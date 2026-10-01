Налоговые изменения 2027: штрафы выросли в 14 раз, НДФЛ до 22% и выключатель выручки на маркетплейсах: что внесли в Думу 30 сентября

Бюджет рассчитывает забрать около 450 млрд рублей в год только за счёт переделки НДФЛ. Но главное в законопроекте не ставки.

30 сентября 2026 года распоряжением Правительства № 2708-р в Государственную Думу внесён проект изменений в части первую и вторую Налогового кодекса. Основная масса норм включается с 1 января 2027 года, блок про маркетплейсы через девять месяцев после опубликования.

По финансово-экономическому обоснованию бюджет ждёт: около 450 млрд рублей в год от сведения доходов физлиц в одну шкалу, от 130 до 150 млрд от ставки 35% по дивидендам на счета типа «С», около 100 млрд с закрытых паевых фондов для квалифицированных инвесторов, более 80 млрд с опережающей индексации акцизов, 75 млрд с зарубежной интернет-торговли и 4,5 млрд с лицензионных пошлин.

Считать, впрочем, нужно не проценты. Деньги здесь собирают привычным способом. Интереснее то, что происходит с механикой контроля и взыскания. Три вещи в этом документе весомее всех ставок вместе взятых.

Первая: ФНС получает возможность остановить выручку продавца на маркетплейсе за два дня, без решения по проверке и без суда. Вторая: штрафы за неявку и молчание вырастают в четырнадцать раз, то есть молчать становится дорого. Третья: в кодекс вписывают «налог на сверхдоходы», главы о котором в законопроекте нет.

Ниже разбор по блокам, затем прогноз и то, что из всего этого следует для архитектуры бизнеса.