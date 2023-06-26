Риски и подводные камни при сотрудничестве с самозанятыми

Работа с самозанятыми, как и с любыми другими исполнителями, имеет свои особенности. Поэтому к выстраиванию отношений с плательщиками НПД стоит подходить внимательно, чтобы впоследствии это не принесло бизнесу проблем со стороны контролирующих органов. Разберем, какие риски и подводные камни таит в себе сотрудничество с самозанятыми.

Кто такие плательщики НПД. Вкратце о главном

Прежде чем перейти к определению рисков сотрудничества с самозанятыми, стоит сказать несколько слов о том, кто они такие, чем регулируется их деятельность и в чем преимущество привлечения данных исполнителей к выполнению работ или оказанию услуг.

Самозанятые или официальным языком – плательщики налога на профессиональный доход (НПД) — это субъекты предпринимательства, которые могут вести свою деятельность, как в статусе физического лица, так и индивидуального предпринимателя.

Деятельность самозанятого, нюансы взаимодействия с контролирующими органами, порядок уплаты налога и применения НПД регулируется законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Самозанятые не сдают отчетность, не уплачивают страховые взносы и иные обязательные платежи, кроме налога на профессиональный доход, а также освобождены от обязанности применения контрольно-кассовой техники.

Сотрудничество с этими лицами в настоящий момент приобретает все большую популярность ввиду отсутствия обязательных платежей (НДФЛ и страховых взносов) и необходимости сдачи отчетности в контролирующие органы по таким исполнителям.

Налог самозанятые уплачивают самостоятельно — в сумме, которую рассчитывает им ИФНС по окончании отчетного периода (месяца).

Но если сотрудничество с обычными физическими лицами практически не имеет подводных камней, то с самозанятостью все несколько иначе.

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Подводные камни самозанятости

Вначале озвучим основные проблемы, которые могут возникнуть при выстраивании отношений с плательщиками НПД, после чего приведем риски, связанные с этими проблемами.

Запрет на сотрудничество с бывшим работником

Это ограничение было введено для того, чтобы предотвратить массовый перевод штатного персонала в самозанятые.

Срок, в течение которого бывшего работника нельзя привлечь к сотрудничеству в качестве самозанятого — 2 года с момента увольнения.

Риск

Признание дохода, выплаченного бывшему работнику, не подпадающим под НПД. Последствия такого сотрудничества зависят от того, какой статус имеет исполнитель:

Физлицо без специального статуса.

Все негативные последствия ложатся на заказчика. К ним относится необходимость уплаты НДФЛ и страховых взносов с вознаграждения, выплаченного такому исполнителю и обязанность сдачи отчетности в контролирующие органы.

ИП.

Негативные последствия в этом случае ложатся на самого предпринимателя. С полученного вознаграждения он должен будет оплатить налоги по ОСНО, так как УСН и ПСН одновременно с НПД применяться не могут.

При этом не имеет значения, за какие услуги или товар был получен доход:

Решение проблемы

Тщательно проверять каждого исполнителя перед началом сотрудничества на предмет наличия трудовых отношений с ним в последние 2 года.

Желательно вообще не привлекать бывшего работника (даже если с момента его увольнения прошло более 2 лет) к сотрудничеству в качестве исполнителя на НПД.

Это может сыграть против заказчика, если будет решаться вопрос о переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые. При наличии других критериев подмены, привлечение к сотрудничеству бывшего работника может склонить чашу весов в пользу проверяющих. Подробнее о риске переквалификации будет сказано ниже.

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Привлечение самозанятого к деятельности, не подпадающей под НПД

Конкретного перечня работ или услуг, которыми могут заниматься самозанятые — нет. Но в законе № 422-ФЗ приведены ограничения на некоторые виды деятельности и определенные доходы.

Не допускается применение НПД при:

Реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Перепродаже готовых товаров, за исключением тех, что были произведены лично самозанятым.

Добыче и продаже полезных ископаемых.

Осуществлении деятельности в интересах третьих лиц на основании договора поручения, комиссии или агентского договора.

Доставке товара с приемом платежей, за исключением случая, когда чек выдается с кассы, зарегистрированной на продавца (не самозанятого).

Также не подпадают под НПД следующие доходы:

От реализации недвижимости (в том числе от уступки прав требования) и транспортных средств.

От сдачи в аренду нежилых помещений.

От продажи имущества, использовавшегося самозанятым для личных домашних и иных подобных нужд.

От продажи долей в УК организации, паев в ПИФ и кооперативах, ценных бумаг и ПФИ.

В натуральной форме.

Риск

Как и в ситуации с привлечением бывшего работника, риск в данном случае заключается в признании дохода, выплаченного самозанятому, не подпадающим под НПД. Последствия также будут зависеть от того, какой статус имеет исполнитель:

С дохода, выплаченного физлицам без статуса ИП , нужно будет уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также сдать соответствующую отчетность.

Индивидуальные предприниматели при утрате статуса плательщика НПД, а также при получении дохода не подпадающего под данный режим налогообложения обязаны уплатить налоги и сдать отчетность по ОСНО.

Решение проблемы

Перед началом сотрудничества необходимо уточнить, может ли исполнитель на НПД осуществлять необходимый заказчику вид деятельности. Перечень указанных выше ограничений приведен в ст. 6 и 8 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.

По исполнителям-ИП рекомендуется также уточнить, какие виды деятельности они могут осуществлять в соответствии с выбранными ОКВЭД.

Узнать коды видов деятельности конкретного ИП можно в выписке из ЕГРИП, полученной на сайте ФНС.

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Превышение лимита по доходу у самозанятого

Не вправе применять НПД — физические лица и индивидуальные предприниматели, доход которых сначала года превысил 2,4 млн руб.

После того как указанный лимит будет достигнут, самозанятый должен либо сам сняться с учета, либо это сделает за него налоговая в принудительном порядке.

Риск

Со сверхдохода нужно будет оплатить налог:

Заказчику — если исполнитель-физлицо без специального статуса.

ИП — если исполнитель зарегистрирован в данном качестве.

За исполнителя, не имеющего статуса ИП, потребуется также оплатить страховые взносы и сдать отчетность в контролирующие органы.

Решение проблемы

В данном случае заказчик никак не может подстраховаться. Единственный вариант — запрашивать у исполнителя справку о доходах перед каждой выплатой. Но предоставлять ее самозанятый не обязан и скорее всего делать этого не будет.

Все, что может сделать заказчик, это проверить статус исполнителя перед выплатой дохода. Но и это не гарантирует полную безопасность организации или ИП. Так как именно эта выплата может послужить причиной превышения лимита.

Переквалификация отношений в трудовые

Это самый главный риск сотрудничества с самозанятыми. После введения в 2019 году НПД, некоторые недобросовестные бизнесмены стали вместо штатных специалистов привлекать к постоянному сотрудничеству исполнителей на НПД.

Для выявления указанных нарушений налоговая служба регулярно совершенствует свой подход к определению признаков подмены трудовых отношений. Проверка бизнеса производится в несколько этапов:

Автоматизированная проверка.

На самом первом этапе сотрудничество бизнеса и самозанятых анализируется в автоматическом порядке.

Компании и ИП проверяются на соответствие определенным критериям. И по результатам проверки им присваиваются риск-баллы.

И чем больше компания или предприниматель наберет таких баллов, тем выше шанс того, что налоговая выйдет на прямую проверку данного налогоплательщика.

Запрос пояснений по факту сотрудничества с самозанятыми.

Если компания или ИП по результатам автоматизированной проверки попала в поле зрения налоговиков, ей будет направлено требования о предоставлении пояснений по факту сотрудничества с самозанятыми или о внесении корректировки в свои налоговые обязательства.

Корректировка налоговых обязательств подразумевает уплату НДФЛ и страховых взносов с вознаграждения, выплаченного самозанятому.

Проверка организации или ИП.

Если компания не предоставит внятных пояснений по факту сотрудничества или откажется давать их вовсе, налоговая может инициировать выездную проверку в отношении налогоплательщика.

На этом этапе будут детально анализироваться документы, которыми оформлено сотрудничество с самозанятыми, в первую очередь договор.

К дополнительным факторам риска можно отнести отражение в договоре с исполнителем трудовой функции, а не результата работы, ежемесячную выплату вознаграждения в твердой сумме, подчинение самозанятого правилам внутреннего распорядка, установление графика работы и подчиненности работодателю, а также иные признаки, характерные для трудовых отношений.

Более подробно о признаках, характеризующих подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, ФНС рассказала в письме от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.

Риск

Если отношения с самозанятыми будут признанными трудовыми, заказчику потребуется:

Оплатить с вознаграждения, выплаченного этому лицу НДФЛ и страховые взносы.

Сдать отчетность в контролирующие органы.

Оплатить пени и штраф за несвоевременное перечисление в бюджет обязательных платежей.

Перечислить, теперь уже сотруднику, а не исполнителю, все выплаты, на которые он имеет право в соответствии с трудовым законодательством.

Решение проблемы

Привлекать к сотрудничеству исполнителей только на разовые и проектные работы.

Перед выстраиванием взаимоотношений с самозанятым проверить актуальность его статуса и наличие трудовых отношений с ним последние два года.

Изучить указанные выше разъяснения финансового ведомства, уточнить перечень риск-баллов и пояснения к ним, а также ознакомиться с актуальной судебной практикой по вопросу переквалификации трудовых отношений.

Составить правильный договор, в котором не будет содержаться терминологии и условий, характерных для трудовых отношений.

Перед выплатой дохода проверить актуальность статуса самозанятого.

После перечисления вознаграждения получить от исполнителя на НПД чек и закрывающие документы.

Сохранить указанные документы.

Ошибки в чеке

Чек — это документ, из которого налоговая узнает о сотрудничестве организации или ИП с самозанятым.

Самозанятый обязан сформировать его либо в момент расчета, если он произведен наличными или с использованием электронных средств платежа либо сделать это до 9 числа следующего месяца — при безналичных формах оплаты.

Данным, содержащимся в этом документе, нужно уделить особое внимание.

Риск

Здесь возможны 2 основные проблемы:

Привлечение внимания контролирующих органов к организации и ИП и дальнейшая их проверка на возможную подмену трудовых отношений.

Отказ в признании расходов на выплату вознаграждения самозанятому обоснованными.

Решение проблемы

Необходимо внимательно проверить чек, полученный от самозанятого:

В нем не должно быть трудовой терминологии.

Наименование работ должно быть указано не общими словами, а детально.

В ИНН заказчика и сумме вознаграждения не должно быть ошибок.

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