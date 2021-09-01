Новый порядок индексации зарплат во внебюджетной сфере

Депутаты предлагают изменить порядок индексации заработной платы во внебюджетной сфере (Законопроект № 1247642-7).

Инициатор изменений

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы В.Л. Пашин (ЛДПР)

Содержание изменений

Согласно законопроекту работодатели производят индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги при условии получения прибыли по итогам финансового года и отсутствия признаков несостоятельности (банкротства). Данная индексация осуществляется не реже одного раза в год и не позднее 4 (четырех) месяцев с момента окончания финансового года.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что согласно действующей редакции ТК РФ, фактическое выполнения условий об индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги для работодателей внебюджетной сферы ставиться в зависимость от принятых локальных нормативных актах, соглашений и коллективного договора, которые должны содержать условия и механизмы таких выплат. Законопроектом предлагается закрепить обязанность работодателя внебюджетной сферы деятельности по индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги независимо от наличия такого условия в коллективном договоре, соглашениях или локальных нормативных актах работодателя.

Материалы к законопроекту

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