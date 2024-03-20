Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить

С самозанятыми удобно и выгодно сотрудничать: можно быстро приступить к выполнению задач, а налоги с вознаграждений исполнитель платит сам. Но чтобы избежать проблем с контролирующими органами, нужно правильно оформлять закрывающие документы с самозанятыми.

Чек — обязательный первичный документ от самозанятого

Основная обязанность плательщика НПД — декларирование полученного дохода с помощью формирования чека и его передачи заказчику (ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Именно на основании чека ФНС определяет сумму полученного дохода и производит расчет налога.

Для заказчика чек необходим:

Чтобы подтвердить факт перевода денежных средств именно самозанятому, а не физическому лицу без специального статуса. В противном случае заказчику придется заплатить страховые взносы и удержать НДФЛ с выплаты.

Чтобы подтвердить понесенные расходы — это важно для компаний, которые применяют ОСНО или УСН с объектом «доходы минус расходы».

Если расчет произведен наличными деньгами, исполнитель должен сформировать и передать чек в момент расчета. При безналичной оплате самозанятый обязан передать чек не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем поступления денег на счет.

Заказчику следует внимательно проверить чек на актуальность данных и отсутствие трудовой терминологии.

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Договор — когда он нужен, а когда можно обойтись без него

Для сотрудничества с самозанятыми исполнителями подходит договор гражданско-правового характера, а регулирует такие отношения Гражданский кодекс.

Договор можно заключить как в письменной, так и устной форме.

В письме ФНС от 20.02.2019 №СД-4-3/2899@ налоговая отметила, что если услуга разовая и совершается в момент договоренности, то письменный договор с самозанятым можно не заключать.

Если же самозанятый исполнитель оказывает услуги на протяжении определенного периода или выполнение задач производится поэтапно, то договор обязателен.

Правильно оформленный договор позволит избежать спорных моментов:

если возникнут вопросы от налоговой — подтвердит, что между сторонами именно гражданско-правовые, а не трудовые отношения;

если возникнут споры между сторонами — поможет разрешить их в досудебном порядке.

На какие нюансы важно обратить внимание при составлении договора

Сторонами отношений являются «Заказчик» и «Исполнитель», а не «Работодатель» и «Работник». В преамбуле также нужно указать, что исполнитель является плательщиком НПД.

Предметом договора выступают услуги или работы с конкретным результатом. Предмет договора должен быть подробно расписан, а именно, нужно указать объем и сроки выполнения работ.

Не должно быть никаких должностных инструкций, графиков работы, упоминания рабочего места. Самозанятый исполнитель самостоятельно распоряжается своим временем. Главная его обязанность — в нужный срок и в нужном объеме предоставить результаты своих работ согласно договору.

За свои услуги самозанятый получает вознаграждение, а не зарплату. Оплата должна быть привязана к результату, количеству или объему услуг, а не выплачиваться в виде фиксированной ежемесячной суммы.

Нужно прописать обязанность исполнителя предоставить чек после того, как он получит вознаграждение, и предупреждение об ответственности, если он не сообщит о потере специального статуса или аннулировании чека.

Акт — обязательно ли его запрашивать у самозанятого

Акт — это дополнительный закрывающий документ. Однако подписанный акт может служить подстраховкой для заказчика:

при неполной формулировке услуг или работ в договоре;

при выплате самозанятому предоплаты;

при оказании услуг или выполнении работ в несколько этапов;

при аннулировании чека с ошибкой;

при возникновении спорных моментов между сторонами.

Акт составляется в произвольной форме, но важно, чтобы в нем были обязательные реквизиты, которые перечислены в ст. 9 закона № 402-ФЗ.

Подробнее о том, нужно ли составлять акт при работе с самозанятыми, писали здесь.

Счет — нужно ли оформлять

С помощью этого документа бухгалтеру компании-заказчика проще перечислить оплату самозанятому.

Самозанятый может сформировать счет на оплату в приложении «Мой налог», а после его оплаты там же сформировать чек.

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