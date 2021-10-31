Право подозреваемых и обвиняемых на паспорт

Правительство предлагает обеспечить подозреваемых и обвиняемых действующими документами, удостоверяющими личность (Законопроект № 1254704-7).
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Правительством РФ.
Содержание поправок
Согласно законопроекту подозреваемый или обвиняемый вправе подавать через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации.
Оформленный паспорт гражданина Российской Федерации передается администрации и приобщается к личному делу подозреваемого, обвиняемого. В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемого, обвиняемого расходы, связанные с оформлением паспорта гражданина Российской Федерации, осуществляются за счет средств федерального бюджета.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.