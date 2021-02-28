ТОП-10 писем по налогу на самозанятых

Обзор писем Минфина по налогу на профессиональный доход за 2020 год.

1. Письмо от 7 декабря 2020 г. № 03-11-11/106478

В отношении доходов, полученных от сдачи в аренду (внаем) апартаментов, специальный налоговый режим НПД не применяется.

2. Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-11-11/24601

В случае если физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по сдаче в аренду (внаем), в том числе субаренду, жилого помещения, такое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе применять НПД.

3. Письмо от 19 октября 2020 г. № 03-11-10/90807

Учитывая действующую редакцию Федерального закона № 422-ФЗ, полагаем, что правовой механизм введения на территории города Байконура специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в настоящий момент отсутствует.

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4. Письмо от 20 октября 2020 г. № 03-08-06/91252

Положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 не распространяются на специальный налоговый режим НПД.

Одновременно сообщаем, что Закон N 422-ФЗ не содержит специальной статьи по устранению двойного налогообложения.

5. Письмо от 20 марта 2020 г. № 03-11-11/21804

Постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД осуществляют граждане Российской Федерации, а также граждане других государств - членов Евразийского экономического союза. Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, в том числе гражданами Туркменистана, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, Федеральным законом не предусмотрено.

6. Письмо от 7 августа 2020 г. № 03-11-11/69368

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении доходов по банковским вкладам не вправе применять специальный налоговый режим НПД.

7. Письмо от 14 декабря 2020 г. № 03-11-11/109191

Согласно пункту 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" курсовая разница при продаже валюты не признается объектом налогообложения НПД.

8. Письмо от 11 марта 2020 г. № 03-11-11/17982

Положения Федерального закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД гражданами с инвалидностью при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

9. Письмо от 20 января 2020 г. № 03-11-11/2434

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом N 422-ФЗ, физическое лицо в отношении доходов от использования своих авторских прав, в том числе в соответствии с договором с организацией по управлению правами на коллективной основе, вправе применять налог на профессиональный доход.

10. Письмо от 10 декабря 2020 г. № 03-11-10/108388

При соблюдении положений Федерального закона физическое лицо вправе применять НПД в отношении доходов, полученных от депутата областной Думы, если отношения между ними не имеют признаков трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом.

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