Расширение льгот для сирот

Предлагается расширить возможности получения льгот сиротами, проходящими обучение (Законопроект № 1238573-7).
Автор поправок
Законопроект подготовило Правительство Российской Федерации
Содержание поправок
Согласно законопроекту льготы будут предоставляться детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (то есть лицам, достигшим 18 лет), продолжающим образование по программам основного общего, среднего общего образования.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что это необходимо для устранения неравных подходов оказания социальной поддержки.
Материалы к законопроекту
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