Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Каким будет МРОТ в 2022 году?

Для рубрики Экономика России
Версия для печати

Правительство установило размер МРОТ на следующий год (Законопроект № 1258300-7).

Автор законопроекта

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Размер МРОТ на 2022

Согласно законопроекту минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года устанавливается в сумме 13 617 рублей в месяц.

Сравнение с 2021

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (рост на 6,4 процента).

Последствия

В Пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн. работников.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектами и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

 

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога