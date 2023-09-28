Как долго можно сотрудничать с самозанятым

Что за риски
Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ о предельном сроке для сотрудничества с самозанятым ничего не говорит. Однако у налоговых инспекторов есть свое видение, с какой стороны оценивать риски для бизнеса, который решил поработать с плательщиками НПД.
Оценка отношений с самозанятыми начинается с автоматического анализа на соответствие критериям переквалификации. Существуют риск-баллы, по которым ФНС автоматически отбирает недобросовестных по ее мнению заказчиков. Риск-баллы находятся в свободном доступе на сайте налоговой службы.
Всего их восемь:
Налоговые инспекторы обратят внимание, если с самозанятым сотрудничают более трех месяцев подряд.
Выплата вознаграждения напоминает выплату зарплаты — 2 раза в месяц, одинаковыми суммами.
Указанные выше выплаты производят на регулярной основе.
Самозанятый работает только с этим заказчиком, соответственно, получает доход только от него.
С одного и того же устройства массово формируют и выдают чеки от самозанятых.
Заказчик в массовом порядке оказывает помощь в регистрации самозанятости с одного и того же адреса электронной почты.
Исполнители группами переходят из одной организации в другую. Организации при этом подконтрольны друг другу или одному лицу.
Сотрудничество с бывшими работниками, срок увольнения которых менее, чем два года назад.
Если в выборке ФНС выявится только один риск-балл — это не заинтересует налоговых инспекторов. Но когда их несколько — ждите «письмо счастья». Если письмо проигнорировать — ждите проверку, и скорее всего, она будет совместно с трудовой инспекцией.
Онлайн-платформа «ЯЗАНЯТ» позволяет обеспечить безопасное сотрудничество с самозанятыми. В базе сервиса только проверенные исполнители с актуальным статусом плательщика НПД. Доступны массовые или разовые выплаты, которые не вызовут вопросов у проверяющих и исключают риск блокировки расчетного счета. Электронный документооборот с исполнителями позволит получить правильно оформленные закрывающие документы в срок.
Что заинтересует ФНС
У ФНС возникнут вопросы по долгосрочному сотрудничеству с самозанятыми, если есть совокупность риск-баллов. Например, к длительному сотрудничеству присоединяются и другие признаки подмены трудовых отношений — исполнитель находится в офисе с 9 до 18 с перерывом на обед и регулярно по 2 раза в месяц получает выплаты равными суммами, напоминающими зарплату.
При этом договор с самозанятым не должен даже отчасти напоминать трудовой договор. Нельзя предоставлять самозанятому рабочее место и ресурсы для работы. Или все это должно быть оформлено на основе арендных отношений, этого никто не запрещает.
Что говорит налоговая служба
ФНС в п. 3 письма от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@ указала, что сами по себе длительные отношения с самозанятым правомерны, если нет других признаков трудовых отношений.
Чтобы подтвердить ФНС сдельность отношений с самозанятым, заключите рамочный договор. И каждый раз, когда обращаетесь к исполнителю за услугой, оформляйте задание.
Подробно прописывать услугу в договоре не нужно, опишите ее тезисно. А все детали и характеристики требуемого результата укажите в задании — сроки выполнения, стоимость и конкретный конечный результат. Задания будут являться неотъемлемой частью договора.
Приемку оказанных услуг оформите актом. А после выплаты самозанятому, не забудьте получить от него чек.
Сотрудничайте с самозанятыми через онлайн-платформу «ЯЗАНЯТ». Все документы оформляются и подписываются онлайн. Договоры, акты и чеки автоматически выгружаются в личный кабинет заказчика. Так, все закрывающие документы всегда будут под рукой, их можно оперативно найти, чтобы показать проверяющим.
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