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Самозанятые

Как долго можно сотрудничать с самозанятым

Один из самых популярных рисков при сотрудничестве с самозанятым — что он менее 2 лет назад работал с этим заказчиком в рамках трудовых отношений. Однако есть не столь широко известный риск — когда с самозанятым сотрудничают продолжительное время.
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Как долго можно сотрудничать с самозанятым
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что за риски

Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ о предельном сроке для сотрудничества с самозанятым ничего не говорит. Однако у налоговых инспекторов есть свое видение, с какой стороны оценивать риски для бизнеса, который решил поработать с плательщиками НПД.

Оценка отношений с самозанятыми начинается с автоматического анализа на соответствие критериям переквалификации. Существуют риск-баллы, по которым ФНС автоматически отбирает недобросовестных по ее мнению заказчиков. Риск-баллы находятся в свободном доступе на сайте налоговой службы.

Всего их восемь:

  1. Налоговые инспекторы обратят внимание, если с самозанятым сотрудничают более трех месяцев подряд.

  2. Выплата вознаграждения напоминает выплату зарплаты — 2 раза в месяц, одинаковыми суммами.

  3. Указанные выше выплаты производят на регулярной основе.

  4. Самозанятый работает только с этим заказчиком, соответственно, получает доход только от него.

  5. С одного и того же устройства массово формируют и выдают чеки от самозанятых.

  6. Заказчик в массовом порядке оказывает помощь в регистрации самозанятости с одного и того же адреса электронной почты.

  7. Исполнители группами переходят из одной организации в другую. Организации при этом подконтрольны друг другу или одному лицу.

  8. Сотрудничество с бывшими работниками, срок увольнения которых менее, чем два года назад.

Если в выборке ФНС выявится только один риск-балл — это не заинтересует налоговых инспекторов. Но когда их несколько — ждите «письмо счастья». Если письмо проигнорировать — ждите проверку, и скорее всего, она будет совместно с трудовой инспекцией.

Онлайн-платформа «ЯЗАНЯТ» позволяет обеспечить безопасное сотрудничество с самозанятыми. В базе сервиса только проверенные исполнители с актуальным статусом плательщика НПД. Доступны массовые или разовые выплаты, которые не вызовут вопросов у проверяющих и исключают риск блокировки расчетного счета. Электронный документооборот с исполнителями позволит получить правильно оформленные закрывающие документы в срок.

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Что заинтересует ФНС

У ФНС возникнут вопросы по долгосрочному сотрудничеству с самозанятыми, если есть совокупность риск-баллов. Например, к длительному сотрудничеству присоединяются и другие признаки подмены трудовых отношений — исполнитель находится в офисе с 9 до 18 с перерывом на обед и регулярно по 2 раза в месяц получает выплаты равными суммами, напоминающими зарплату.

При этом договор с самозанятым не должен даже отчасти напоминать трудовой договор. Нельзя предоставлять самозанятому рабочее место и ресурсы для работы. Или все это должно быть оформлено на основе арендных отношений, этого никто не запрещает.

Что говорит налоговая служба

ФНС в п. 3 письма от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@ указала, что сами по себе длительные отношения с самозанятым правомерны, если нет других признаков трудовых отношений

Чтобы подтвердить ФНС сдельность отношений с самозанятым, заключите рамочный договор. И каждый раз, когда обращаетесь к исполнителю за услугой, оформляйте задание.

Подробно прописывать услугу в договоре не нужно, опишите ее тезисно. А все детали и характеристики требуемого результата укажите в задании — сроки выполнения, стоимость и конкретный конечный результат. Задания будут являться неотъемлемой частью договора. 

Приемку оказанных услуг оформите актом. А после выплаты самозанятому, не забудьте получить от него чек. 

Сотрудничайте с самозанятыми через онлайн-платформу «ЯЗАНЯТ». Все документы оформляются и подписываются онлайн. Договоры, акты и чеки автоматически выгружаются в личный кабинет заказчика. Так, все закрывающие документы всегда будут под рукой, их можно оперативно найти, чтобы показать проверяющим.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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