🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Где можно купить качественную презентацию: ТОП-15 бирж

Рейтинг лучших площадок для заказа учебной презентации. Проверенные исполнители, безопасная оплата, правки и поддержка на всех этапах.

Когда студент начинает искать, где можно купить презентацию, это почти всегда происходит на фоне дедлайна, когда уже нет времени сравнивать десятки сервисов и читать длинные отзывы. Я — Дмитрий Феськов, основатель Студворк. Более 10 лет работаю со студенческими заданиями и образовательными биржами и вижу, как легко в такой момент ошибиться с выбором: можно получить красивые слайды без смысла или, наоборот, сильный текст в сыром оформлении. 

Поэтому здесь я собрал практический ориентир по рынку, чтобы было понятно, куда идти за результатом, а не за обещаниями.

При выборе сервиса я всегда советую смотреть на три базовых критерия:

  • Качество и рейтинг авторов. На таких платформах, как Студворк, можно выбрать исполнителя по отзывам, специализации и примерам, а не вслепую.

  • Стоимость. Например, Zaochnik удобен тем, что позволяет найти решение под ограниченный бюджет без долгих переговоров.

  • Скорость и поддержка. На сервисах вроде Автор24 важную роль играет не только исполнитель, но и менеджеры, которые контролируют сроки и помогают быстро внести правки.

Этот материал я делал в первую очередь для студентов, которым нужно быстро и безопасно закрыть учебную задачу — от обычного доклада до визуального для защиты проекта. Дальше вы увидите обзор 15 площадок с их плюсами и ограничениями, чтобы можно было осознанно выбрать сервис под свою ситуацию и понять, где заказать презентацию.

Как я отбирал платформы для этого обзора

Я отбирал площадки по простой логике: чтобы список был полезен студенту, а не выглядел витриной рекламы. В подборку вошли сервисы, где реально заказывают учебные проекты, и где можно оценить риски заранее. Я смотрел на прозрачность условий (понятные сроки, цены, правила правок), качество исполнителей (профили, специализации, отзывы), безопасность оплаты (сделка через платформу или понятная схема возврата), а также удобство заказа — насколько быстро можно оформить задачу и получить обратную связь.

Моя экспертиза — практическая. Я много лет работаю с образовательными продуктами и регулярно вижу, с какими проблемами сталкиваются студенты: «сделали не по методичке», «нет источников», «слайды перегружены», «не успели к защите». Поэтому в описании каждой платформы я делаю акцент на том, как там оформлять заказ, что проверять до оплаты и для каких задач сервис подходит лучше всего.

Где можно купить презентацию: обзор 15 бирж

Таблица поможет быстро сравнить варианты, прикинуть бюджет и сроки, понять, где безопаснее оплачивать заказ и на что смотреть в отзывах и портфолио, чтобы не получить «красиво, но не по методичке».

Классификация онлайн-сервисов для заказа презентации

Название биржи

Особенности

Цены (среднее значение)

1. Студворк

Быстрые отклики (около 10 минут), большой выбор авторов, рейтинг/отзывы, чат и претензии внутри заказа

1500 рублей (старт от 500 рублей)

2. Автор24

Гарантийный период, бесплатные корректировки, рассрочка/оплата частями, пошаговый заказ

2200 рублей (1700–2700 рублей)

3. HomeWork

Менеджерское сопровождение, официальный договор, отдел качества, сервис “под ключ”

2600 рублей (по примерам 1200–5000 рублей)

4. Препод24

Вы задаёте бюджет/срок, биржевой формат, есть «готовые работы»

800 рублей (старт от 200 рублей)

5. Всё сдал!

Отклик от 1 минуты, срок от 4 часов, безопасная сделка, бесплатные доработки

1200 рублей (старт от 300 рублей)

6. УниверSOS

Персональный менеджер, гарантия до 1 года, бесплатные консультации/доработки

1500 рублей (старт от 200 рублей)

7. Studently

Прямой чат с автором, автоподбор после оплаты, гарантия 30 дней, можно оплатить 50/50

1500 рублей (старт от 1100 рублей)

8. Zaochnik

Официальный сервис, менеджер + договор, гарантия 60 дней, предоплата 25%

1860 рублей (по примерам 1100–2800 рублей)

9. Kwork

Маркетплейс пакетов услуг: фикс-условия, портфолио/рейтинг, доп. опции (срочность/слайды)

2500 рублей (старт от 500 рублей)

10. Тебе Зачет!

Личный менеджер, быстрый отклик, гарантийные правки, сервисная схема заказа

1200 рублей (старт от 990 рублей)

11. DiplomTime

Проект к защите “под ключ”, официальный договор, сопровождение до результата

2000 рублей

12. StudLance

Биржа: отклики экспертов, прямое общение, безопасная сделка, быстрые сроки

800 рублей (старт от 500 рублей)

13. FastFine

Акцент на гарантиях и бесплатных исправлениях, калькулятор цены, поддержка 9:00–21:00

2000 рублей (старт от 1100 рублей)

14. Work5

Сервис с офисами и онлайн-заказом, доклад со слайдами от 4 часов, оплата в 2 этапа

4000–6000 рублей (старт от 4000 рублей)

15. Феникс

Биржевой формат: много авторов онлайн, безопасная сделка, гарантия 30 дней (есть 60)

2500 рублей (часто 1500–3500 рублей)

1. Студворк — биржа помощи студентам с быстрыми откликами

Карточка заказа Студворк: заполнение формы для покупки.

Студворк — сервис помощи студентам с большой базой исполнителей и учебных профилей: от гуманитарных дисциплин до точных наук и языков. На платформе указаны масштабы проекта: 819 073 студента, 123 837 автора и 185 компаний; система отправляет заказ на оценку авторам, а первые отклики обещают в течение ~10 минут. Если вы сравниваете варианты, где купить презентацию, это одна из самых популярных площадок: здесь много исполнителей, есть рейтинги и отзывы.

Как заказать

  1. Нажимаете «Разместить заказ» и заполняете карточку: тема/название, тип задачи, предмет, дедлайн, требования. Прикладываете методичку, пример, черновики — всё, что поможет сделать нормально с первого раза.

  2. Получаете предложения от исполнителей с ценой и сроками. Выбираете автора по рейтингу и отзывам, при необходимости — с предоплатой.

  3. Общаетесь в чате по заказу, уточняете структуру, объём, стиль, источники.

  4. Исполнитель загружает результат в заказ, а скачивание «готовой работы» открывается после полной оплаты. Есть механика доработок и спорных ситуаций через претензию. Отдельно: можно делать приватный заказ конкретному эксперту (если уже договорились заранее).

Стоимость

На странице услуги указан нижний порог: от 500 рублей, а срок — от 3 часов (дальше цена зависит от темы, количества слайдов, срочности и требований к оформлению). Я бы ориентировался так: простой учебной материал— ближе к нижней границе, доклад «с нуля» со структурой, источниками и сложной графикой — заметно выше.

Интерфейс

Интерфейс довольно «биржевой» и понятный: заказ живёт в одной карточке, там же — предложения исполнителей, выбор автора, чат, файлы и статусы. Плюс есть раздел «Мои заказы», где всё разложено по этапам, а загрузка/выдача результата сделана через отдельные типы файлов («готовая работа», «платная доработка», «промежуточные файлы»).

Фишка и плюсы

Фишка: много исполнителей + быстрые отклики, за счёт чего реально выбрать по цене/срокам, а не «что осталось».

Плюсы:

  • Большая база авторов и широкий выбор дисциплин.

  • Первые предложения по заказу появляются быстро (платформа заявляет — около 10 минут).

  • Можно выбрать исполнителя по рейтингу/отзывам и вести переписку в рамках заказа.

  • Есть механика доработок и разбор спорных ситуаций через претензию.

  • На странице услуги есть примеры/образцы, чтобы понимать формат результата.

Минусы

  • Из-за большого числа исполнителей качество «по умолчанию» разное: требования лучше прописывать максимально чётко и сразу прикладывать методичку.

  • Итоговая цена не фиксирована заранее: идёт через предложения исполнителей, нужно сравнивать отклики.

  • В отзывах на внешних площадках встречается жёсткая критика сервиса и отдельных исполнителей — это сигнал внимательнее выбирать автора и фиксировать требования в заказе.

  • «Скрытый заказ» (чтобы не видели поисковики/неавторизованные) доступен только с PRO-аккаунтом.

Отзывы заказчиков

  • «Заказал … курсовую и остался очень доволен. Доклад был готов вовремя… есть возможность общения с автором».

  • «Заказал … реферат, и автор справился на отлично… можно выбрать исполнителя по рейтингу и отзывам».

  • «…самая удобная система… личный кабинет понятный, видно дедлайны и этапы работы».

2. Автор24 — «учись по своим правилам» 

Автор24: пошаговая форма заявки с параметрами задания и блоком выбора эксперта.

Автор24 позиционируется как платформа помощи студентам и преподавателям: здесь можно заказать учебные материалы и консультации напрямую у экспертов. На сайте указаны масштабы: 3 млн студентов, 400 000+ экспертов, работаютс 2012 года, а также заявляется, что 47% экспертов имеют статус кандидата или доктора наук. Если сравниваете варианты, где заказать презентацию, Автор24 часто выбирают за понятный процесс заказа и встроенные «страховки» (гарантийный период, корректировки, конфиденциальность).

Как заказать

  1. Заполняете форму: тема, тип «Презентации», предмет, срок, дополнительные требования (можно указать оригинальность и другие параметры).

  2. Получаете предложения от экспертов и выбираете исполнителя по рейтингу, опыту и отзывам.

  3. Согласуете детали в рамках заказа (вопросы, правки, сроки), после чего оплачиваете и получаете результат. На странице подчёркивается безопасная сделка и анонимность; заказ можно отменить до начала оплаты.

❗Дополнительно: на сайте встречается формат «банка готовых работ» (можно не только делать с нуля, но и подобрать готовый вариант, если он подходит под задачу).

Стоимость

На странице услуги указана вилка средней цены: от 1700 до 2700 рублей (при этом можно указать желаемую цену в заказе).

Интерфейс

Интерфейс сделан как мастер-форма: заказ оформляется шагами (видно «шаг 1 из 3»), есть подсказки и поля под учебные параметры (предмет, срок, оригинальность). Отдельно выделяют «динамику цен» по месяцам — полезно, если вы планируете заказ заранее и хотите поймать период подешевле.

Фишка и плюсы

Фишка Автор24 — набор встроенных гарантий и финансовых опций: 20 дней гарантийного периода, бесплатные корректировки в гарантийный срок, оплата частями/рассрочка, конфиденциальность (обмен контактами запрещён).

Плюсы:

  • Большая база: на сайте одновременно фигурируют 400 000+ экспертов и статистика по авторам.

  • Быстрый старт: на форме заказа указано, что отклики/старт выполнения возможны примерно через ~10 минут.

  • Можно ориентироваться на рейтинг и реальные отзывы на странице эксперта.

  • Есть опция «ИИ или человек» в экосистеме сервиса (для части задач).

Минусы

  • Итоговая стоимость может вырасти из-за комиссий/сборов: часть пользователей в отзывах пишет, что цена «на выходе» получается выше ожидаемой.

  • Качество зависит от конкретного эксперта: без чёткого ТЗ и примера оформления легко получить «нормально, но не по методичке» — требования лучше фиксировать письменно в заказе.

  • Поддержка указывается по будням в рабочие часы (не 24/7 в классическом смысле «оператор всегда онлайн»).

Отзывы 

  • «Заказывал проект по менеджменту. Эксперт сразу уточнил требования преподавателя, сделал правки без лишних вопросов. Приняли с первого раза»

  • «Нужно было срочно — вечером заказал, утром уже прислали готовый вариант. Не идеально, но все требования были соблюдены, за защиту вопросов не возникло».

  • «Материал сдали, но пришлось просить доработки по оформлению. После правок всё приняли, но совет — сразу прикладывать методичку».

3. Хоумворк — сервис помощи студентам с менеджерским сопровождением

Личный кабинет клиента Хоумворк: этапы выполнения, сообщения менеджера и файлы.

Хоумворк— не классическая биржа с личным выбором автора по профилю, а сервис с менеджерским сопровождением и личным кабинетом. У компании есть офисы в разных городах, а заявку можно оставить онлайн.

Как оформить заказ

Процесс выглядит так:

  1. Оставляете заявку на «презентацию к защите» (выбираете тип работы, описываете тему и требования).

  2. Получаете доступ в личный кабинет.

  3. Вносите предоплату — после этого специалист начинает выполнение.

  4. Общаетесь с менеджером через онлайн-консультант/сообщения в ЛК, уточняете правки и детали.

  5. Получаете уведомление о готовности, доплачиваете остаток и забираете результат.

❗Если кратко: это удобный вариант, если вы ищите, где можно купить презентацию «под ключ» и не хочется самому отбирать исполнителя по откликам.

Стоимость

На сайте есть примеры выполненных проектов: встречаются цены от 1 200 рублей и выше (в примерах — 1 200 рублей, 1 600 рублей, 5 000 рублей). По этим же примерам среднее получается около 2 600 рублей.

Интерфейс

Интерфейс довольно прямой: форма заявки + личный кабинет, где видно этапы и можно писать сообщения. Плюс отдельный акцент на консультации через онлайн-чат/горячую линию.

Фишка и плюсы

Фишка HomeWork — «сервис с гарантиями» и контролем качества, а не просто площадка объявлений.

Плюсы:

  • Официальный договор (подчеркивают это как осовной принцип).

  • Бесплатные доработки в гарантийный срок; на странице услуги отдельно расписаны условия корректировок.

  • «Сделаем качественно или вернем деньги» — заявлена 100% компенсация, если специалист не справился.

  • Отдел качества проверяет результат перед отправкой.

  • Рейтинг на независимых площадках: 4,7/5 и «2 000+» отзывов (по заявлению на странице).

Минусы

  • Цена часто считается индивидуально: без заявки может быть сложно понять бюджет заранее (особенно если нужны нестандартные требования).

  • Меньше «биржевой гибкости»: вы не выбираете автора из списка откликов так же свободно, как на классических платформах.

  • Если требования к слайдам расплывчатые, переписка с уточнениями может занять время (это видно и по отзывам).

Отзывы 

  • «Заказывал доклад для защиты по менеджменту: менеджер сразу уточнил все детали, прислали результат раньше срока — всё приняли на паре».

  • «Сначала переживал, но в итоге сделано хорошо: структурированные слайды, чёткие тезисы, и даже визуализация графиков получилась достойная».

  • «Выполнили, но пришлось уточнять мелочи — менеджер помог оперативно согласовать правки, в итоге оценка хорошая».

4. Препод24 — биржа, где цену и срок задаёте вы

Лента заданий и отклики Препод24: сравнение условий по срокам и цене.

Препод24 позиционируется как онлайн-биржа учебных работ: заказ размещаете вы, а исполнители откликаются, после чего вы выбираете подходящего по условиям. На лендингах сервиса упоминаются 1000+ исполнителей, а список направлений — от гуманитарных дисциплин до технических. У площадки есть раздел с «готовыми работами» — можно купить файл сразу, без ожидания откликов.

Процесс заказа

  1. Открываете форму и выбираете нужный тип проекта, предмет, объём (например, 10–15 слайдов) и дедлайн.

  2. Прикрепляете материалы: методичку, текст доклада/курсовой, требования к оформлению, примеры.

  3. Указываете бюджет (или ждёте предложения) — сервис прямо пишет, что цену и сроки вы можете согласовать с исполнителем.

  4. Получаете отклики, выбираете исполнителя, общаетесь по задаче и принимаете результат в личном кабинете.

Стоимость

Стартовая цена указывается от 200 рублей (также встречается «от 5 часов» по срокам). По примерам реальных заказов в ленте предварительная стоимость часто попадает в диапазон ≈ 570–1000 рублей, поэтому «средний чек» по таким примерам можно ориентировочно считать около 800 рублей.

Интерфейс

Интерфейс больше похож на «биржевой»: форма заказа + отклики исполнителей. Вход/регистрация сделаны быстро (в том числе через популярные аккаунты/почтовые сервисы), а дальше всё крутится вокруг карточки заказа и переписки. Из заметных отличий — видимая «лента» заказов и отдельный раздел с готовыми проектами.

Фишка и плюсы

Фишка — вы можете сами задавать бюджет и сроки и договариваться напрямую, без «пакетов услуг».

Плюсы:

  • можно поставить короткий срок (вплоть до нескольких часов)

  • старт по цене низкий (есть варианты от 200 ₽)

  • заявлен гарантийный период на правки (на лендинге — 21 день)
    есть «готовые работы», если нужно “здесь и сейчас” — и вы уже понимаете, где можно заказать презентацию в один клик

Минусы

  • По отзывам встречаются жалобы на неудобство с телефона и отсутствие мобильного приложения

  • Часть пользователей пишет про риски по срокам/качеству: зависит от конкретного исполнителя

  • В отзывах есть претензии к разделу «готовых работ» (проблемы со скачиванием/содержимым)

Отзывы

  • «Проект сделали быстро и недорого — но лучше заранее расписать требования, чтобы не было правок в последний момент».

  • «Выручили, но сроки держат не все — пришлось напоминать и контролировать этапы».

  • «Цена приятная, поддержка отвечала не сразу — зато вопрос всё-таки закрыли».

5. Все сдал!— отклик от 1 минуты и работа «без посредников»

Всё сдал!: форма заявки с прикреплением материалов и быстрыми откликами специалистов.

«Всё сдал!» — онлайн-сервис помощи студентам: здесь можно заказать визуальную часть доклада и другие учебные форматы. По данным сервиса, на площадке — десятки тысяч экспертов (на региональных страницах упоминается «более 30 000»), а авторам обещают поток заказов до 3 000 в день. Если вы выбираете, где купить презентацию, здесь ставка на скорость и большое число откликов.

Как заказать

  1. Заполняете форму: тип задания, предмет, дедлайн, текст требований. Можно сразу приложить файлы (методичку, шаблон, пример слайдов).

  2. Отправляете заявку — сервис обещает предложения по цене и срокам в течение часа, а «время отклика» заявлено от 1 минуты.

  3. Выбираете эксперта по откликам, рейтингу и отзывам, общаетесь напрямую.

  4. Оплачиваете через платформу. Деньги уходят исполнителю после принятия результата (на это и завязана «безопасная сделка»).

  5. Если нужны правки — доработки заявлены как бесплатные в рамках заказа, плюс есть гарантия от 7 дней.

Стоимость

На странице услуги указана стартовая цена от 300 рублей (в отдельных промо-страницах встречается «от 400 рублей»). Итоговый бюджет зависит от темы, количества слайдов, срочности и требований, потому что цену предлагают эксперты в откликах.

Интерфейс

Интерфейс «по делу»: одна форма заявки + дальше взаимодействие в карточке заказа. 

❗Отдельный плюс — можно сразу выбрать, нужна ли проверка уникальности и каким сервисом её измерять (в списке есть популярные варианты). Есть упор на конфиденциальность файлов и предупреждение не прикреплять персональные данные.

Фишка и плюсы

Фишка: быстрые отклики и формат «вы выбираете эксперта сами» при заявленной поддержке каждый день.

Плюсы:

  • Отклик заявлен от 1 минуты, старт по срокам — от 4 часов

  • Безопасная сделка и прямое общение с экспертом

  • Бесплатные доработки в рамках заказа + гарантия от 7 дней

  • Можно прикреплять файлы и сразу задавать жёсткие требования (шаблон, таблицы, SmartArt и т. п.)

Минусы

  • Качество сильно зависит от выбранного исполнителя: без подробного ТЗ легко получить «красиво, но не по методичке»

  • В независимых отзывах встречаются жалобы на качество и сроки, поэтому важно смотреть рейтинг/отзывы и фиксировать требования письменно

  • Часть функций доступна после входа в личный кабинет (например, чтобы видеть обсуждение заказа) 

Отзывы

  • «Сделали проект по экономике быстро и с нужными графиками. Преподаватель принял без замечаний».

  • «Заказал два варианта слайдов — один получил уже через пару часов. Удобно, что сразу можно уточнять детали».

  • «Прислали материал раньше срока, но немного не по методичке: пришлось просить доработки, а правки затянулись дольше, чем обещали».

6. УниверSOS — «разгрызем гранит науки любой сложности»

УниверSOS: страница услуги с расчётом стоимости и связью с менеджером.

УниверSOS — сервис помощи студентам, где делают разные учебные работы и консультации. На сайте приводят статистику за год: 6 730 студентов и 96 562 выполненных заданий и консультаций. Подход ближе к «сервису с сопровождением»: заявлены персональный менеджер, гарантия до 1 года, бесплатные доработки/консультации и возврат денег, если что-то пойдёт не так.

Как оформить заказ

  1. Заполняете форму заявки и выбираете тип работы. Указываете тему, сроки и требования, прикладываете методичку или пример оформления.

  2. Сервис рассчитывает стоимость (на сайте указано, что это занимает до одного часа).

  3. После согласования цены вы вносите оплату, и менеджер запускает процесс.

  4. Менеджер сопровождает заказ: уточняет требования, передаёт правки исполнителю и контролирует сроки.

  5. Получаете готовый визуальный доклад, проверяете её и при необходимости запрашиваете доработки в рамках гарантийного срока.

Стоимость

На странице с тарифами внутри сервиса указан старт: от 1 дня и от 200 рублей.

Среднюю цену заранее назвать сложно: она считается по теме, объёму и срочности, поэтому я бы ориентировался на расчёт по вашей заявке и сравнивал условия. Здесь плюс в том, что цену называют после описания требований.

Интерфейс

Интерфейс простой: одна форма заявки (тип, требования, файлы) и дальше коммуникация через менеджера. Из полезного — можно сразу отметить, нужен ли антиплагиат, и приложить материалы.

Фишка и плюсы

Фишка — сопровождение менеджером + «страховка» в виде гарантий.

Плюсы:

  • персональный менеджер от начала до сдачи

  • гарантия на заказ до 1 года

  • бесплатные доработки и консультации

  • заявлен возврат полной суммы, если «что-то пойдёт не так»

  • на сайте показывают рейтинг: 16 540 оценок, среднее 4,9/5

Минусы

  • Это не «классическая биржа» с выбором исполнителя из десятков профилей: работа идёт через сервис и менеджера, кому-то такой формат менее удобен.

  • В отзывах встречаются жалобы на сроки и несоответствие требованиям — значит, ТЗ лучше фиксировать максимально подробно и сразу прикладывать методичку.

Отзывы 

  • «Заказывал визуал к защите. Менеджер уточнил требования по методичке, оформили аккуратно, приняли без вопросов».

  • «Нужна была срочно: вечером отправил материалы, на следующий день уже получил готовые слайды. Понравилось, что быстро реагировали на правки».

  • «Сделали, но сначала вышло “в общем виде”: пришлось несколько раз уточнять структуру и оформление. Итог нормальный, но по времени получилось дольше, чем рассчитывал».

7. Studently— прямой чат с автором и гарантия 30 дней

Studently: форма для создания заказа.

Studently — сервис помощи студентам, где делают не только слайд-деки, но и десятки других учебных форматов (контрольные, курсовые, рефераты и т. д.). На сайте указано: 326 000 довольных студентов, 2 800 экспертов онлайн, 213 дисциплин, гарантия — 30 дней.

Как заказать

  1. Оформляете заявку: тема, требования, срок, при необходимости — процент уникальности, прикрепляете методичку/пример.

  2. Оплачиваете заказ: можно внести 50% предоплату или оплатить всю сумму сразу.

  3. После оплаты система подбирает автора автоматически под компетенции и бюджет заказа.

  4. Общаетесь с исполнителем в чате, можете запросить промежуточный результат и вносить правки.

  5. Получаете готовый набор слайдов. В течение гарантийного срока можно запросить корректировки в рамках первоначальных требований.

Стоимость

На странице услуги указана цена от 1100 рублей и срок от 1 дня. Итоговая сумма зависит от темы, требований, срочности и объёма.

Интерфейс

Интерфейс понятный: заявка оформляется через форму, дальше всё ведётся внутри заказа — чат, файлы, статусы. Отдельно есть онлайн-калькулятор и привычные разделы «Услуги», «Авторы», «Отзывы».

Фишка и плюсы

Фишка — прямой чат с автором + автоматический подбор исполнителя после оплаты (не нужно вручную отсматривать десятки откликов).

Плюсы:

  • Общение с исполнителем напрямую в чате

  • Гарантия 30 дней и правки в рамках требований

  • Можно оплатить в 2 платежа

  • Заявляют «безопасную сделку» и возможность правок в процессе

  • Поддержка работает 7 дней в неделю, на сайте указан график 09:00–21:00

Минусы

  • Автоподбор автора после оплаты подходит не всем: если вы привыкли выбирать исполнителя вручную по откликам, этот формат может раздражать.

  • Часть обещаний про «быстро/качественно» держится на конкретном исполнителе — ТЗ лучше прописывать максимально чётко и сразу прикладывать методичку.

  • На внешних площадках встречаются негативные отзывы про сроки/подбор исполнителя — это тоже повод фиксировать дедлайн и критерии результата в заявке.

Отзывы 

  • «Доклад по бухучёту сделали грамотно. Все задачи решены, пояснения понятные».

  • «Все задания выполнены правильно, теория изложена кратко. Сдала без замечаний».

  • «Задания выполнены верно, но часть определений была не совсем в том виде, как требует наш препод…»

8. Zaochnik — официальный сервис с персональным менеджером и гарантией 60 дней

Zaochnik: заявка на услугу с расчётом и сопровождением менеджера.

Zaochnik — не «биржа откликов» в классическом смысле, а сервис с сопровождением: вы оставляете заявку, менеджер уточняет детали и подбирает эксперта. По данным компании, они работают с 2000 года, у них 3005 экспертов и 600+ дисциплин. Если вы сравниваете варианты, где заказать презентацию, этот формат удобен тем, что не нужно вручную отбирать исполнителя — процесс ведёт менеджер.

Процесс заказа

  1. Оформляете заявку: тема, предмет, требования, дедлайн (лучше сразу приложить методичку/пример оформления).

  2. Сервис бесплатно рассчитывает стоимость по вашему ТЗ.

  3. Вносите предоплату 25% — после этого эксперт начинает выполнение.

  4. Эксперт выполняет задачу, а менеджер держит вас в курсе и помогает с уточнениями/правками.

  5. Вносите оставшуюся сумму и забираете результат.

Стоимость

На странице услуги указан старт: от 100 рублей, срок — от 3 дней. По примерам последних выполненных слайд-деков на сайте цены часто попадают в диапазон 1100–2800 рублей; по десяти ближайшим примерам среднее получается около 1860 рублей.

Интерфейс

Интерфейс «сервисный»: основное действие – заполнить заявку, дальше общение и контроль идут через менеджера. Это снижает нагрузку на вас (не нужно обрабатывать десятки откликов), но и уменьшает «биржевую свободу» выбора.

Фишка и плюсы

Фишка — официальная схема работы: договор + персональный менеджер + понятные гарантии.

Плюсы:

  • 60 дней гарантии и бесплатные правки в рамках ТЗ

  • Персональный менеджер и сопровождение до результата

  • Оплата частями: 25% предоплата + остаток после выполнения

  • Поддержка заявлена 24/7 и прописан возврат до 100% при нарушении обязательств

  • Конфиденциальность данных и официальное оформление

Минусы

  • Нет привычного «выбора автора из списка откликов»: подбор идёт через менеджера

  • Итоговая цена становится понятна только после расчёта по заявке

  • На сайте заявлен базовый срок от 3 дней (для очень срочных задач это может быть неудобно)

Отзывы 

  • «Всё сделано было быстро… недочёты после проверки… быстро исправили».

  • «…доклад  выполнен на отлично… буду ещё обращаться».

  • «Работа выполнена на отлично, пусть и с задержкой». 

9. Kwork — маркетплейс фриланс-услуг с фиксированными пакетами («кворками»)

Каталог услуг Kwork: фильтры, рейтинг, портфолио и пакеты работ.

Kwork — не учебная биржа, а большой маркетплейс фриланс-услуг: дизайн, тексты, IT, маркетинг и т. д. По данным площадки, в 2025 году на сервисе было 10 888 803 зарегистрированных пользователей, а в каталоге — более 200 000 фрилансеров. Для студента это вариант, когда нужно быстро понять, где можно заказать презентацию, и выбрать исполнителя по рейтингу, портфолио и описанию услуги.

Как заказать

  1. Регистрируетесь и открываете подходящий раздел (категория презентаций/инфографики).

  2. Выбираете конкретный «кворк» (пакет услуги) по фильтрам: формат (PowerPoint/Google Slides), дизайн/инфографика, объём, стиль.

  3. Смотрите портфолио, рейтинг и условия: что входит в базовый пакет и какие есть доп. опции (доп. слайды, срочность, написание текста, подбор иконок).

  4. Оформляете заказ: заполняете требования, прикладываете методичку/пример, прописываете структуру и критерии (сколько слайдов, какие источники, нужен ли доклад).

  5. Общаетесь с исполнителем в чате, принимаете результат или запрашиваете правки в рамках условий заказа. (По отзывам, оплата фиксируется на площадке и выступает «гарантом» сделки.)

Стоимость

В этой категории старт от 500 рублей. По моему опыту взаимодействия с такими маркетплейсами, «средняя» учебная на 10–15 слайдов обычно выходит примерно 1500–3500 рублей: базовый пакет может быть недорогим, но финальная сумма растёт за счёт объёма, срочности и доп. опций.

Интерфейс

Интерфейс максимально «каталожный»: поиск, фильтры, карточки услуг, рейтинг и отзывы. Это удобно, когда вам нужно быстро сравнить 10–15 вариантов по цене/портфолио и не вести переписку «с нуля» с каждым — основные условия уже прописаны в карточке.

Фишка и плюсы

Фишка Kwork — фиксированные пакеты услуг (понятно, что входит в базу) + модель безопасной оплаты/арбитража, про которую часто пишут в отзывах.

Плюсы:

  • Большой выбор исполнителей (на сайте заявляют «более 200 000 фрилансеров»)

  • Понятные пакеты: видно, что в базе и сколько стоит «добавить» объём/срочность

  • Много отзывов о площадке в целом: на Otzovik, например, рейтинг 4,6, 1126 отзывов и 92% рекомендаций

  • По отзывам отмечают арбитраж и удобство пользования сервисом

Минусы

  • Не все «кворки» заточены под требования вузов: методичку и критерии лучше прикладывать сразу

  • Доп. опции могут заметно увеличить цену относительно «от 500 рублей»

  • В отзывах регулярно упоминают комиссию/сборы платформы как минус

Отзывы 

  • «Понравилось, что оплата фиксируется на площадке и чувствуешь себя спокойнее при заказе».

  • «Удобно выбирать по рейтингу и портфолио — нашёл исполнителя быстро, без долгих согласований».

  • «Есть минус — комиссия. Плюс пришлось доплачивать за дополнительные опции, иначе объёма не хватало».

10. «Тебе Зачет!» — презентации с личным менеджером и проверкой качества

Страница заявки Тебе Зачет!: описание задачи, расчёт и гарантийные правки.

«Тебе Зачет!» — сервис помощи студентам, где задачи выполняют через связку «заявка → менеджер → подобранный эксперт». На странице услуги подчёркивают упор на структуру и визуализацию, а также на сопровождение заказа: менеджер уточняет требования, контролирует сроки и качество.

Процесс заказа

  1. Оставляете заявку: тема, требования, дедлайн, прикладываете методичку/пример оформления.

  2. Менеджер уточняет детали и рассчитывает стоимость и сроки.

  3. Сервис подбирает специалиста и ведёт заказ до сдачи.

  4. Получаете готовый материал, при необходимости — правки в рамках гарантийного периода.

Стоимость

На лендинге указано: от 990 рублей, при этом сервис отдельно пишет, что «в среднем» выходит около ~1200 рублей. Сроки заявлены от 1 дня.

Интерфейс

Интерфейс «сервисный»: основное действие — заполнить форму и дальше вести заказ через личный кабинет и менеджера. На странице отдельно отмечено, что для заявки нужен включённый JavaScript (это важно, если оформляете с телефона/встроенного браузера).

Фишка и плюсы

Фишка — личный менеджер + “безопасная сделка” + гарантийные правки.

Плюсы:

  • Бесплатные доработки и гарантия 60 дней

  • Поддержка 24/7 и быстрый отклик (на странице указано ~5 минут)

  • Заявляют договор на услугу, контроль качества и проверку уникальности

  • Подчёркивают, что по дисциплинам работают отдельные эксперты и подтверждают квалификацию документами

Минусы

  • Формат без «выбора автора из списка»: решение во многом через менеджера, это не всем подходит

  • Предоплата 50/50 (кому-то удобнее постоплата)

  • В отзывах встречается претензия к оформлению/соответствию методичке (нужно жёстко прикладывать требования и просить сделать “как в методичке”).

Отзывы

  • «Получил качественный слайд-дек в срок. Теперь сдам без проблем!»

  • «Нужно было срочно сделать слайд-дек. Оформил заказ и не пожалел».

  • «… несколько пунктов были недостаточно информативны. 3/5».

11. DiplomTime— официальный договор и сопровождение до защиты

Заказ “под ключ” на DiplomTime : шаги оформления и блок связи со специалистом.

Если вам важно понять, где можно купить презентацию к защите без лишней переписки с десятками исполнителей, DiplomTime работает как сервис “под ключ”: вы оставляете заявку, а дальше вам подбирают автора и ведут заказ до сдачи. На странице услуги прямо указаны ориентиры по срокам и цене: от 2 000 рублкй и от 24 часов.

Процесс заказа

Схема у них простая и “в четыре шага”:

  1. Заполняете форму и описываете требования (тема, объем, стиль, сколько слайдов, нужны ли диаграммы/таблицы).

  2. Сервис подбирает автора и согласует с вами условия.

  3. Автор начинает выполнение после внесения аванса.

  4. Получаете готовый результат, вносите остаток и скачиваете файлы.

Стоимость

Ориентир на странице услуги — стоимость от 2 000 рублей(итог зависит от сложности оформления, количества графиков/диаграмм и требований вуза).

Интерфейс

Интерфейс заточен под быстрый заказ: отдельная страница услуги, кнопка расчёта стоимости, понятные шаги, плюс доступ к “кабинету клиента” и поддержке. По сути, вы общаетесь не с “биржей”, а с сервисом, который сам организует процесс.

Фишка и плюсы

Фишка — юридические гарантии и официальный договор + заявленное сопровождение до успешной защиты.

Плюсы:

  • Бесплатные корректировки в рамках задания;

  • Сопровождение до защиты, есть формат “внесли правки — проверили — доработали”;

  • Можно стартовать с аванса, а не оплачивать всё сразу;

  • Заявляют конфиденциальность и что не перепродают готовые материалы.

Минусы

  • Нет публичного выбора исполнителя “по каталогу” — автора подбирает сервис (это плюс по скорости, но минус для тех, кто хочет выбирать лично).

  • По отзывам встречаются ситуации, когда ожидания по срочности/требованиям не совпали с результатом.

Отзывы

  • «Сдал на высокий балл, качество устроило, обращусь ещё».

  • «В целом доволен, но оценка вышла средняя — ожидал выше».

  • «Брала срочную задачу, доплатила за срочность, но вовремя не прислали — отправили на пересдачу». 

12. Studlance— «без посредников»: выбираете эксперта сами

Studlance: карточка задания и предложения экспертов с рейтингами и сроками.

StudLance позиционируется как фриланс-биржа для студентов и преподавателей: вы размещаете задание, эксперты предлагают цену и срок, дальше вы выбираете исполнителя и связываетесь напрямую. По статистике на главной странице: 306 163 зарегистрированных пользователей, 92 875 экспертов на бирже и 903 517 консультаций. 

Процесс заказа

  1. Регистрируетесь и создаёте заказ: тема, требования, дедлайн, количество слайдов, стиль оформления. Прикладываете методичку/пример.

  2. Ждёте предложения: на странице услуги обещают ответы по цене и срокам в течение часа, среднее время отклика — около 30 минут.

  3. Выбираете эксперта и согласуете детали (что именно входит: инфографика, диаграммы, оформление под ГОСТ/методичку).

  4. Работаете в формате прямого общения с исполнителем, принимаете результат и при необходимости запрашиваете корректировки.

Стоимость

Старт — от 500 рублей, срок — от 4 часов.
По открытым примерам заказов в ленте встречаются бюджеты ≈ 350–800 рублей (зависит от темы и срочности), поэтому как «средний ориентир» я бы закладывал около 600–900 рублей за базовый визуальный доклад без сложной инфографики.

Интерфейс

Интерфейс биржевой: есть лента заказов, карточка задания и раздел «наши эксперты». Это удобно, если хотите быстро сравнить предложения разных исполнителей и не идти “в один сервис по фикс-прайсу”.

Фишка и плюсы

Фишка — прямое общение с экспертом + модель безопасной сделки (оплата проходит через площадку).

Плюсы:

  • Быстрый старт: срок от 4 часов, отклик около 30 минут

  • Бесплатные корректировки

  • Гарантия от 10 дней

  • Поддержка заявлена 24/7 (при этом телефон на главной указан по будням 12:00–17:00 МСК)

Минусы

  • Комиссия/сборы: в отзывах часто ругают «дорогую комиссию», поэтому итоговая сумма может ощущаться выше ожидаемой

  • Качество и сроки зависят от конкретного исполнителя: без методички и чёткого ТЗ можно получить “красиво, но не то”

  • Интерфейс не всем кажется современным (это тоже встречается в пользовательских отзывах)

Отзывы

  • «Нужно было закрыть домашку — нашли исполнителя быстро, сделали нормально и без риска по оплате».

  • «Большой выбор авторов, реально много специалистов. Правки внесли, как попросил(а)».

  • «Сервис помог, но комиссия и дополнительные сборы при оплате неприятно удивили — в итоге вышло дороже, чем планировал(а)».

13. FastFine — сервис с гарантией и бесплатными исправлениями

Калькулятор стоимости и оформление заявки через личный кабинет FastFine.

FastFine работает как сервис помощи студентам (не классическая биржа откликов): вы оставляете заявку, дальше заказ ведётся через кабинет и поддержку. На сайте указано, что сервис основан в 2011 году, а также приводится статистика: более 30 000 выполненных задач и 97% сданных в срок. Если вы выбираете, где купить презентацию, FastFine часто берут за понятные гарантии и фиксированный процесс.

Заказ 

  1. Оформляете заявку на услугу: тема, предмет, требования, дедлайн, прикрепляете материалы.

  2. Рассчитываете цену через онлайн-калькулятор (если не подходит — обещают предложить условия выгоднее).

  3. Оплачиваете заказ полностью или вносите 50% предоплату (в зависимости от условий).

  4. После оплаты автор начинает выполнение, вы уточняете детали по ходу.

  5. Получаете первый вариант и при необходимости отправляете замечания — заявляют, что правки по первоначальным требованиям вносятся бесплатно.

Стоимость

На странице услуги указан старт от 1100 рублей. Как «средний ориентир» по рынку у таких сервисов обычно получается ≈ 1500–3000 рублей за учебные материалы на 10–15 слайдов (зависит от темы, срочности и дизайна).

Интерфейс

Интерфейс довольно простой: страница услуги + вход в клиентский кабинет. В меню отдельно вынесены «Наши авторы», «Отзывы» и проверка на антиплагиат, а поддержка заявлена ежедневно с 9:00 до 21:00.

Фишка и плюсы

Фишка — акцент на гарантиях и доработках «до попадания в требования».

Плюсы:

  • 100% гарантия учёта замечаний и бесплатных исправлений по первоначальным требованиям

  • гарантийный срок минимум 30 дней + обещание решения проблемы или возврата денег

  • заявлены 30 000+ работ и 97% сдачи в срок

  • можно оплатить полностью или внести 50% предоплату

  • поддержка без выходных 9:00–21:00

Минусы

  • Поддержка не круглосуточная (если дедлайн ночью — это важно учитывать)

  • На внешних площадках встречаются резкие негативные отзывы о качестве отдельных заказов (как минимум стоит фиксировать требования максимально подробно)

  • Как и в любом сервисе с «подбором автора», итог сильно зависит от исполнителя и качества ТЗ.

Отзывы

  • «Выполнение на отлично… быстро внесли корректировки».

  • «Спасибо большое… так оперативно… Очень качественно)»

  • «…были обнаружены недочеты… замечания… но обратного ответа не получено».

14. Work 5 — сервис с офисами и онлайн-заказом от 4 часов

Страница услуги на Work5: сроки, условия, оформление заявки и этапы выполнения.

Work5 — сервис помощи студентам: помимо материалов к защите, делают курсовые, дипломы, рефераты и другие учебные форматы. На сайте отдельно подчёркивают сроки и базовую цену: от 4 000 рублей и от 4 часов, плюс заявляют гарантию качества/соблюдения сроков.

Процесс заказа

  1. Оставляете заявку онлайн (можно и офлайн через офис).

  2. В заявке фиксируете требования: тема, количество слайдов, стиль, методичка, нужны ли диаграммы/таблицы, в каком формате сдавать.

  3. Сервис описывает процесс как пошаговый (на странице презентаций упоминаются 6 этапов).

  4. Подбирают специалиста под предмет и контролируют сроки (логика «сервис + менеджер», а не биржа откликов).

  5. Оплата возможна в 2 этапа (частями).

  6. Получаете результат, при необходимости — правки в рамках гарантий.

Стоимость

Базовый ориентир: от 4 000 рублей . В отдельных примерах встречаются цены по направлениям в районе ≈ 4 800–9 000 рублей (зависит от предмета/сложности).

Интерфейс

Формат «сервисный»: у каждой услуги отдельная страница с описанием и заявкой. По отзывам пользователей, удобно, что есть личный кабинет, где видны файлы/сообщения/статусы заказа.

Фишка и плюсы

Фишка — комбинированный формат: можно работать онлайн или прийти в офис, плюс оплата частями.

Плюсы:

  • Быстрый старт: от 4 часов

  • Оплата в 2 этапа

  • Заявленные гарантии по срокам/качеству

  • Много отзывов на независимых площадках (можно заранее оценить риски)

Минусы

  • Минимальный ценник выше, чем у «бирж откликов»: старт от 4 000 ₽

  • По отзывам встречаются претензии к качеству и к тому, что часть работы приходилось переделывать самостоятельно

  • Формат «сервис подбирает исполнителя» может не подойти тем, кто хочет выбирать автора вручную по портфолио и переписке до оплаты

Отзывы

  • «Сделали очень быстро — буквально за пару часов, плюс объяснения были понятные, получилось подготовиться и сдать».

  • «Заказывал(а) пару задач: понравилось, что не просто прислали “текст”, а объяснили простыми словами».

  • «Прислали материалы ошибками; извинились и предложили “компенсацию”, но сам факт качества неприятный — лучше сразу жёстко фиксировать требования и проверять до дедлайна».

15. Феникс — «Работа нужна срочно? Не волнуйтесь, уложимся!»

Личный кабинет Феникс: отклики авторов, безопасная оплата и гарантийный срок.

Feniks.help — платформа помощи студентам: помимо инфографики, там заказывают контрольные, курсовые, рефераты и другие форматы. На странице услуги указано, что на сервисе 22 423 автора, из них 2 402 онлайн — это как раз про скорость отклика и выбор исполнителя. Если вы выбираете, где заказать презентацию, здесь логика ближе к бирже: автор оценивает задачу, вы контролируете процесс, а оплата защищена правилами «безопасной сделки».

Процесс оформления

  1. Регистрируетесь/входите в личный кабинет и создаёте заказ: предмет, тема, требования, дедлайн, прикладываете методичку/пример оформления.

  2. Даёте авторам время на оценку (на лендинге указан ориентир — 15 минут на оценку).

  3. Выбираете автора по откликам и согласуете детали: количество слайдов, стиль, нужны ли анимации/диаграммы/оформление «под методичку».

  4. Оплачиваете через платформу: средства резервируются и выдаются автору после принятия или по окончании гарантийного срока.

  5. Проверяете результат. Если нужно — запрашиваете правки бесплатно в пределах гарантийного срока.

Стоимость

Фиксированного прайса нет: сервис пишет, что цена зависит от количества слайдов и дополнительных элементов (анимация, эффекты и т. п.). Практический ориентир по рынку для учебного доклада на 10–15 слайдов: чаще всего выходит примерно 1500–3500 рублей, а срочность и сложная инфографика поднимают цену.

Интерфейс

Интерфейс довольно простой: лендинг услуги + личный кабинет (чат/файлы/статусы заказа). Плюс есть раздел «Информация для клиентов», где подробно расписаны правила оплаты, сроки и гарантии — это удобно, когда хочется понимать механику сервиса до заказа.

Фишка и плюсы

Фишка — прозрачная «безопасная сделка» с гарантийным сроком: деньги не уходят исполнителю мгновенно, у вас есть время на проверку и корректировки.

Плюсы:

  • много исполнителей: 22 423 автора, 2 402 онлайн

  • гарантийный срок 30 дней, есть опция премиум-гарантии 60 дней

  • если автор не уложился в срок — можно запросить перерасчёт или возврат (по правилам сервиса)

  • поддержка и контакты на сайте: 09:00–21:00 МСК без выходных

Минусы

  • Нет единого «прайс-листа»: итоговая стоимость зависит от оценки автора и требований

  • Качество сильно упирается в ТЗ: без методички и чёткой структуры легко получить «нормально, но не по требованиям кафедры»

  • На внешних площадках встречаются жалобы на сроки и споры по качеству/возвратам — лучше заранее фиксировать критерии результата в переписке и прикладывать требования файлами

Отзывы

  • «Обращался(ась) за материалами к защите — сделали качественно и в обещанный срок, по цене адекватно».

  • «Понравилось, что можно добрать до нужного уровня через правки, в итоге работу приняли».

  • «Просрочили сроки и по качеству было мимо требований, с возвратом/разбором ситуации пришлось спорить».

Что необходимо учесть при выборе автора 

Выбор исполнителя напрямую влияет на то, как материал будет восприниматься: понятна ли логика, видно ли главное, не перегружены ли слайды, выглядит ли проект профессионально. Опытный специалист не просто «собирает слайды», а структурирует информацию, выделяет смысловые акценты и оформляет всё так, чтобы доклад работал на цель — защиту, выступление или продажу идеи.

Поэтому перед тем как решать, где можно заказать презентацию, стоит один раз проверить автора по чек-листу — это экономит нервы и время на переделки.

Чек-лист: как выбрать специалиста и не пожалеть

  • Отзывы именно по визуальным материалам. Смотрите, что пишут про структуру, визуал, правки, сроки.

  • Портфолио. Нужны примеры в разных стилях: учебная защита, доклад, проект, инфографика.

  • Понимание задачи. Автор задаёт уточняющие вопросы: аудитория, формат выступления, требования кафедры/преподавателя, сколько слайдов.

  • Умение использовать источники. Просите указать, откуда цифры/факты, и как оформляются ссылки.

  • Навыки визуализации. Умеет делать диаграммы, схемы, таблицы без «визуального шума», соблюдает единый стиль.

  • Формат и редактируемость. Итог должен быть в редактируемом виде (PPTX/Google Slides), со шрифтами и без «поехавшей» вёрстки.

  • Сроки и план. Пусть обозначит этапы: черновая структура → 1-я версия → финал.

  • Правки. Сразу договоритесь, сколько кругов правок входит и что считается правкой (а что — новой задачей).

  • Мини-проверка перед оплатой. Попросите 1–2 пробных слайда (титульный + один «содержательный») или структуру по пунктам — так видно уровень.

Итоги

Где можно купить презентацию — вопрос, который напрямую влияет на результат. Выбор площадки — это половина успеха. Вторая половина зависит от того, как вы ставите задачу исполнителю. Сразу указывайте тему, цель выступления и требования преподавателя, прикладывайте методичку и примеры оформления, фиксируйте количество слайдов и формат файла. Срок и бюджет тоже лучше обозначать заранее — так вы быстрее получите подходящие предложения и избежите лишних правок. Все комментарии по доработкам держите в одном списке, чтобы исполнитель понимал, что и где нужно исправить.

Если вы сравниваете, где купить презентацию, и хотите прозрачный процесс с быстрыми откликами и рейтингами исполнителей, подойдёт Студворк  — здесь можно заказать подготовку качественных презентаций с возможностью выбора автора и контроля результата.

Реклама: ООО «Интеллектуальные системы», ИНН: 6315660481, erid: 2W5zFG6K83K

