Бизнес на бумаге и бизнес на самом деле

Красиво.

После разбора та же группа выглядит иначе. Чистые активы — минус 579 млн. С учётом займов собственников — минус 177 млн. Выручка первого квартала упала почти вдвое. Кредитный портфель за квартал вырос на 470 млн. Реальный результат квартала — минус 42 млн, а не плюс 18.

Я не нашла вторую, «настоящую» отчётность. Её не было. Я взяла те же оборотно-сальдовые ведомости, те же карточки счетов и расшифровки — ровно то, что получает любой банк по стандартному запросу. Никакой внутренней информации о контрагентах и запасах. Просто провела оценку кредитоспособности так, как её проводит банк, — глазами кредитного аналитика.

Дальше — разбор по слоям. Где в отчётности живёт прибыль, которой нет. Почему один и тот же бизнес показывает минус 2% и минус 46% в зависимости от того, какое окно вы выбрали. Что видит банк за пятнадцать минут, пока вы ждёте решение кредитного комитета. И почему вся эта история не про долг, а про хрупкость.

Корректировки тут не авторские. Это стандартный набор, который применяет любой кредитный аналитик, и применён он здесь ещё мягко: в сомнительную дебиторку попали только те, кто молчал весь год или уже светится в открытых источниках.