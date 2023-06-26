Риски и подводные камни при сотрудничестве с самозанятыми

Кто такие плательщики НПД. Вкратце о главном
Прежде чем перейти к определению рисков сотрудничества с самозанятыми, стоит сказать несколько слов о том, кто они такие, чем регулируется их деятельность и в чем преимущество привлечения данных исполнителей к выполнению работ или оказанию услуг.
Самозанятые или официальным языком – плательщики налога на профессиональный доход (НПД) — это субъекты предпринимательства, которые могут вести свою деятельность, как в статусе физического лица, так и индивидуального предпринимателя.
Деятельность самозанятого, нюансы взаимодействия с контролирующими органами, порядок уплаты налога и применения НПД регулируется законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Самозанятые не сдают отчетность, не уплачивают страховые взносы и иные обязательные платежи, кроме налога на профессиональный доход, а также освобождены от обязанности применения контрольно-кассовой техники.
Сотрудничество с этими лицами в настоящий момент приобретает все большую популярность ввиду отсутствия обязательных платежей (НДФЛ и страховых взносов) и необходимости сдачи отчетности в контролирующие органы по таким исполнителям.
Налог самозанятые уплачивают самостоятельно — в сумме, которую рассчитывает им ИФНС по окончании отчетного периода (месяца).
Но если сотрудничество с обычными физическими лицами практически не имеет подводных камней, то с самозанятостью все несколько иначе.
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Подводные камни самозанятости
Вначале озвучим основные проблемы, которые могут возникнуть при выстраивании отношений с плательщиками НПД, после чего приведем риски, связанные с этими проблемами.
Запрет на сотрудничество с бывшим работником
Это ограничение было введено для того, чтобы предотвратить массовый перевод штатного персонала в самозанятые.
Срок, в течение которого бывшего работника нельзя привлечь к сотрудничеству в качестве самозанятого — 2 года с момента увольнения.
Риск
Признание дохода, выплаченного бывшему работнику, не подпадающим под НПД. Последствия такого сотрудничества зависят от того, какой статус имеет исполнитель:
Физлицо без специального статуса.
Все негативные последствия ложатся на заказчика. К ним относится необходимость уплаты НДФЛ и страховых взносов с вознаграждения, выплаченного такому исполнителю и обязанность сдачи отчетности в контролирующие органы.
ИП.
Негативные последствия в этом случае ложатся на самого предпринимателя. С полученного вознаграждения он должен будет оплатить налоги по ОСНО, так как УСН и ПСН одновременно с НПД применяться не могут.
При этом не имеет значения, за какие услуги или товар был получен доход:
за аренду автомобиля (письмо Минфина от 19.10.2022 № 03-04-06/101306);
от сдачи внаем жилой недвижимости (письмо ФНС от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@).
от реализации товара (письмо Минфина от 24.08.2022 № 03-11-06/82525).
Решение проблемы
Тщательно проверять каждого исполнителя перед началом сотрудничества на предмет наличия трудовых отношений с ним в последние 2 года.
Желательно вообще не привлекать бывшего работника (даже если с момента его увольнения прошло более 2 лет) к сотрудничеству в качестве исполнителя на НПД.
Это может сыграть против заказчика, если будет решаться вопрос о переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые. При наличии других критериев подмены, привлечение к сотрудничеству бывшего работника может склонить чашу весов в пользу проверяющих. Подробнее о риске переквалификации будет сказано ниже.
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Привлечение самозанятого к деятельности, не подпадающей под НПД
Конкретного перечня работ или услуг, которыми могут заниматься самозанятые — нет. Но в законе № 422-ФЗ приведены ограничения на некоторые виды деятельности и определенные доходы.
Не допускается применение НПД при:
Реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Перепродаже готовых товаров, за исключением тех, что были произведены лично самозанятым.
Добыче и продаже полезных ископаемых.
Осуществлении деятельности в интересах третьих лиц на основании договора поручения, комиссии или агентского договора.
Доставке товара с приемом платежей, за исключением случая, когда чек выдается с кассы, зарегистрированной на продавца (не самозанятого).
Также не подпадают под НПД следующие доходы:
От реализации недвижимости (в том числе от уступки прав требования) и транспортных средств.
От сдачи в аренду нежилых помещений.
От продажи имущества, использовавшегося самозанятым для личных домашних и иных подобных нужд.
От продажи долей в УК организации, паев в ПИФ и кооперативах, ценных бумаг и ПФИ.
В натуральной форме.
Риск
Как и в ситуации с привлечением бывшего работника, риск в данном случае заключается в признании дохода, выплаченного самозанятому, не подпадающим под НПД. Последствия также будут зависеть от того, какой статус имеет исполнитель:
С дохода, выплаченного физлицам без статуса ИП, нужно будет уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также сдать соответствующую отчетность.
Индивидуальные предприниматели при утрате статуса плательщика НПД, а также при получении дохода не подпадающего под данный режим налогообложения обязаны уплатить налоги и сдать отчетность по ОСНО.
Решение проблемы
Перед началом сотрудничества необходимо уточнить, может ли исполнитель на НПД осуществлять необходимый заказчику вид деятельности. Перечень указанных выше ограничений приведен в ст. 6 и 8 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.
По исполнителям-ИП рекомендуется также уточнить, какие виды деятельности они могут осуществлять в соответствии с выбранными ОКВЭД.
Узнать коды видов деятельности конкретного ИП можно в выписке из ЕГРИП, полученной на сайте ФНС.
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Превышение лимита по доходу у самозанятого
Не вправе применять НПД — физические лица и индивидуальные предприниматели, доход которых сначала года превысил 2,4 млн руб.
После того как указанный лимит будет достигнут, самозанятый должен либо сам сняться с учета, либо это сделает за него налоговая в принудительном порядке.
Риск
Со сверхдохода нужно будет оплатить налог:
Заказчику — если исполнитель-физлицо без специального статуса.
ИП — если исполнитель зарегистрирован в данном качестве.
За исполнителя, не имеющего статуса ИП, потребуется также оплатить страховые взносы и сдать отчетность в контролирующие органы.
Решение проблемы
В данном случае заказчик никак не может подстраховаться. Единственный вариант — запрашивать у исполнителя справку о доходах перед каждой выплатой. Но предоставлять ее самозанятый не обязан и скорее всего делать этого не будет.
Все, что может сделать заказчик, это проверить статус исполнителя перед выплатой дохода. Но и это не гарантирует полную безопасность организации или ИП. Так как именно эта выплата может послужить причиной превышения лимита.
Переквалификация отношений в трудовые
Это самый главный риск сотрудничества с самозанятыми. После введения в 2019 году НПД, некоторые недобросовестные бизнесмены стали вместо штатных специалистов привлекать к постоянному сотрудничеству исполнителей на НПД.
Для выявления указанных нарушений налоговая служба регулярно совершенствует свой подход к определению признаков подмены трудовых отношений. Проверка бизнеса производится в несколько этапов:
Автоматизированная проверка.
На самом первом этапе сотрудничество бизнеса и самозанятых анализируется в автоматическом порядке.
Компании и ИП проверяются на соответствие определенным критериям. И по результатам проверки им присваиваются риск-баллы.
И чем больше компания или предприниматель наберет таких баллов, тем выше шанс того, что налоговая выйдет на прямую проверку данного налогоплательщика.
Запрос пояснений по факту сотрудничества с самозанятыми.
Если компания или ИП по результатам автоматизированной проверки попала в поле зрения налоговиков, ей будет направлено требования о предоставлении пояснений по факту сотрудничества с самозанятыми или о внесении корректировки в свои налоговые обязательства.
Корректировка налоговых обязательств подразумевает уплату НДФЛ и страховых взносов с вознаграждения, выплаченного самозанятому.
Проверка организации или ИП.
Если компания не предоставит внятных пояснений по факту сотрудничества или откажется давать их вовсе, налоговая может инициировать выездную проверку в отношении налогоплательщика.
На этом этапе будут детально анализироваться документы, которыми оформлено сотрудничество с самозанятыми, в первую очередь договор.
К дополнительным факторам риска можно отнести отражение в договоре с исполнителем трудовой функции, а не результата работы, ежемесячную выплату вознаграждения в твердой сумме, подчинение самозанятого правилам внутреннего распорядка, установление графика работы и подчиненности работодателю, а также иные признаки, характерные для трудовых отношений.
Более подробно о признаках, характеризующих подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, ФНС рассказала в письме от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.
Риск
Если отношения с самозанятыми будут признанными трудовыми, заказчику потребуется:
Оплатить с вознаграждения, выплаченного этому лицу НДФЛ и страховые взносы.
Сдать отчетность в контролирующие органы.
Оплатить пени и штраф за несвоевременное перечисление в бюджет обязательных платежей.
Перечислить, теперь уже сотруднику, а не исполнителю, все выплаты, на которые он имеет право в соответствии с трудовым законодательством.
Решение проблемы
Привлекать к сотрудничеству исполнителей только на разовые и проектные работы.
Перед выстраиванием взаимоотношений с самозанятым проверить актуальность его статуса и наличие трудовых отношений с ним последние два года.
Изучить указанные выше разъяснения финансового ведомства, уточнить перечень риск-баллов и пояснения к ним, а также ознакомиться с актуальной судебной практикой по вопросу переквалификации трудовых отношений.
Составить правильный договор, в котором не будет содержаться терминологии и условий, характерных для трудовых отношений.
Перед выплатой дохода проверить актуальность статуса самозанятого.
После перечисления вознаграждения получить от исполнителя на НПД чек и закрывающие документы.
Сохранить указанные документы.
Ошибки в чеке
Чек — это документ, из которого налоговая узнает о сотрудничестве организации или ИП с самозанятым.
Самозанятый обязан сформировать его либо в момент расчета, если он произведен наличными или с использованием электронных средств платежа либо сделать это до 9 числа следующего месяца — при безналичных формах оплаты.
Данным, содержащимся в этом документе, нужно уделить особое внимание.
Риск
Здесь возможны 2 основные проблемы:
Привлечение внимания контролирующих органов к организации и ИП и дальнейшая их проверка на возможную подмену трудовых отношений.
Отказ в признании расходов на выплату вознаграждения самозанятому обоснованными.
Решение проблемы
Необходимо внимательно проверить чек, полученный от самозанятого:
В нем не должно быть трудовой терминологии.
Наименование работ должно быть указано не общими словами, а детально.
В ИНН заказчика и сумме вознаграждения не должно быть ошибок.
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