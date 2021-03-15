Обзор позиций Минфина по налогу на самозанятых за 2020

Ключевые позиции Минфина по налогу на профессиональный доход.

Письмо от 3 ноября 2020 г. № 03-11-11/95715

При реализации товаров собственного производства (не закупленных для перепродажи) возможно применение специального налогового режима НПД при соблюдении положений Федерального закона, а также иных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-11-11/101180

Наличие ранее заключенных гражданско-правовых договоров между юридическим лицом и физическим лицом не является ограничением для применения указанным физическим лицом специального налогового режима НПД в отношении дохода, полученного от осуществления деятельности в рамках гражданско-правового договора, заключенного между физическим лицом, являющимся налогоплательщиком НПД, и указанным юридическим лицом, при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 20 ноября 2020 г. № 03-11-11/101162

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по изготовлению продукции электротехнического назначения, в том числе из материала заказчика, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Налоговые новости за февраль 2021

Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-11-11/22792

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих аудиторские услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 30 ноября 2020 г. № 03-11-11/104183

В отношении доходов, полученных от сдачи в аренду (внаем) нежилых помещений, специальный налоговый режим НПД не применяется.

Письмо от 16 октября 2020 г. № 03-11-11/90443

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, физические лица, оказывающие услуги в сфере строительства, вправе применять специальный налоговый режим НПД, в том числе на территории Республики Крым.

Дайджест налоговых события за февраль 2021

Письмо от 16 октября 2020 г. № 03-11-11/90433

В отношении оказания услуг по сдаче в аренду нежилого помещения специальный налоговый режим НПД не применяется.

Письмо от 19 октября 2020 г. № 03-11-10/90807

Учитывая действующую редакцию Федерального закона № 422-ФЗ, полагаем, что правовой механизм введения на территории города Байконура специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в настоящий момент отсутствует.

Письмо от 20 октября 2020 г. № 03-08-06/91252

Положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995 не распространяются на специальный налоговый режим НПД.

Одновременно сообщаем, что Закон № 422-ФЗ не содержит специальной статьи по устранению двойного налогообложения.

Письмо от 19 октября 2020 г. № 03-11-11/91220

Лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В отношении такого вида предпринимательской деятельности, как продажа запасных частей для транспортного средства, налогоплательщики вправе применять иные режимы налогообложения.

Письмо от 22 октября 2020 г. № 03-11-11/92481

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2020

Письмо от 23 октября 2020 г. № 03-11-11/92485

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по дизайну и сбору компьютерных систем из запасных частей с последующей реализацией собранных компьютеров, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 26 октября 2020 г. № 03-11-11/94279

При условии соблюдения положений Федерального закона, а также положений главы 26.5 НК РФ индивидуальные предприниматели, осуществляющие доочистку и продажу питьевой воды через вендинговые аппараты, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-11-11/22792

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих аудиторские услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 28 сентября 2020 г. № 03-11-11/84683

Физические лица, ведущие деятельность по сбору и сдаче лома черных и цветных металлов, вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении доходов, полученных от указанной деятельности, при соблюдении ограничений, установленных Федеральным законом.

Налоговые споры за 2020 год

Письмо от 7 августа 2020 г. № 03-11-11/69368

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении доходов по банковским вкладам не вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 27 августа 2020 г. № 03-11-10/75587

В соответствии с частью 6 статьи 2 Федерального закона физические лица при применении специального налогового режима НПД вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются НПД, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение соответствующих видов деятельности. Указанное положение распространяется в том числе на граждан Республики Беларусь.

Документы, подтверждающие статус налогового резидента Республики Беларусь, не влияют на исчисление и уплату НПД.

Письмо от 6 мая 2020 г. № 03-11-11/36543

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, реализующих деятельность по осуществлению лазерной эпиляции с помощью диодного лазера, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 5 мая 2020 г. № 24-04-07/36166

При этом если физическое лицо ведет деятельность как в субъекте Российской Федерации, включенном в эксперимент, так и в субъектах Российской Федерации, не включенных в эксперимент, и при регистрации в качестве налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» им выбран субъект, включенный в эксперимент, то при соблюдении остальных ограничений, предусмотренных Законом N 422-ФЗ, такое физическое лицо вправе применять «Налог на профессиональный доход» в отношении всех доходов, являющихся объектом налогообложения "Налогом на профессиональный доход" (письмо ФНС России от 21.02.2019 N СД-4-3/3012@).

Письмо от 3 апреля 2020 г. № 03-11-11/26731

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по настройке персональных компьютеров, серверов, роутеров, а также по прокладке слаботочных кабелей и проводов, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 20 марта 2020 г. № 03-11-11/21804

Постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД осуществляют граждане Российской Федерации, а также граждане других государств - членов Евразийского экономического союза. Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, в том числе гражданами Туркменистана, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, Федеральным законом не предусмотрено.

Письмо от 2 марта 2020 г. № 03-11-11/15055

Физические лица, которые осуществляют деятельность по созданию флористических композиций и букетов из цветов, вправе применять НПД в отношении доходов от указанной деятельности при соблюдении ограничений, установленных Федеральным законом N 422-ФЗ.

Письмо от 11 марта 2020 г. № 03-11-11/17982

Положения Федерального закона № 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД гражданами с инвалидностью при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 3 марта 2020 г. № 03-11-11/15764, Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-11-11/22802

Физическое лицо, оказывающее юридические услуги, в том числе представительства в суде, на территории субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент, на основании гражданско-правовых договоров, при условии, что заказчиками таких услуг не являются его работодатели (либо лица, бывшие его работодателями менее двух лет назад), и не ведущее предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, вправе применять специальный налоговый режим НПД при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.

Письмо от 26 марта 2020 г. № 03-11-11/24001

Физическое лицо, оказывающее услуги в области проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на территории субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент, на основании гражданско-правовых договоров, при условии, что заказчиками таких услуг не являются его работодатели (либо лица, бывшие его работодателями менее двух лет назад), вправе применять специальный налоговый режим НПД при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-11-11/24601

В случае если физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по сдаче в аренду (внаем), в том числе субаренду, жилого помещения, такое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе применять НПД.

Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-11-11/24384

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги психолога, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 11 февраля 2020 г. № 03-11-11/8747

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы по техническому обслуживанию оборудования, которое используется в составе установки для бурения нефти, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 17 февраля 2020 г. № 03-11-11/10799

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению в аренду транспортного средства без экипажа как физическим, так и юридическим лицам, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 20 февраля 2020 г. № 03-11-11/12392

При реализации товаров собственного производства (не закупленного для перепродажи) возможно применение специального налогового режима НПД при соблюдении положений Федерального закона, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 14 февраля 2020 г. № 03-11-11/10368

В отношении деятельности по изготовлению и реализации пива НПД не применяется.

Письмо от 27 февраля 2020 г. № 03-11-11/14265

В случае отсутствия облагаемого дохода у физического лица не возникает обязанности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц или уплаты налога на профессиональный доход.

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-11-11/2655

Применение специального налогового режима НПД не ставится в зависимость от того, кто именно является заказчиком по договору на оказание услуг (юридические лица или индивидуальные предприниматели).

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-11-11/2434

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ, физическое лицо в отношении доходов от использования своих авторских прав, в том числе в соответствии с договором с организацией по управлению правами на коллективной основе, вправе применять налог на профессиональный доход.

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-11-11/2650

Не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доочистку и продажу питьевой воды через вендинговые аппараты, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 31 января 2020 г. № 03-11-11/5947

Постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД осуществляют граждане Российской Федерации, а также граждане других государств - членов Евразийского экономического союза. Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, Федеральным законом не предусмотрено.

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