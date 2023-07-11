Самозанятые и бизнес. Ответы на самые популярные вопросы от налогового консультанта

Самозанятые относительно новая категория исполнителей, сотрудничество с которой до сих пор вызывает у бизнеса ряд вопросов. Ответим на наиболее популярные из них в формате вопрос-ответ.

Вопрос 1. Можно ли самозанятым сотрудничать без договора?

Можно, но не желательно.

Закон 422-ФЗ, который регулирует деятельность самозанятых, не устанавливает обязанности подписания договора между заказчиком и самозанятым. Но его заключение обезопасит в первую очередь заказчика, при условии, что договор составлен корректно.

Что подразумевается под понятием корректно?

В договоре не должно быть никаких терминов и условий, которые относятся к трудовым отношениям.

В договоре нужно прописать обязанность самозанятого выдавать заказчику чек после каждой оплаты, срок предоставления указанного документа и ответственность за несвоевременное направление чека.

Также в договоре необходимо отразить статус исполнителя, обязанность уведомления заказчика об утрате этого статуса и ответственность за несвоевременное уведомление об этом.

После составления документ обязательно нужно ещё раз проверить на отсутствие в нём признаков схожести с трудовым договором. Все эти предосторожности необходимы для того, чтобы минимизировать риск переквалификации отношений в трудовые.

Снизить риск возможной переквалификации позволит сотрудничество с самозанятыми через специальные электронные площадки, например, платформу ЯЗАНЯТ. Онлайн-платформа проверит самозанятого перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой ему дохода, подготовит договор и закрывающие документы (акт и чек). Подключиться к платформе

Вопрос 2. Если компания сотрудничает с несколькими самозанятыми, но привлекает их на разовые или проектные работы, вызовет ли это подозрение у налогового органа?

Однозначно сказать, что конкретно вызовет подозрение налогового органа, довольно трудно.

Отношения, сложившиеся между заказчиком и исполнителем, анализируются поэтапно. Вначале они проходят автоматическую проверку на соответствие определённым признакам. За каждый признак компании начисляется 1 риск-балл.

Если набирается несколько баллов, то организации или ИП направляется сообщение о необходимости корректировки налоговых обязательств, то есть уплаты с вознаграждения самозанятого НДФЛ и страховых взносов или о предоставлении пояснений по факту сотрудничества.

Если заказчик не выполнит требования налоговой, то проверяющие заинтересуются им более детально, соответственно, начнётся анализ документации, может быть назначена выездная проверка, заказчика и его исполнителя могут вызвать в налоговую для допроса или дачи пояснений.

Соответственно, если организация или ИП сотрудничает с самозанятыми в рамках закона, то есть не подменяет трудовые отношения, привлекает таких исполнителей только на разовые или проектные работы, и все документы составлены корректно, то риск переквалификации в этом случае минимален.

Вопрос 3. Имеет ли значение, что самозанятый укажет в чеке? Ведь важен сам факт его наличия?

Чек имеет очень важное значение не только для самозанятого, но и для его заказчика, ведь именно с чека начинается знакомство налоговой с организацией (ИП) и её исполнителем.

Ошибки в чеке, например, в ИНН заказчика, могут повлечь отказ в признании расходов на выплату вознаграждения исполнителю.

А некорректное указание в чеке названия услуги или включение в него трудовой терминологии — увеличить риск возможной переквалификации.

В чеке лучше указать конкретно, какая работа или услуга была выполнена, а ещё лучше — сделать ссылку на реквизиты договора, заключённого с самозанятым. Также чек нужно проверить на отсутствие в нём трудовой терминологии и правильность отражения данных о заказчике.

Платформа ЯЗАНЯТ— официальный партнёр ФНС, что позволяет ей формировать чеки за самозанятых сразу после перечисления им вознаграждения. Риск того, что исполнитель забудет или сознательно не выставит чек – исключён.

Вопрос 4. С кем безопаснее сотрудничать: с самозанятым-физлицом или самозанятым-ИП?

Конечно с самозанятым-ИП. Если такой исполнитель утратит право на применение самозанятости, все риски останутся на нем и не перейдут на заказчика.

В чём заключаются эти риски?

Если доход будет выплачен физическому лицу, которое утратило право на применение самозанятости, то с дохода, выплаченного такому исполнителю, заказчик обязан будет уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Связано это с тем, что по закону он станет его налоговым агентом.

Если же доход будет выплачен ИП, то после утраты им статуса самозанятого, налог с такого дохода ИП будет уплачивать в рамках общей системы налогообложения.

Но сложность состоит в том, что не все самозанятые согласны регистрировать ИП лишь в угоду заказчику. Поэтому, если у организации или ИП есть возможность выбора между исполнителем-ИП или физлицом предпочтение стоит отдать первому варианту.

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Вопрос 4. Если самозанятый предоставил чек с опозданием, есть ли какой-то риск для заказчика?

Если чек составлен правильно, в нём нет ошибок в названии оказанной услуги, реквизитах заказчика и дате получения дохода, то риска никакого нет.

Ссылка в договоре на дату направления самозанятым чека заказчику делается только для того, чтобы исполнитель не забыл сформировать этот чек, и заказчику не пришлось потом нести последствия за это. Ведь если чек не будет сформирован, заказчик не сможет учесть эти расходы, а налоговая может обязать уплатить с дохода, выплаченного самозанятому, НДФЛ и страховые взносы.

Если исполнитель один раз просрочил срок направления чека, его можно не привлекать к ответственности. Если же это происходит систематически, то с самозанятого можно взыскать штраф, сумму которого (или процентное отношение к вознаграждению) желательно прописать в договоре.

Вопрос 5. Может ли исполнитель оказывать несколько видов разных услуг (из числа разрешенных для НПД)? Является ли это нарушением закона?

Нет, не является.

Законом № 422-ФЗ никак не ограничено количество видов деятельности, из числа разрешенных специальным налоговым режимом, которые одновременно может оказывать самозанятый.

Более того, в приложении «Мой налог» он может указать несколько совершенно разных видов деятельности, и это не будет являться нарушением. Для заказчика это также не несёт никаких рисков.

Единственный риск для заказчика состоит в том, что самозанятый может быть привлечён к работе или оказанию услуги, которые он не может осуществлять в соответствии с законом. Поэтому перед заключением договора необходимо тщательно изучить перечень видов деятельности и доходов, не подпадающих под самозанятость, и приведённых в ст. 2 и 4 закона № 422-ФЗ.

Вопрос 6. Так ли важно составление актов, особенно если самозанятый оказывает одни и те же услуги ежемесячно?

Да, важно.

Само по себе оказание самозанятым длительное время одних и тех же услуг может послужить одним из признаков возможной переквалификации.

Формирование закрывающих документов (актов и чеков) на электронной платформе ЯЗАНЯТ происходит автоматически. Заказчику или исполнителю не нужно самостоятельно их составлять, что исключает риск возможных претензий со стороны контролирующих органов, если указанные документы будут содержать ошибки.

Составление акта выполненных работ или оказанных услуг выгодно в первую очередь для заказчика. Правильно составленный акт послужит одним из доказательств наличия между заказчиком и исполнителем гражданско-правовых, а не трудовых отношений.

В акте необходимо детально указать, какие услуги были оказаны. Например, в нём нужно не просто зафиксировать, что исполнителем были написаны статьи для сайта заказчика, а указать по возможности их названия, количество и объём знаков. Это позволит доказать, что результатом работы исполнителя является конкретная услуга, а не трудовая функция, которая оказывается из месяца в месяц в одинаковом объёме.

Акт также позволит подтвердить отсутствие претензий сторон к выполненным работам или оказанным услугам и перечисленному за это вознаграждению.

В акте, как и в договоре, не должно быть трудовой терминологии и условий, характерных для трудовых отношений.

Вопрос 7. Что безопаснее: сотрудничать с самозанятыми на специальных платформах или самостоятельно

Если электронная площадка является официальным партнёром ФНС, то безопаснее и проще сотрудничать с самозанятыми через неё.

Это позволит заказчику упростить процесс сотрудничества с исполнителями, автоматизировать некоторые процессы и значительно снизить риски переквалификации отношений и выплаты дохода физлицу, утратившему статус самозанятого.

На специальных платформах статус исполнителя проверяется перед заключением договора и каждой выплатой дохода, шаблоны договоров с самозанятыми отвечают всем необходимым требованиям.

Сотрудничая с исполнителями через платформу ЯЗАНЯТ, заказчику не нужно переживать о статусе и безопасности расчетов. Сервис не позволит перевести средства исполнителю, если его статус самозанятого не актуален, или если с учетом планируемой к переводу суммы его годовой доход превысит установленный законом лимит

Вопрос 8. Нужно ли по самозанятым сдавать отчётность и оплачивать им больничный, как за других исполнителей?

Нет, не нужно.

По отношению к самозанятому заказчик не выступает налоговым агентом. В связи с этим он не обязан за них сдавать отчётность и уплачивать страховые взносы в том числе, на случай ВНиМ. А раз взносы на нетрудоспособность в бюджет не перечисляются, то и права на больничный (у данного заказчика) самозанятый не имеет.

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