Бизнес на бумаге и бизнес на самом деле

Прибыль 338 миллионов, капитал минус 177
Собственник приносит отчётность. Выручка группы за год — 9,8 млрд. Чистая прибыль — 338 млн. Три компании, сегмент крупного бизнеса по 209-ФЗ. Банки открыли лимиты на 2,8 млрд. Балансовые чистые активы — плюс 336 млн.
Красиво.
После разбора та же группа выглядит иначе. Чистые активы — минус 579 млн. С учётом займов собственников — минус 177 млн. Выручка первого квартала упала почти вдвое. Кредитный портфель за квартал вырос на 470 млн. Реальный результат квартала — минус 42 млн, а не плюс 18.
Я не нашла вторую, «настоящую» отчётность. Её не было. Я взяла те же оборотно-сальдовые ведомости, те же карточки счетов и расшифровки — ровно то, что получает любой банк по стандартному запросу. Никакой внутренней информации о контрагентах и запасах. Просто провела оценку кредитоспособности так, как её проводит банк, — глазами кредитного аналитика.
Дальше — разбор по слоям. Где в отчётности живёт прибыль, которой нет. Почему один и тот же бизнес показывает минус 2% и минус 46% в зависимости от того, какое окно вы выбрали. Что видит банк за пятнадцать минут, пока вы ждёте решение кредитного комитета. И почему вся эта история не про долг, а про хрупкость.
Корректировки тут не авторские. Это стандартный набор, который применяет любой кредитный аналитик, и применён он здесь ещё мягко: в сомнительную дебиторку попали только те, кто молчал весь год или уже светится в открытых источниках.
Слой первый. Выручка LTM: минус 2% или минус 46%
Одни и те же данные дают две разные картины — вопрос только в окне наблюдения.
Посчитаем за последние 12 месяцев (LTM) — выручка 9,55 млрд против 9,78 млрд за год. Минус 2,4%. EBITDA даже подросла на 1,5%. Прибыль от продаж — на 1%. Бизнес стабилен, спасибо, следующий вопрос.
Теперь сравним квартал со средним кварталом прошлого года: 1,32 млрд против 2,45 млрд. Минус 46%.
LTM — отличная анестезия. Годовое окно тащит за собой три сильных квартала и растворяет в них один провальный. Банку вы эту цифру покажете и будете правы — так считают ковенанты. Себе показывать её не надо.
Второй вопрос к выручке — из чего она собрана. В группе три компании. Основная торговая даёт 9,0 млрд, вторая — 0,9 млрд, третья — 530 млн. И вот третья интереснее всего.
При выручке 530 млн её себестоимость — 63 млн. Валовая маржа 88%. Основных средств — 7 млн на всю компанию. Зато дебиторка — 0,9 млрд, из них 0,8 млрд в «разных дебиторах и кредиторах». Собственный факторинг.
Такая структура бывает только у двух типов бизнеса: у тех, кто управляет недвижимостью, и у тех, кто занимается финансовой деятельностью. Недвижимости нет — значит, второе. В кредитной заявке компания при этом идёт как торговая.
Разница не косметическая. В большинстве банков финансирование сторонней финансовой деятельности запрещено прямо. А если разрешено — считают совсем другие метрики: качество портфеля, дефолтность, концентрацию на одного дебитора. По этим метрикам компанию никто никогда не проверял. Включая самого собственника.
Слой второй. Капитализация расходов: прибыль, которую нельзя потратить
Из 338 млн годовой прибыли 127 млн — это расходы, которые перестали быть расходами.
Сначала про маржу. Валовая рентабельность группы — 11,7%. На 9,8 млрд выручки это 1,15 млрд. После коммерческих и управленческих остаётся 0,95 млрд прибыли от продаж.
Дальше проценты к уплате — 441 млн. Больше половины EBITDA уходит банкам. Для оптовой торговли с плечом это ещё не катастрофа. Но запаса тут нет: проседание маржи на один процентный пункт съедает треть годовой прибыли.
А теперь фокус.
За 2025 год нематериальные активы группы выросли на 127 млн. Это собственные цифровые платформы. Важная деталь: платформы работали и раньше, расходы на них несли и раньше. Только в 2024–2025 их перестали списывать в затраты и начали капитализировать.
Те же деньги, другая строка. Расход стал активом, актив поднял прибыль на ровно ту же сумму. 338 минус 127 — вот реальный результат года. 211 млн.
В первом квартале приём повторили: НМА плюс 60 млн при бумажной прибыли 18 млн. Реально группа закончила квартал с минусом в 42 млн.
Накоплено на балансе 271 млн таких активов. Банк задаст два вопроса: где отчёт об оценке и где денежный поток, который эти платформы приносят. Нет ответов — 271 млн уходят из капитала целиком. При аналитической корректировке их и списали.
Капитализировать расходы не запрещено. Просто этот приём работает в одну сторону: прибыль он вам нарисует, денег не принесёт. А проценты по кредитам платят деньгами.
Слой третий. Оборотный капитал: куда ушли 470 миллионов кредита
За квартал кредитный портфель вырос на 470 млн, а остатки на счетах — на 11 млн.
Значит, 459 млн где-то есть. Они нашлись в трёх строках баланса.
Запасы — плюс 174 млн. Дебиторская задолженность — плюс 316 млн. НМА — плюс 60 млн. Если разобрать точнее, картина такая: 212 млн ушло в низколиквидные запасы, 203 млн — в сомнительную дебиторку, 60 млн — в платформы.
Кредит взяли на оборот. Оборот его не вернул.
Собственный оборотный капитал в скорректированном виде сократился с 1,20 млрд до 0,90 млрд. Минус 307 млн за квартал, минус четверть. Запасы при этом выросли на 16% — на выручке, которая упала почти вдвое. Оборачиваемость ухудшилась с 44 до 52 дней, а 41 млн не двигались вообще ни дня за полгода.
Вот здесь и прячется разница между прибылью и деньгами. Прибыль можно посчитать по-разному — взять другую учётную политику, перенести расход в актив, растянуть списание. Остаток на счёте так не умеет.
И есть совсем простой сигнал, который кредитный аналитик читает за полминуты: долг растёт, выручка падает, касса на месте. Три цифры, никаких моделей не нужно.
Слой четвёртый. Долговая нагрузка: по группе прилично, по отдельности — нет
Долговая нагрузка по группе смотрится по верхней границе нормы. По отдельным компаниям два из трёх показателей уже за гранью.
Компания
Долг/EBITDA (лимиты + факторинг)
Долг / ср. мес. выручка
EBITDA / проценты
Комиссионная (530 млн выручки)
2,44
17,20
1,58
Торговая основная (9,0 млрд)
5,41
2,58
1,66
Торговая малая (0,9 млрд)
0,88
0,81
8,40
Группа целиком
3,63
3,42
1,74
Целевой коридор большинства банков — долг/EBITDA не выше 3–4 и покрытие процентов от 2. У основной торговой первый показатель — 5,41. У комиссионной долг равен 17,2 месячным выручкам — в большинстве банков здесь сработает стоп-фактор автоматически. По группе всё это усредняется до приемлемых 3,63 и 3,42.
Консолидация здесь не обман. Для группы с перекрёстными поручительствами смотреть по группе даже правильнее, и именно это я рекомендую собственнику в разговоре с банками. Только у этой логики есть вторая половина: если мы считаем метрики по группе, то и дыру в капитале одной компании считаем по группе. Выбрать консолидацию для показателей и отдельные балансы для рисков не получится.
Теперь самое неприятное. Покрытие процентов по группе — 1,67. За квартал оно уже сползло с 1,74. То есть EBITDA покрывает проценты всего в полтора раза. Дальше не осталось ни дивидендов, ни инвестиций, ни запаса на плохой квартал. А плохой квартал уже наступил.
И последнее по долгу: основных средств на всю группу — 21 млн при долге 2,7 млрд. Заложить нечего. Обеспечение — товар в обороте и права требования, то есть те самые вставшие запасы и та самая неплатящая дебиторка. Расчётные потери банка при дефолте — около 44% суммы долга.
И оговорка, без которой эти цифры читать нельзя: счёт оптимистичный.
Займы собственников я вынесла из долга и засчитала в капитал как квазикапитал. Так считает банк, когда субординация закреплена в учётной политике. Здесь она пока не закреплена — значит, допущение работает в пользу заёмщика.
В жёстком сценарии эти займы возвращаются в долг: плюс 372 млн к нагрузке, и совокупный долг к EBITDA уходит за 4 — то есть за коридор. А капитал вместо минус 177 становится минус 579 млн.
Собственнику я всегда показываю оба счёта. Банк будет считать по жёсткому.
Сомнительная дебиторка, дивиденды, квазикапитал: что видно только в динамике
Самое важное в этом отчёте появилось не из годовых цифр, а из сравнения двух срезов.
Сомнительная дебиторка на конец года — 397 млн. Через квартал — 600 млн. Полтора раза за три месяца.
Интересна не сумма, а состав. В квартальном срезе всплыли четыре контрагента, которых в годовом не было вообще. Причина простая: в течение года по ним шли обороты, и фильтр «без движения два квартала подряд» на них не срабатывал. Обороты прекратились — контрагенты проявились. По всем четырём в открытых источниках — стоп-факторы: банкротства, дефолты, расхождения с их собственной отчётностью.
В банке это проверяется автоматически по ИНН. За секунды. И такая задолженность списывается с капитала на всю сумму, без обсуждений.
Рядом — концентрация. На конец года три контрагента держали 71% сомнительной дебиторки, один — больше четверти. Дефолтность портфеля дебиторов — 31%. Почти каждый третий рубль.
Второй флаг — дивиденды. Из 338 млн задекларированной прибыли из группы выведено 159 млн. Почти половина. При том что половина самой прибыли бумажная, а капитал отрицательный. Деньги уходили из компании, которой их не хватало.
Третий — квазикапитал. 402 млн займов от собственников и связанных лиц. Именно они вытягивают группу с минус 579 до минус 177 млн. Но зачтут их в капитал только тогда, когда в учётной политике закреплено, что эти деньги не изымаются. Пока не закреплено — это обычный короткий долг, который уйдёт в любой момент.
Четвёртый мелкий, но говорящий. Управленческие расходы за последние 12 месяцев получились отрицательными. Расходов со знаком минус не бывает. Бывает перенос между периодами.
Финансовая устойчивость на бумаге, хрупкость на деле
Всё выше легко прочитать как историю про закредитованность. Это неточно. Долг 2,7 млрд при выручке почти 10 млрд — не приговор. Приговор — модель, которой нужно, чтобы ничего не менялось.
Коллеги из Your Right называют это хрупкостью и ищут её во всей архитектуре бизнеса — в налогах, в структуре, в долге. В их разборе налоговых изменений 2027 года хрупкую структуру ломала одна поправка в кодекс. Здесь её ломает обычный плохой квартал. Банк видит то же самое, только называет по-своему: ковенант, стоп-фактор, досрочное погашение.
Кредитная методика меряет финансовую устойчивость на отчётную дату. Хрупкость на дату не видна, она проявляется при встряске. Поэтому вопрос к группе не «какие у вас коэффициенты», а «что будет, если любой параметр пойдёт против вас». У этой группы ответ нашёлся в пяти местах.
1.Стабильность, которая ничего не доказывает. LTM показывает минус 2%, квартал — минус 46%. Хрупкость не живёт в средних за год. Она живёт в одном плохом квартале, который годовое окно растворяет.
2. Обрыв вместо склона. Маржа плюс один пункт — плюс треть прибыли. Маржа минус один пункт — минус треть прибыли, а покрытие процентов и так сползло до 1,67. Следующий шаг вниз — уже не «чуть хуже», а нарушение ковенантов и право банка требовать досрочного погашения. Выигрыш линейный, проигрыш — со ступенькой. На плохом сценарии группа теряет больше, чем получает на хорошем.
3.Средняя температура по больнице. Долг/EBITDA по группе — 3,63, почти норма. По основной торговой компании — 5,41, у комиссионной долг равен 17 месячным выручкам. А перекрёстные поручительства связывают компании в одну цепь. Показатели при консолидации усредняются. Риски — нет. Они передаются от самой слабой компании ко всем остальным.
4.Ноль запаса. Долг за квартал плюс 470 млн, касса плюс 11. Основных средств 21 млн на 2,7 млрд долга. И 159 млн ушли в дивиденды. Запас в спокойное время выглядит как неэффективность: деньги лежат, лимит не выбран, актив не заложен. В плохой квартал работает только он. Здесь его вынули раньше, чем он понадобился.
5. Риск на чужих деньгах. 402 млн займов собственников без субординации. Забрать их можно в любой момент — раньше банка. Дивиденды уже забрали. Выгода у собственника, риск у кредитора. Банк лечит это просто: субординированный заём и правила вывода дивидендов, записанные заранее.
Как выглядит антихрупкая версия той же группы
Те же три компании, тот же рынок. Другая архитектура:
• долг сидит там, где есть денежный поток, а не там, где удобнее было оформить;
• финансовая деятельность выделена и считается по своим метрикам — качество портфеля, дефолтность, концентрация;
• есть запас: деньги или свободный лимит, которые закрывают проценты в плохой квартал без новых займов;
• займы собственника субординированы, дивиденды выводятся по правилу, а не по настроению;
• ни один дебитор не держит долю, потеря которой обнулит год.
Такая группа плохой год на рынке не просто переживёт. Когда конкурентам режут лимиты, тот, у кого есть запас и незаложенные активы, покупает: товар с дисконтом, клиентов, людей. Кризис для неё — не требование банка, а распродажа, на которой она покупатель.
Как проверить реальный капитал компании: семь действий на вечер
Нужны оборотно-сальдовая ведомость, расшифровка дебиторки и любой сервис проверки контрагентов.
1. Сравните квартал со средним кварталом прошлого года, а не год с годом. Расхождение больше 20% — дальше смотрите только кварталы.
2. Вычтите из прибыли прирост НМА и капитализированных расходов за тот же период. Получится реальный результат.
3. Выберите из дебиторки всё, где нет движения два квартала подряд. Прогоните этих контрагентов по ИНН — банк сделает ровно то же.
4. Посчитайте долю трёх крупнейших дебиторов. Больше половины — у вас не дебиторка, а один клиент с отсрочкой.
5. Поделите EBITDA на проценты к уплате. Меньше двух — запаса прочности нет.
6. Сравните прирост долга с приростом остатков на счетах. Разницу ищите в запасах и дебиторке. Она там.
7. Из балансовых чистых активов вычтите НМА, сомнительную дебиторку и залежавшиеся запасы. Если вышло меньше нуля — вы в зоне, где банк вправе требовать досрочного погашения по ковенантам.
Совпало с отчётностью — редкий случай, поздравляю. Не совпало — вы только что увидели свой настоящий капитал.
Чем закончилось
Катастрофы не произошло. Собственник получил не приговор, а список действий.
По НМА — независимая оценка и расчёт прямой доходности платформ, иначе 271 млн останутся для банка нулём. По капиталу — докапитализация на 190 млн займами и фиксация квазикапитала в учётной политике. По дивидендам — пауза и прозрачные условия вывода, прописанные заранее. По портфелю — лимитная политика и снижение концентрации. По долгу — перенос нагрузки на те компании, у которых есть выручка под эту нагрузку.
Эти решения не делают группу больше. Они делают её менее хрупкой: появляется запас, долг садится на денежный поток, собственник рискует вместе с банком. И ни одно из них не стоит дорого. Все они стоят дешевле, если приняты до того, как банк сам найдёт всё то же самое. А он найдёт. У него на это стоит автоматическая проверка и мотивированный кредитный аналитик.
Я занимаюсь такими разборами после банка и консалтинга: оценка кредитоспособности глазами банка, предынвестиционная проверка, реальное состояние группы перед сделкой, кредитом или сменой стратегии. С теми же данными, которые вы отдадите банку, и по тем же правилам, по которым он будет их читать. Начинаю со стресс-теста глазами банка: минус пункт маржи, минус крупный дебитор, рост ставки — смотрю, где группа упирается в ковенант. А дальше вместе с коллегами из Your Right пересобираем архитектуру: долг, структуру группы, правила вывода денег. Так, чтобы плохой квартал бизнес не ломал, а усиливал.
Разница одна: про дыру в капитале лучше узнать от консультанта, а не из требования о досрочном погашении.
Если хотите понять, что у вас в отчётности на самом деле — пишите. Посмотрим вместе, пока есть время что-то поменять.
Кейс реальный, но все суммы в статье пропорционально изменены: сохранены соотношения, логика разбора и выводы. Названия группы, её компаний, контрагентов и отрасль не раскрываются.
Еще больше о построении антихрупкого бизнеса можно прочитать в нашем тг-канале, кроме того, там также можно узнать о том, как законно структурировать свой бизнес и какие инструменты для этого есть.
Статья подготовлена совместно:
Натальей Дерябиной - к. э. н., финансовый и кредитный аналитик, руководитель beright.pro
Перехода Артемом - юрист про структурированию бизнеса, партнер Your Right