Право подозреваемых и обвиняемых на паспорт

Правительство предлагает обеспечить подозреваемых и обвиняемых действующими документами, удостоверяющими личность (Законопроект № 1254704-7).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание поправок

Согласно законопроекту подозреваемый или обвиняемый вправе подавать через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации.

Оформленный паспорт гражданина Российской Федерации передается администрации и приобщается к личному делу подозреваемого, обвиняемого. В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемого, обвиняемого расходы, связанные с оформлением паспорта гражданина Российской Федерации, осуществляются за счет средств федерального бюджета.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.