Депутаты перед выборами поднимают МРОТ

Внесено предложение по установлению нового минимального размера оплаты труда (Законопроект № 1230867-7).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, В.В.Кулиева, А.Н.Шерин, С.В.Натаров, А.В.Андрейченко; Сенатор Российской Федерации С.Д.Леонов

Содержание поправок

Согласно законопроекту минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года составит 20 000 рублей в месяц.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что низкий уровень МРОТ приводит к работающим бедным, обширной теневой экономике, повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения, к снижению совокупного спроса, то есть к спаду производства, тормозит рост зарплат, пособий, социальных выплат, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны, приводит к недоверию граждан к государственным институтам и росту социальной напряженности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы по теме