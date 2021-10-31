Краткий обзор налоговых событий за сентябрь 2021

В обзоре представлены налоговые законопроекты, нормативные акты и судебная практика.

1. Налоговые законопроекты в сентябре

Оказалось, что к самым выборам народные избранники полностью исчерпали фантазию по налогам, поэтому в сентябре в Госдуму не поступило ни одного налогового законопроекта от депутатов. Все усилия были брошены на пенсионные обещания.

Лишь в последний день первого осеннего месяца Правительство порадовало поправками в Налоговый кодекс (Законопроект № 1258307-7). Основной целью изменений является повышение налогообложения металлургов, горняков и производителей удобрений. В связи с этим появился акциз на жидкую сталь, изменился порядок обложения добытых руд, коксующегося угля, калийных солей.

Кроме того, была установлена новая госпошлина, а также повышена прежняя в связи с экспертизой медицинских изделий и препаратов.

Чтобы хоть как-то подсластить налоговую пилюлю Правительство ввело новое освобождение по НДФЛ при получении доходов за счет грантов президентских НКО.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2021

2. Другие события

В сентябре широко обсуждались дорожные карты, направленные на углубление интеграция Беларуси и России. Одним из направлений сближения государств является налоговая сфера. Так, планируется заключить соглашение по косвенному налогообложению, сформировать систему администрирования косвенных налогов, усилить взаимодействие таможенных органов.

Правительством РФ были приняты подзаконные акты, связанные с реализацией права на «спортивный» вычет:

Распоряжением от 06.09.2021 № 2466-р утвержден перечень физкультурно-оздоровительных услуг, по которым можно применять вычет.

утвержден перечень физкультурно-оздоровительных услуг, по которым можно применять вычет. Постановлением от 06.09.2021 № 1501 установлены правила ведения перечня организаций, оказывающих соответствующие услуги.

Комментарий к налоговым спорам за август 2021

3. Местные льготы по налогу на прибыль

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Северсталь (Определение от 20.09.2021 № 305-ЭС21-11548), в котором Верховный Суд, оценивая льготу, предоставляемую в Саратовской области, указал, что положения законодательства должны толковаться внутренне непротиворечиво, позволяя в действительности применять льготу.

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