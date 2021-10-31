Каким будет МРОТ в 2022 году?

Правительство установило размер МРОТ на следующий год (Законопроект № 1258300-7).

Автор законопроекта

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Размер МРОТ на 2022

Согласно законопроекту минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года устанавливается в сумме 13 617 рублей в месяц.

Сравнение с 2021

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (рост на 6,4 процента).

Последствия

В Пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн. работников.

Материалы к законопроекту

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