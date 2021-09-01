Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Практика Верховного Суда по налогам за 1 полугодие 2021

Для рубрики Налоговые споры
Версия для печати

Обзор судебной практики по налоговым спорам.

Содержание:

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:

  • Контролируемая задолженность лизинговой компании (Определение от 15 января 2021 г. № 305-ЭС20-16100);
  • Последствия сделки с "технической компанией" (Определение от 25 января 2021 г. № 309-ЭС20-17277);
  • Налоги при безвозмездной передаче неотделимых улучшений (Определение от 1 февраля 2021 г. № 309-ЭС20-16872)
  • Значение данных реестра при уплате налог на имущество (Определение от 26 февраля 2021 г. № 309-ЭС20-18883);
  • Вычет НДС по операциям с банкротом (Определение от 9 марта 2021 г. № 301-ЭС20-19679);
  • Определение налоговых обязательств застройщиком (Определение от 22 марта 2021 г. № 309-ЭС20-17578);
  • Исправление ошибок в текущем налоговом периоде (Определение от 12 апреля 2021 г. № 306-ЭС20-20307);
  • Вычеты по НДС после УСН – Определение от 24 мая 2021 г. № 301-ЭС21-78;
  • Операции с банкротом – Определение от 13 мая 2021 г. № 308-ЭС21-364;
  • Квалификация имущества – Определение от 17 мая 2021 г. № 308-ЭС20-23222;
  • Значение Постановления КС РФ – Определение от 21 мая 2021 г. № 309-ЭС20-22962;
  • Возврат взносов – Определение от 12 мая 2021 г. № 309-ЭС20-22198;
  • Расчетный метод – Определение от 19 мая 2021 г. № 309-ЭС20-23981.

Отказные определения судей Верховного Суда

  • Возврат налогов через казначейство (Определение от 26 января 2021 г. № 307-ЭС20-22111);
  • Доходы по судебному решению (Определение от 13 января 2021 г. № 310-ЭС20-19492);
  • НДФЛ при возмещении коммунальных услуг (Определение от 28 января 2021 г. № 309-ЭС20-22246);
  • Ответственность при изменении судебной практики (Определение от 15 февраля 2021 г. № 309-ЭС20-23882);
  • Значение одностороннего акта (Определение от 11 февраля 2021 г. № 307-ЭС20-23792);
  • Квалификация движимого и недвижимого имущества (Определение от 10 февраля 2021 г. № 308-ЭС20-24153);
  • Пени при наложении ареста на имущество (Определение от 31 марта 2021 г. № 308-ЭС21-2192);
  • Значение Книги учета доходов и расходов предпринимателя (Определение от 19 марта 2021 г. № 306-ЭС21-57);
  • Обоснованность вычетов по НДС (Определение от 12 марта 2021 г. № 306-ЭС21-490);
  • Вычет НДС по операциям с банкротом (Определение от 8 апреля 2021 г. № 301-ЭС21-3076);
  • Последствия по НДС при недействительности акта передачи недвижимости (Определение от 1 апреля 2021 г. № 310-ЭС19-25734);
  • Оплата коммуналки по агентскому договору (Определение от 5 апреля 2021 г. № 302-ЭС21-2743);
  • Назначение повторной проверки - Определение от 19 мая 2021 г. № 309-ЭС21-6028;
  • Соблюдение досудебного порядка - Определение от 28 мая 2021 г. № 310-ЭС21-6753;
  • Вычет НДС по услугам международных рейтинговых агентств - Определение от 13 мая 2021 г. № 304-ЭС21-5225;
  • Ответственность за непредставление документов при выездной проверки (Определение от 21 июня 2021 г. № 308-ЭС21-8996);
  • Неясность требования о представлении документов (Определение от 23 июня 2021 г. № 308-ЭС21-9947);
  • Учет расходов у незарегистрированного предпринимателя (Определение от 4 июня 2021 г. № 309-ЭС21-9331).

 

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога