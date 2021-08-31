Расширение льгот для сирот

Предлагается расширить возможности получения льгот сиротами, проходящими обучение (Законопроект № 1238573-7).

Автор поправок

Законопроект подготовило Правительство Российской Федерации

Содержание поправок

Согласно законопроекту льготы будут предоставляться детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (то есть лицам, достигшим 18 лет), продолжающим образование по программам основного общего, среднего общего образования.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что это необходимо для устранения неравных подходов оказания социальной поддержки.

Материалы к законопроекту

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