Налоговые изменения 2027: штрафы выросли в 14 раз, НДФЛ до 22% и выключатель выручки на маркетплейсах: что внесли в Думу 30 сентября

Бюджет рассчитывает забрать около 450 млрд рублей в год только за счёт переделки НДФЛ. Но главное в законопроекте не ставки.
30 сентября 2026 года распоряжением Правительства № 2708-р в Государственную Думу внесён проект изменений в части первую и вторую Налогового кодекса. Основная масса норм включается с 1 января 2027 года, блок про маркетплейсы через девять месяцев после опубликования.
По финансово-экономическому обоснованию бюджет ждёт: около 450 млрд рублей в год от сведения доходов физлиц в одну шкалу, от 130 до 150 млрд от ставки 35% по дивидендам на счета типа «С», около 100 млрд с закрытых паевых фондов для квалифицированных инвесторов, более 80 млрд с опережающей индексации акцизов, 75 млрд с зарубежной интернет-торговли и 4,5 млрд с лицензионных пошлин.
Считать, впрочем, нужно не проценты. Деньги здесь собирают привычным способом. Интереснее то, что происходит с механикой контроля и взыскания. Три вещи в этом документе весомее всех ставок вместе взятых.
Первая: ФНС получает возможность остановить выручку продавца на маркетплейсе за два дня, без решения по проверке и без суда. Вторая: штрафы за неявку и молчание вырастают в четырнадцать раз, то есть молчать становится дорого. Третья: в кодекс вписывают «налог на сверхдоходы», главы о котором в законопроекте нет.
Ниже разбор по блокам, затем прогноз и то, что из всего этого следует для архитектуры бизнеса.
Маркетплейсы: инспектор получает рубильник от вашей выручки
Самое тяжёлое изменение пакета. Площадку встраивают в налоговый контроль как технического исполнителя, а продавца лишают возможности не заметить требование.
Как это устроено.
Требования, вызовы на допрос и прочие документы ФНС направляет продавцу через его личный кабинет на площадке (ст. 31, 90, 93 НК). Документ считается полученным через три дня после направления оператору. Заходил продавец в кабинет или нет, значения не имеет.
Появляется новая обеспечительная мера: приостановка приёма заказов и размещения карточек товара (ст. 72 и новая ст. 77.1 НК). Основания ровно два: неявка на допрос и непредставление документов по требованию. Не неуплата налога. Не доказанная схема. Не решение по проверке. Просто вы не пришли или не отдали бумаги.
Поручение уходит одновременно всем операторам, на площадках которых работает продавец. Оператор исполняет его за два дня. После явки или представления документов ФНС снимает блокировку в течение двух дней.
Дополнительно оператор обязан (новая ст. 86.6 НК) выявлять налоговые риски продавцов по перечню ФНС и размещать сообщение об этом в кабинете продавца. У продавца есть 30 календарных дней на опровержение, после чего оператор передаёт всё в налоговую. За неисполнение оператору грозит штраф 100 000 рублей (новая ст. 129.17 НК).
Теперь по существу. До сих пор обеспечительные меры по ст. 76 и 77 НК привязывались к решению по проверке и к сумме доначислений. Здесь привязки нет. Санкция наступает за процессуальное поведение, а не за налоговое нарушение, и бьёт она не по счёту, а по обороту.
Разница принципиальная. Заблокированный счёт оставляет бизнес живым: поставки идут, покупатели покупают, деньги копятся на расчётном счёте. Снятая карточка товара убивает оборот целиком и мгновенно. На сезонном товаре две недели блокировки стоят годовой выручки.
И последнее. Перечень налоговых рисков, по которому площадка обязана помечать продавцов, утверждает сама ФНС. В законопроекте его содержания нет.
Штрафы: рост в 1,2-14 раз, и дороже всего обходится молчание
С 1 января 2027 года индексируются почти все штрафы части первой НК. Диапазон от 1,2 до 14 раз. Сама по себе индексация после восьми лет застоя неудивительна. Удивительно её распределение.
Норма
Было, руб.
Станет, руб.
Рост
ст. 128, неявка свидетеля
1 000 / 3 000
14 000 / 42 000
14 раз
ст. 129 п. 1, отказ эксперта, переводчика, специалиста
500
7 000
14 раз
ст. 132, нарушения банков по счетам
20 000 / 40 000
66 000 / 132 000
3,3 раза
ст. 116 п. 1, срок постановки на учёт
10 000
30 000
3 раза
ст. 116 п. 2, работа без постановки на учёт
40 000
121 000
3 раза
ст. 126 п. 3.1, несообщение об обособленном подразделении
нет
121 000
новый
ст. 120, грубое нарушение правил учёта
10 000 / 30 000 / 40 000
28 000 / 83 000 / 111 000
2,8 раза
ст. 126 п. 1, за каждый непредставленный документ
200
560
2,8 раза
ст. 129.1, несообщение сведений
5 000 / 20 000
14 000 / 56 000
2,8 раза
ст. 119, непредставление декларации, минимум
1 000
2 600
2,6 раза
ст. 129.17, оператор площадки
нет
100 000
новый
ст. 129.3 п. 1, контролируемые сделки, минимум
500 000
580 000
1,2 раза
Посмотрите на верх и низ таблицы. Крупные штрафы по трансфертному ценообразованию и международным группам подняли на 20%, то есть просто довели до инфляции. А вот неявка свидетеля подорожала в четырнадцать раз, и отказ специалиста тоже в четырнадцать.
Вывод прямой. Индексируют не для сбора денег: четырнадцать тысяч рублей бюджет не спасут. Индексируют цену одной конкретной модели поведения, которая последние годы работала лучше всего. Не ходить. Не отвечать. Не отдавать документы. Тянуть.
Сложите это с предыдущим разделом и получите связку: за неявку теперь не только штраф 14 000, но и остановка продаж на всех площадках одновременно. Дешёвая стратегия молчания закончилась.
НДФЛ: двадцать налоговых баз сводят в одну шкалу 13-22%
Самое объёмное по деньгам изменение. Двадцать налоговых баз резидента собирают в одну совокупность и облагают по общей прогрессивной шкале от 13 до 22% (п. 2.1 ст. 210 НК).
Что попадает в эту совокупность:
продажа и дарение имущества, выигрыши, страховые выплаты, негосударственное пенсионное обеспечение и долгосрочные сбережения;
дивиденды, ценные бумаги и производные инструменты, доли в уставном капитале, материальная выгода, РЕПО, займ ценными бумагами, индивидуальный инвестиционный счёт, инвестиционные товарищества, цифровые финансовые активы;
проценты по вкладам, прибыль контролируемых иностранных компаний, майнинг, операции с криптовалютой;
основная налоговая база.
Пункт 6 ст. 210 и п. 1.1 ст. 224 НК утрачивают силу. Это и есть главное: отдельной ставки 13/15% для инвестиционных доходов больше не будет. Доход от продажи бумаг встанет в один ряд с зарплатой и поедет по той же прогрессии.
Два смягчения в этой конструкции есть. Дивиденды и проценты по вкладам не включаются в расчёт совокупности при исчислении налога с других доходов, то есть сами ставку по ним не повышают (ст. 225 НК). И неиспользованные стандартные, социальные и имущественные вычеты можно применить к процентам по вкладам в том же году, без переноса на будущее (п. 3 ст. 210 НК).
Для нерезидентов выделили отдельную совокупность из 17 баз (п. 2.2 ст. 210 НК).
По мелочи, но полезное. Оплата работодателем медицинских услуг освобождается от НДФЛ без условия «за счёт прибыли после налогообложения», достаточно документов о фактических расходах (п. 10 ст. 217 НК). Вычет по ипотечным процентам распространили на рефинансирование (ст. 220 НК). Социальный вычет на лечение теперь включает стоимость медизделий, использованных при оказании услуги (ст. 219 НК). Выплата при рождении ребёнка до 1 млн рублей освобождается и в период отпуска по беременности и родам.
А вот подарок имущественных прав освобождается только между членами семьи и близкими родственниками (п. 18.1 ст. 217 НК). Пункты 81, 85 и 87 ст. 217 НК утрачивают силу.
Вклады, дивиденды и счета типа «С»
По вкладам меняется механика удержания. Банки как налоговые агенты будут исчислять и удерживать налог в течение года нарастающим итогом, итоговый расчёт останется за ФНС (ст. 214.2, 228 НК). Необлагаемый лимит с 2027 года считается по максимальной ключевой ставке предшествующего года, а не текущего.
Проценты, полученные через доверительного управляющего, облагаются в общем порядке. Управляющий обязан передать банку данные об учредителях за три рабочих дня до выплаты. Не передал, ставка 30% (п. 6 ст. 224 НК).
Дивиденды, перечисляемые на счета типа «С», облагаются по ставке 35%, в том числе выплачиваемые иностранным организациям (п. 2 ст. 224, п. 3 ст. 284, ст. 310 НК). По финансово-экономическому обоснованию это от 130 до 150 млрд рублей в год.
Закрытые и интервальные паевые фонды для квалифицированных инвесторов признаются плательщиками налога на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов: дивиденды, проценты, роялти, аренда (ст. 246, 247, п. 1.21 ст. 284 НК). Налоговый агент это управляющая компания, платит до 28-го числа следующего месяца. У пайщика удержанный налог засчитывается (п. 13.6 ст. 214.1 НК).
Прочитайте последний абзац ещё раз, если строили структуру через ЗПИФ. Прозрачность фонда для целей налогообложения закончилась. Около 100 млрд рублей в год бюджет собирается взять именно здесь.
КИК: размен, который невыгоден почти всем
Два изменения идут одним пакетом и выглядят как компромисс. Компромисса там нет.
Порог признания контролирующим лицом поднимают с 25% до 50%, а единоличный контроль приравнивают к доле 100% (ст. 25.13 НК). Обязанность уведомлять об участии при доле свыше 10% сохраняется.
Одновременно отменяется необлагаемый порог прибыли КИК в 10 млн рублей (п. 7 ст. 25.15 НК).
Посчитайте на своей позиции. Кто держал 30% в иностранной компании, выходит из-под контроля и выдыхает. Кто держит контроль, платит теперь с первого рубля прибыли, а не с суммы свыше десяти миллионов. Освободили немногих, догрузили всех остальных.
Добавьте к этому ужесточение по документам. Бумаги на иностранном языке по трансфертному ценообразованию, международным группам, проверкам контролируемых сделок и соглашениям о ценообразовании принимаются только с нотариальным переводом (ст. 105.15, 105.16-7, 105.17, 105.22 НК). При этом основание продлить проверку ради перевода документов из кодекса убирают. То есть срок прежний, требования к форме выше.
Есть и отсрочка: сроки по законам № 565-ФЗ и № 595-ФЗ продлены до 2030 года. По пояснительной записке это сохраняет возможность отложить уплату налога с прибыли КИК, если из-за санкций компания не может распределять дивиденды.
Личные фонды: защита активов подорожала в полтора раза за один абзац
Ставка налога на прибыль для личных фондов поднимается с 15% до 22%, из них в федеральный бюджет 9% вместо прежних 2% (ст. 284, 284.12 НК). Плюс ужесточается сам квалифицирующий критерий: в 90-процентную долю «пассивных» доходов теперь включаются доходы от реализации долговых ценных бумаг и долговых цифровых прав.
Личные фонды появились в 2022 году по закону № 287-ФЗ и три года продавались рынком как инструмент преемственности и защиты активов с льготной ставкой. Льготную часть убрали одним абзацем законопроекта.
Здесь важен не размер потери, а урок. Структура, собранная ради налоговой ставки, живёт ровно столько, сколько живёт ставка. Структура, собранная ради управляемости, обособления активов и понятного перехода собственности, переживает изменение ставки, потому что держится не на ней.
Кто строил личный фонд ради второго, пересчитает экономику и останется. Кто строил ради первого, обнаружит, что заплатил за оболочку, внутри которой больше нет содержимого.
НДС 22% на зарубежные покупки, площадки становятся налоговыми агентами
Физические лица признаются плательщиками НДС при ввозе товаров электронной торговли в пределах беспошлинного лимита (ст. 143 НК). Освобождение по ст. 150 НК к таким товарам не применяется.
Покупки в пределах лимита (новая ст. 174.4 НК). Налоговыми агентами назначены иностранные продавцы с собственными площадками, иностранные маркетплейсы и российские маркетплейсы, продающие товары иностранных лиц, кроме лиц из стран ЕАЭС. База это стоимость, уплаченная покупателем, с акцизом и без НДС, на последний день квартала, в котором поступила оплата. Ставка 22%, пониженная ставка 10% не применяется, вычеты входного НДС иностранным агентам не предоставляются.
Покупки сверх лимита (новая ст. 174.5 НК). База это стоимость товара плюс пошлина плюс акциз, ставка та же 22%, налог платится до выпуска товаров по таможенному законодательству.
ФТС будет передавать в ФНС сведения из деклараций на товары электронной торговли. Бюджетный эффект 75 млрд рублей в год.
Расчётная ставка в ст. 162.3 НК приводится к 22%: с 16,67% до 18,03%.
Из приятного. Не признаётся объектом НДС безвозмездная передача в казну любого имущества, а не только недвижимости. С 1 октября 2026 года освобождаются от НДС передача техники и имущества силовым структурам и МЧС для защиты от беспилотных аппаратов, а также бесплатное питание людей в укрытиях и подвалах налогоплательщика, причём входной НДС сохраняется к вычету и не восстанавливается. Освобождение для сферы культуры распространили на индивидуальных предпринимателей и добавили в перечень дельфинарии и океанариумы.
Акцизы и пошлины: опережающая индексация на три года вперёд
Ставки акцизов расписаны сразу до 2029 года, с ростом примерно по 4% ежегодно. Несколько опорных цифр на 2027 год: этиловый спирт и крепкий алкоголь 878 рублей за литр безводного спирта, вино 158 рублей за литр, пиво до 8,6% крепости 35 рублей за литр, сигареты 3 491 рубль за тысячу штук плюс 18% расчётной стоимости при минимуме 4 741 рубль, бензин класса 5 19 126 рублей за тонну, дизельное топливо 13 566 рублей за тонну. Сахаросодержащие напитки 12 рублей за литр без дальнейшей индексации.
Подакцизными становятся безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина: условие о содержании никотина от 0,1 мг/мл из определения убрали. Виноградное сусло подакцизно при доле спирта свыше 0,5%. Отменены особые ставки для производителей лекарств и медизделий, работающих с фармацевтической субстанцией спирта.
Бюджетный эффект от опережающей индексации более 80 млрд рублей в год.
По госпошлинам вводятся новые позиции: лицензии на монтаж и обслуживание средств пожарной безопасности и на тушение пожаров по 300 000 рублей, лицензии на ввоз и вывоз продукции военного назначения 90 000 рублей плюс процент от стоимости при вывозе, лицензии ФСТЭК на защиту конфиденциальной информации от 5 000 до 50 000 рублей, аттестация проектировщиков средств пожарной безопасности 100 000 рублей. Выездное освидетельствование маломерного судна 100 000 рублей. Эффект 4,5 млрд рублей в год.
Взносы на травматизм переходят под ФНС
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний включаются в Налоговый кодекс (новая ст. 425.1 НК). Параметры не меняются: тарифы от 0,2% до 8,5% по 32 классам профессионального риска, тариф со скидками и надбавками по-прежнему устанавливает СФР. Предельная база не применяется.
Для работодателей инвалидов и организаций инвалидов сохраняется 60% тарифа. При предоставлении труда работников применяется тариф принимающей стороны. Договоры подряда без условия об уплате взносов, а также договоры об отчуждении и лицензировании прав на результаты интеллектуальной деятельности взносами не облагаются.
Формально это техническое перемещение из одного закона в другой. Фактически к этим взносам подключается весь аппарат налогового администрирования: единый налоговый счёт, зачёт переплат, приостановление операций по счетам, бесспорное взыскание, налоговые проверки и штрафы по части первой НК с их новыми размерами.
Спор с фондом шёл в своём темпе и по своим правилам. Спор с ФНС начинается с того, что деньги уже списаны.
Что поменяли тихо, но это стоит прочитать
Эти правки не попадут в заголовки новостей. Для практики они важнее половины ставок.
Декабрьский срок уплаты. Если последний день срока уплаты налога в декабре приходится на выходной или нерабочий день, он переносится не вперёд, как было всегда, а на предшествующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). Бюджет закрывает год и хочет получить деньги до праздников.
Налоговая тайна. Перечень сведений, не составляющих налоговую тайну, расширен. В него добавлены данные о счетах и вкладах, а также сведения для назначения пособий семьям с детьми (п. 10 ст. 102 НК).
Налоговый мониторинг. Кандидату достаточно соответствовать одному из трёх критериев вместо всех трёх сразу: выручка, активы или уплаченные налоги (ст. 105.26 НК). Воронку добровольной прозрачности расширяют в разы.
Полномочия правительства. Особый порядок издания актов в налоговой сфере (ст. 4 НК) продлён с 2028 до 2029 года, и теперь такими актами можно не только продлевать, но и изменять сроки уплаты.
Отсрочки и рассрочки. «Отсрочка или рассрочка» меняется на «отсрочка и (или) рассрочка». После окончания отсрочки допускается однократная рассрочка отсроченных сумм на срок до трёх лет за вычетом срока отсрочки. Отказ должен быть мотивированным (ст. 61-64 НК).
Материалы проверки. При ознакомлении налогоплательщик вправе получить электронные копии материалов на свой носитель (ст. 101 НК). Мелочь, но на практике экономит недели.
Имущество и спецрежимы. Пункты выдачи заказов маркетплейсов облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости (ст. 378.2 НК). Ограничение роста земельного налога коэффициентом 1,1 не применяется к участкам под индивидуальное жилищное строительство, используемым в бизнесе, и к участкам дороже 300 млн рублей. Проценты по вкладам у предпринимателей исключаются из дохода по УСН, ЕСХН и АУСН и облагаются НДФЛ. С 2028 года налоговый орган сам будет уменьшать патент на страховые взносы по согласию предпринимателя.
«Налог на сверхдоходы»: статьи есть, главы нет
Самая показательная деталь законопроекта, и о ней почти не пишут.
«Налог на сверхдоходы» включают в перечень федеральных налогов (ст. 13 НК), в нормы о едином налоговом платеже и сальдо единого налогового счёта (ст. 11.3 НК), в правила уплаты и сроков (ст. 45, 58 НК), в порядок взыскания (ст. 79 НК) и в ст. 270 НК, где указано, что в расходах по налогу на прибыль он не учитывается.
То есть налог уже встроен в механику исчисления, уплаты и принудительного взыскания.
Главы о самом налоге в законопроекте нет. Ни объекта, ни базы, ни ставки, ни плательщиков, ни того, что считается сверхдоходом.
Проводку протянули, щиток собрали, прибор повесят отдельным законом. Когда сочтут нужным и в том размере, который сочтут нужным.
Мимоходом отмечу ещё пару шероховатостей текста. В финансово-экономическом обосновании эффект от ставки 35% по счетам типа «С» указан как «150 130 млрд рублей», это явная опечатка. В ст. 2 законопроекта дважды встречается пункт 14. Документ вносили быстро.
Когда это заработает
Срок
Что включается
Через 1 месяц после опубликования
Общее правило
Фактически с 01.01.2027
НДС, включая зарубежную интернет-торговлю, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, имущественные налоги, туристический налог, страховые взносы, АУСН
01.01.2027
КИК, трансфертное ценообразование, акцизы, сведения гостехнадзора
01.01.2027, но не ранее месяца после опубликования
Индексация штрафов, «налог на сверхдоходы» в общих нормах, госпошлины
Через 9 месяцев после опубликования
Маркетплейсы, отсрочки и рассрочки
01.01.2028
Беззаявительные льготы по имущественным налогам, автоуменьшение патента на взносы
Часть норм получает обратную силу. С 2022 года действуют льготы родителям участников СВО, с 1 января 2023 года новый порядок расчёта базы по выигрышам у букмекеров, с 1 января 2026 года расходы на защиту от беспилотных аппаратов и признание доходов по судебным решениям, с 1 октября 2026 года освобождение от НДС помощи силовым структурам и питания в укрытиях.
Практический вывод простой. На перестройку структуры есть примерно пятнадцать месяцев, и это при условии, что закон примут в нынешней редакции. Декабрь 2026 года на подготовку уже не считается: в декабре вы будете закрывать год.
Прогноз: это не последний пакет, и следующие будут жёстче
Дальше мои оценки, а не нормы закона. Разделяйте.
Первое. Движение идёт в одну сторону, и это видно по конструкции. С 2021 года ввели прогрессию по НДФЛ, в 2025 расширили шкалу, в 2026 подняли НДС до 22%, теперь загоняют в прогрессию инвестиционные доходы и переписывают штрафы. Ни одного отката за пять лет. Исходить стоит из того, что тренд продолжится, а не из того, что он вот-вот развернётся.
Второе. Отдельные статьи под «налог на сверхдоходы» уже в кодексе. Это означает, что он появится в обозримом горизонте. Его содержание сегодня не знает никто, включая тех, кто его напишет, и спланировать под него ничего нельзя.
Третье, и для большинства читателей самое существенное. Маркетплейсная конструкция из ст. 77.1 НК работает слишком хорошо, чтобы остаться единственной в своём роде. Логика «посредник исполняет поручение налогового органа против своего контрагента за два дня» уже обкатана на банках и теперь на площадках. Дальше напрашиваются агрегаторы такси, платформы доставки, сервисы бронирования, расчётные системы. Нужен лишь посредник, через которого проходит оборот.
Четвёртое. Воронка налогового мониторинга расширена с трёх критериев до одного. Параллельно расширяется перечень сведений, не составляющих налоговую тайну. Добровольная прозрачность постепенно перестаёт быть добровольной: сначала она становится доступной, потом привычной, потом условием нормального отношения.
Пятое. Льготы, выданные три-пять лет назад, начали отзывать. Личные фонды с 15% до 22%. Прозрачность ЗПИФ закончилась. Инвестиционный вычет закрыли для добычи, пищевой промышленности, напитков, табака и химии. Льгота для информационных технологий теперь отваливается при несданной бухгалтерской отчётности. Любая действующая льгота это временное явление с неизвестным сроком.
И последнее. Если ваша налоговая модель требует, чтобы в ближайшие три года ничего не поменялось, у неё нет будущего. Потому что меняться будет.
Взгляд через антихрупкость: проблема не в ставках
Здесь полезно сменить оптику.
Почти весь рынок сейчас займётся арифметикой. Посчитают дельту по НДФЛ, прикинут эффект от личных фондов, поищут, где подстелить соломы. Эта работа закроет ровно один налоговый период. Через год придёт следующий пакет, и считать придётся заново, с нуля.
Считать нужно другое.
Хрупкость это не долговая нагрузка и не низкая маржа. Хрупкость это когда модель бизнеса держится на том, что внешние условия останутся прежними. Пока условия стоят, такая модель выглядит умной и показывает лучшую эффективность, чем у соседа. Сдвиг на два процентных пункта и один новый штраф переводят её в убыток, причём мгновенно.
Проверяется это одним вопросом. Что произойдёт с вашей структурой, если изменения пойдут в худшую для вас сторону, причём в любую из возможных.
Посмотрите на три сценария из этого же законопроекта.
Селлер на маркетплейсе, у которого одно юрлицо, один кабинет и вся выручка через одну площадку. Он получает требование, не успевает собрать документы в срок, и его выключают на всех площадках за два дня. Отсутствие второго контура продаж здесь не экономия, а точка отказа.
Владелец, который собрал личный фонд ради ставки 15%. Ставка стала 22%. Структура осталась, смысл ушёл, расходы на содержание никуда не делись.
Группа, которая платила взносы на травматизм и спокойно спорила с фондом по надбавкам. С 2027 года она спорит уже с ФНС, после бесспорного списания со счёта.
Во всех трёх случаях налоговая проблема только симптом. Настоящая причина лежит выше по течению: единственный канал выручки, структура под конкретную ставку, отсутствие запаса по оборотным средствам и регламента ответа на требование.
Антихрупкость в этой логике это не устойчивость и не умение терпеть. Устойчивый бизнес переносит удар и остаётся прежним. Антихрупкий получает от изменения выгоду, потому что конкуренты собраны хуже и выбывают быстрее. Когда штраф за неявку вырастает в четырнадцать раз, выигрывает тот, у кого ответ на требование это отработанный процесс, а не аврал.
Практический принцип здесь простой и заимствован у Талеба. Via negativa: сначала убирают то, что может убить, и только потом добавляют то, что может улучшить. Применительно к декабрю 2026 года это означает, что искать новые схемы экономии бессмысленно, пока в структуре остаются точки, где одно требование из инспекции останавливает весь оборот.
Что имеет смысл сделать до 1 января 2027 года
По убыванию срочности.
Назначьте ответственного за личные кабинеты на всех площадках и поставьте ежедневную проверку. С трёхдневной фикцией получения требования пропущенное уведомление превращается в остановку продаж автоматически, без чьей-либо злой воли.
Напишите регламент ответа на требование и на вызов на допрос. Кто получает, за сколько часов собирает документы, кто подписывает, кто идёт на допрос и с кем предварительно говорит. Четырнадцать тысяч рублей за неявку терпимо, две недели без карточек товара нет.
Проверьте, есть ли у вас второй канал продаж и второе юридическое лицо, через которое оборот может идти, пока первое разбирается с инспекцией. Если нет, это и есть ваша главная уязвимость на 2027 год.
Пересчитайте экономику личного фонда и структур через закрытые паевые фонды по новым ставкам. Решите, остаётся ли смысл вне налоговой составляющей.
Посчитайте позицию по КИК заново. Снятие порога в 25% и отмена необлагаемых 10 млн дают разный знак для разных долей участия.
Если доходы физлица складываются из нескольких источников, посчитайте совокупную базу по новой шкале до конца года, а не в апреле 2028 года, когда что-то менять будет поздно.
Проверьте, попадёте ли вы в налоговый мониторинг по одному критерию, и решите, хотите ли вы туда раньше, чем туда начнут приглашать настойчиво.
Оцените, какой документ в вашей группе не соответствует фактическим операциям. С выросшими штрафами и ускоренным взысканием цена такого расхождения изменилась.
Проверьте свою структуру, пока есть пятнадцать месяцев
Мы смотрим на бизнес как на единый организм, а не как на набор отдельных налоговых, корпоративных и управленческих задач. Опыт говорит, что это один и тот же диагноз, проявленный в разных местах. Называется он хрупкостью.
Под этот законопроект мы собрали стресс-тест структуры: прогоняем вашу конфигурацию по десяти доменам против норм, которые включатся с 2027 года, и показываем, где одно требование из инспекции останавливает оборот, какие льготы в вашей схеме уже обесценились и что из этого чинится до Нового года, а что потребует перестройки.
Коротко: вопросы и ответы
Когда вступят в силу налоговые изменения 2027 года? Большинство норм с 1 января 2027 года. Блок про маркетплейсы через девять месяцев после опубликования закона. Беззаявительные льготы по имущественным налогам и автоуменьшение патента на взносы с 1 января 2028 года.
Какая будет ставка НДФЛ с 2027 года? Единая прогрессивная шкала от 13% до 22% для двадцати налоговых баз, включая дивиденды, проценты по вкладам, ценные бумаги, прибыль КИК, майнинг и операции с криптовалютой. Отдельная ставка 13/15% для инвестиционных доходов отменяется.
Могут ли заблокировать карточки товара на маркетплейсе из-за налоговой? Да, с момента вступления в силу новой ст. 77.1 НК. Основания это неявка на допрос или непредставление документов по требованию. Поручение направляется всем площадкам сразу, оператор исполняет его за два дня, снятие блокировки занимает ещё два дня после устранения нарушения.
Насколько вырастут налоговые штрафы в 2027 году? От 1,2 до 14 раз. Максимальный рост у штрафов за неявку свидетеля (с 1 000 до 14 000 рублей) и за отказ эксперта или специалиста (с 500 до 7 000 рублей). Работа без постановки на учёт подорожает с 40 000 до 121 000 рублей.
Что меняется для личных фондов с 2027 года? Ставка налога на прибыль растёт с 15% до 22%, из них 9% в федеральный бюджет вместо прежних 2%. Кроме того, в 90-процентный критерий пассивных доходов включаются доходы от реализации долговых ценных бумаг и долговых цифровых прав.
Какой порог по КИК будет действовать? Порог признания контролирующим лицом поднимается с 25% до 50%. Одновременно отменяется необлагаемый порог прибыли КИК в 10 млн рублей, то есть оставшиеся контролирующие лица платят с первого рубля.
Что такое налог на сверхдоходы? Налог включён в перечень федеральных налогов и в нормы о едином налоговом платеже, сроках уплаты и взыскании, но главы с его объектом, базой, ставкой и плательщиками в законопроекте нет. Параметры будут установлены отдельным законом.
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