Работаете в формате прямого общения с исполнителем, принимаете результат и при необходимости запрашиваете корректировки.
Стоимость
Старт — от 500 рублей, срок — от 4 часов.
По открытым примерам заказов в ленте встречаются бюджеты ≈ 350–800 рублей (зависит от темы и срочности), поэтому как «средний ориентир» я бы закладывал около 600–900 рублей за базовый визуальный доклад без сложной инфографики.
Интерфейс
Интерфейс биржевой: есть лента заказов, карточка задания и раздел «наши эксперты». Это удобно, если хотите быстро сравнить предложения разных исполнителей и не идти “в один сервис по фикс-прайсу”.
Фишка и плюсы
Фишка — прямое общение с экспертом + модель безопасной сделки (оплата проходит через площадку).
Плюсы:
Быстрый старт: срок от 4 часов, отклик около 30 минут
Бесплатные корректировки
Гарантия от 10 дней
Поддержка заявлена 24/7 (при этом телефон на главной указан по будням 12:00–17:00 МСК)
Минусы
Комиссия/сборы: в отзывах часто ругают «дорогую комиссию», поэтому итоговая сумма может ощущаться выше ожидаемой
Качество и сроки зависят от конкретного исполнителя: без методички и чёткого ТЗ можно получить “красиво, но не то”
Интерфейс не всем кажется современным (это тоже встречается в пользовательских отзывах)
Отзывы
«Нужно было закрыть домашку — нашли исполнителя быстро, сделали нормально и без риска по оплате».
«Большой выбор авторов, реально много специалистов. Правки внесли, как попросил(а)».
«Сервис помог, но комиссия и дополнительные сборы при оплате неприятно удивили — в итоге вышло дороже, чем планировал(а)».
13. FastFine — сервис с гарантией и бесплатными исправлениями
FastFine работает как сервис помощи студентам (не классическая биржа откликов): вы оставляете заявку, дальше заказ ведётся через кабинет и поддержку. На сайте указано, что сервис основан в 2011 году, а также приводится статистика: более 30 000 выполненных задач и 97% сданных в срок. Если вы выбираете, где купить презентацию, FastFine часто берут за понятные гарантии и фиксированный процесс.
Заказ
Оформляете заявку на услугу: тема, предмет, требования, дедлайн, прикрепляете материалы.
Рассчитываете цену через онлайн-калькулятор (если не подходит — обещают предложить условия выгоднее).
Оплачиваете заказ полностью или вносите 50% предоплату (в зависимости от условий).
После оплаты автор начинает выполнение, вы уточняете детали по ходу.
Получаете первый вариант и при необходимости отправляете замечания — заявляют, что правки по первоначальным требованиям вносятся бесплатно.
Стоимость
На странице услуги указан старт от 1100 рублей. Как «средний ориентир» по рынку у таких сервисов обычно получается ≈ 1500–3000 рублей за учебные материалы на 10–15 слайдов (зависит от темы, срочности и дизайна).
Интерфейс
Интерфейс довольно простой: страница услуги + вход в клиентский кабинет. В меню отдельно вынесены «Наши авторы», «Отзывы» и проверка на антиплагиат, а поддержка заявлена ежедневно с 9:00 до 21:00.
Фишка и плюсы
Фишка — акцент на гарантиях и доработках «до попадания в требования».
Плюсы:
100% гарантия учёта замечаний и бесплатных исправлений по первоначальным требованиям
гарантийный срок минимум 30 дней + обещание решения проблемы или возврата денег
заявлены 30 000+ работ и 97% сдачи в срок
можно оплатить полностью или внести 50% предоплату
поддержка без выходных 9:00–21:00
Минусы
Поддержка не круглосуточная (если дедлайн ночью — это важно учитывать)
На внешних площадках встречаются резкие негативные отзывы о качестве отдельных заказов (как минимум стоит фиксировать требования максимально подробно)
Как и в любом сервисе с «подбором автора», итог сильно зависит от исполнителя и качества ТЗ.
Отзывы
«Выполнение на отлично… быстро внесли корректировки».
«Спасибо большое… так оперативно… Очень качественно)»
«…были обнаружены недочеты… замечания… но обратного ответа не получено».
14. Work 5 — сервис с офисами и онлайн-заказом от 4 часов
Work5 — сервис помощи студентам: помимо материалов к защите, делают курсовые, дипломы, рефераты и другие учебные форматы. На сайте отдельно подчёркивают сроки и базовую цену: от 4 000 рублей и от 4 часов, плюс заявляют гарантию качества/соблюдения сроков.
Процесс заказа
Оставляете заявку онлайн (можно и офлайн через офис).
В заявке фиксируете требования: тема, количество слайдов, стиль, методичка, нужны ли диаграммы/таблицы, в каком формате сдавать.
Сервис описывает процесс как пошаговый (на странице презентаций упоминаются 6 этапов).
Подбирают специалиста под предмет и контролируют сроки (логика «сервис + менеджер», а не биржа откликов).
Оплата возможна в 2 этапа (частями).
Получаете результат, при необходимости — правки в рамках гарантий.
Стоимость
Базовый ориентир: от 4 000 рублей . В отдельных примерах встречаются цены по направлениям в районе ≈ 4 800–9 000 рублей (зависит от предмета/сложности).
Интерфейс
Формат «сервисный»: у каждой услуги отдельная страница с описанием и заявкой. По отзывам пользователей, удобно, что есть личный кабинет, где видны файлы/сообщения/статусы заказа.
Фишка и плюсы
Фишка — комбинированный формат: можно работать онлайн или прийти в офис, плюс оплата частями.
Плюсы:
Быстрый старт: от 4 часов
Оплата в 2 этапа
Заявленные гарантии по срокам/качеству
Много отзывов на независимых площадках (можно заранее оценить риски)
Минусы
Минимальный ценник выше, чем у «бирж откликов»: старт от 4 000 ₽
По отзывам встречаются претензии к качеству и к тому, что часть работы приходилось переделывать самостоятельно
Формат «сервис подбирает исполнителя» может не подойти тем, кто хочет выбирать автора вручную по портфолио и переписке до оплаты
Отзывы
«Сделали очень быстро — буквально за пару часов, плюс объяснения были понятные, получилось подготовиться и сдать».
«Заказывал(а) пару задач: понравилось, что не просто прислали “текст”, а объяснили простыми словами».
«Прислали материалы ошибками; извинились и предложили “компенсацию”, но сам факт качества неприятный — лучше сразу жёстко фиксировать требования и проверять до дедлайна».
15. Феникс — «Работа нужна срочно? Не волнуйтесь, уложимся!»
Feniks.help — платформа помощи студентам: помимо инфографики, там заказывают контрольные, курсовые, рефераты и другие форматы. На странице услуги указано, что на сервисе 22 423 автора, из них 2 402 онлайн — это как раз про скорость отклика и выбор исполнителя. Если вы выбираете, где заказать презентацию, здесь логика ближе к бирже: автор оценивает задачу, вы контролируете процесс, а оплата защищена правилами «безопасной сделки».
Процесс оформления
Регистрируетесь/входите в личный кабинет и создаёте заказ: предмет, тема, требования, дедлайн, прикладываете методичку/пример оформления.
Даёте авторам время на оценку (на лендинге указан ориентир — 15 минут на оценку).
Выбираете автора по откликам и согласуете детали: количество слайдов, стиль, нужны ли анимации/диаграммы/оформление «под методичку».
Оплачиваете через платформу: средства резервируются и выдаются автору после принятия или по окончании гарантийного срока.
Проверяете результат. Если нужно — запрашиваете правки бесплатно в пределах гарантийного срока.
Стоимость
Фиксированного прайса нет: сервис пишет, что цена зависит от количества слайдов и дополнительных элементов (анимация, эффекты и т. п.). Практический ориентир по рынку для учебного доклада на 10–15 слайдов: чаще всего выходит примерно 1500–3500 рублей, а срочность и сложная инфографика поднимают цену.
Интерфейс
Интерфейс довольно простой: лендинг услуги + личный кабинет (чат/файлы/статусы заказа). Плюс есть раздел «Информация для клиентов», где подробно расписаны правила оплаты, сроки и гарантии — это удобно, когда хочется понимать механику сервиса до заказа.
Фишка и плюсы
Фишка — прозрачная «безопасная сделка» с гарантийным сроком: деньги не уходят исполнителю мгновенно, у вас есть время на проверку и корректировки.
Плюсы:
много исполнителей: 22 423 автора, 2 402 онлайн
гарантийный срок 30 дней, есть опция премиум-гарантии 60 дней
если автор не уложился в срок — можно запросить перерасчёт или возврат (по правилам сервиса)
поддержка и контакты на сайте: 09:00–21:00 МСК без выходных
Минусы
Нет единого «прайс-листа»: итоговая стоимость зависит от оценки автора и требований
Качество сильно упирается в ТЗ: без методички и чёткой структуры легко получить «нормально, но не по требованиям кафедры»
На внешних площадках встречаются жалобы на сроки и споры по качеству/возвратам — лучше заранее фиксировать критерии результата в переписке и прикладывать требования файлами
Отзывы
«Обращался(ась) за материалами к защите — сделали качественно и в обещанный срок, по цене адекватно».
«Понравилось, что можно добрать до нужного уровня через правки, в итоге работу приняли».
«Просрочили сроки и по качеству было мимо требований, с возвратом/разбором ситуации пришлось спорить».
Что необходимо учесть при выборе автора
Выбор исполнителя напрямую влияет на то, как материал будет восприниматься: понятна ли логика, видно ли главное, не перегружены ли слайды, выглядит ли проект профессионально. Опытный специалист не просто «собирает слайды», а структурирует информацию, выделяет смысловые акценты и оформляет всё так, чтобы доклад работал на цель — защиту, выступление или продажу идеи.
Поэтому перед тем как решать, где можно заказать презентацию, стоит один раз проверить автора по чек-листу — это экономит нервы и время на переделки.
Чек-лист: как выбрать специалиста и не пожалеть
Отзывы именно по визуальным материалам. Смотрите, что пишут про структуру, визуал, правки, сроки.
Портфолио. Нужны примеры в разных стилях: учебная защита, доклад, проект, инфографика.
Понимание задачи. Автор задаёт уточняющие вопросы: аудитория, формат выступления, требования кафедры/преподавателя, сколько слайдов.
Умение использовать источники. Просите указать, откуда цифры/факты, и как оформляются ссылки.
Навыки визуализации. Умеет делать диаграммы, схемы, таблицы без «визуального шума», соблюдает единый стиль.
Формат и редактируемость. Итог должен быть в редактируемом виде (PPTX/Google Slides), со шрифтами и без «поехавшей» вёрстки.
Сроки и план. Пусть обозначит этапы: черновая структура → 1-я версия → финал.
Правки. Сразу договоритесь, сколько кругов правок входит и что считается правкой (а что — новой задачей).
Мини-проверка перед оплатой. Попросите 1–2 пробных слайда (титульный + один «содержательный») или структуру по пунктам — так видно уровень.
Итоги
Где можно купить презентацию — вопрос, который напрямую влияет на результат. Выбор площадки — это половина успеха. Вторая половина зависит от того, как вы ставите задачу исполнителю. Сразу указывайте тему, цель выступления и требования преподавателя, прикладывайте методичку и примеры оформления, фиксируйте количество слайдов и формат файла. Срок и бюджет тоже лучше обозначать заранее — так вы быстрее получите подходящие предложения и избежите лишних правок. Все комментарии по доработкам держите в одном списке, чтобы исполнитель понимал, что и где нужно исправить.
Если вы сравниваете, где купить презентацию, и хотите прозрачный процесс с быстрыми откликами и рейтингами исполнителей, подойдёт Студворк — здесь можно заказать подготовку качественных презентаций с возможностью выбора автора и контроля результата.
