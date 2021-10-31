Дачная амнистия, добровольный ЕГЭ, индексация пенсий работающим пенсионерам и другие правовые новости за сентябрь 2021

В Госдуму в сентябре 2021 поступили несколько интересных предложений, посмотрим, каких именно.

Пенсионные права

Возобновление индексации страховой пенсии — Законопроект № 1249326-7 (подробнее)

Рассматривается законопроект о возобновлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. В Пояснительной записке указывается, что в результате отмены индексации пенсий большая часть работающих пенсионеров перешла в сферу теневой занятости. Это привело к потерям бюджета в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц в размере около 300 млрд. рублей в год, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд Российской Федерации, в объеме свыше 500 млрд. рублей.

Отмена норм, препятствующих индексации пенсий, — Законопроект № 1249347-7 (подробнее)

Согласно законопроекту исключаются положения Закона о страховых пенсиях, не допускающие индексацию пенсий работающим пенсионерам. В Пояснительной записке указывается, что пенсии работающим пенсионерам выплачиваются без учета индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера пенсии в связи с изменением стоимости пенсионного коэффициента, привело к сокращению числа работающих пенсионеров на треть за 2016 год: с 15 259 000 человек до 9 883 000 человек.

На 1 января 2021 года число работающих пенсионеров составило 8 891 000 человек, то есть сократилось практически еще на один миллион.

Заморозку накопительной пенсии продлили до 2024 — Законопроект № 1258304-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому действие правила о невозможности направления страховых взносов на накопительную часть пенсии продляется до 2024 года. В Пояснительной записке указывается, что это значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации.

Повышение военных пенсий в 2022 году — Законопроект № 1258305-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии в размере 74 процентов. В Пояснительной записке указывается, что при безусловном исполнении Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, к 1 января 2022 г. должен достигнуть уровня 74 процентов.

Кроме того, отмечается, что в 2022 денежное довольствие будет повышено на 4%, что повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4,0 процента.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2021

Права семей и детей

Бесплатная парковка для многодетных семей — Законопроект № 1242902-7 (подробнее)

Законопроект, согласно которому родители (усыновители), опекуны (попечители) в семье, имеющей в составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, имеют право бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации.

В Пояснительной записке указывается, что рождение детей резко снижает качество жизни семьи. При появлении в семье одного ребенка душевой доход членов семьи снижается на 30 %, двоих детей — на 60 %, троих — на 75 %. В связи с этим необходимо наращивать меры государственной поддержки многодетных семей, а также формировать соответствующее отношение к таким семьям со стороны общества.

Родителям обеспечат бесплатное нахождение в стационаре с ребенком инвалидом — Законопроект № 1244343-7 (подробнее)

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.

В Пояснительной записке указывается, что инвалидность ребенка становится тяжелым испытанием для семьи. Как правило, таким детям требуется постоянное внимание и забота, непосредственное участие родителей или иных близких при проведении комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий.

Образовательные права

Бесплатный проезд для студентов на общественном транспорте — Законопроект № 1251022-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси).

В Пояснительной записке указывается, что студентам очного обучения часто приходится пользоваться общественным транспортом, оплата которого может «съесть» значительную часть студенческого бюджета. Единых льгот при проезде на общественным транспорте для студентов очной формы обучения на федеральном уровне не предусмотрено.

ЕГЭ по выбору и обязательность экзамена по литературе — Законопроект № 1249733-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена по желанию обучающегося. Если такое желание отсутствует, государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Вводится обязательный экзамен по литературе в письменной либо устной форме.

В Пояснительной записке указывается, что около 70 процентов граждан России выступают против обязательного единого государственного экзамена. Большинство граждан готовы согласиться с ЕГЭ при его проведении исключительно на добровольной основе.

Упрощение возобновления выплаты пенсии по случаю потери кормильца выпускникам школ — Законопроект № 1250774-7 (подробнее)

Рассматривается законопроект, согласно которому возобновлять выплату пенсии предлагается без истребования заявления об этом, т.е. на основании документов (сведений), подтверждающих поступление лица на очное обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по основным образовательным программам, с 1-го числа месяца, с которого данная выплата была приостановлена ввиду отсутствия у пенсионного органа документов, подтверждающих обучение получателя.

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая мера направлена на стимулирование дальнейшего обучения получателей данного вида пенсии, закончивших школу, поскольку позволит обеспечить стабильность и непрерывность пенсионных выплат, а также ускорить восстановление уровня их материального обеспечения вначале нового цикла обучения.

Комментарий к налоговым спорам за август 2021

Жилищные права

Отмена комиссии за коммунальные платежи — Законопроект № 1247634-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги с физических лиц не взимается.

В Пояснительной записке указывается, что в связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует запрет на взимание комиссионного вознаграждения при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального хозяйства, названные организации за выполнение по поручению физического лица таких операций удерживают комиссионное вознаграждение, которое составляет от 0,5% до 3% в зависимости от формы оплаты и самой организации.

Выплаты сиротам на приобретение жилья — Законопроект № 1247651-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить на федеральном уровне в качестве альтернативы предоставлению жилого помещения детям-сиротам предоставление денежной выплаты на приобретение жилья в собственность получателей сертификатов.

Формирование размера стоимости сертификата предлагается установить исходя из социальной нормы площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина в размере 33 кв. метров.

Карательное право

Конфискация машины за сброс отходов — Законопроект № 1245543-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому за повторное совершение правонарушений, выразившихся в сбросе (выгрузке) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическими лицами предлагается применять конфискацию транспортного средства или иной техники, явившейся орудием совершения административного правонарушения.

В Пояснительной записке указывается, что Сброс отходов в необорудованных для этих целей местах на территориях населенных пунктов, рекреационных зон, лесопарков, садоводческих товариществ в большинстве случаев совершается с использованием транспортных средств (малотоннажных грузовых автомобилей, мусоровозов, самосвалов и т.п.), принадлежащих гражданам

Усиление ответственности за половые преступления над детьми — Законопроект № 1248305-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о пожизненном заключении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в случае, если они:

совершенны лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

совершены в отношении двух или более лиц;

сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В Пояснительной записке указывается, что представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Повышение штрафов и обязательная конфискация для владельцев оружия — Законопроект № 1251787-7 (подробнее)

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, в отношении случаев ношения огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также невыполнения лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливается обязательная конфискация оружия.

В Пояснительной записке указывается, что сохраняются тревожные тенденции в области оборота огнестрельного оружия, связанные с его неправомерным использованием в хулиганских целях, для совершения тяжких преступлений, в том числе массовых убийств.

Право подозреваемых и обвиняемых на паспорт — Законопроект № 1254704-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому подозреваемый или обвиняемый вправе подавать через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации. Оформленный паспорт гражданина Российской Федерации передается администрации и приобщается к личному делу подозреваемого, обвиняемого.

В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемого, обвиняемого расходы, связанные с оформлением паспорта гражданина Российской Федерации, осуществляются за счет средств федерального бюджета.

Ответственность за уклонение от лечения наркотической зависимости — Законопроект № 1254701-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повторное уклонение от исполнения возложенной судьей обязанности прохождения Диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, — влечет административный арест сроком от пятнадцати до тридцати суток либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов.

В Пояснительной записке указывается, что учитывая потенциальную общественную опасность лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, целесообразно усилить ответственность за сознательное систематическое уклонение от исполнения возложенной судом обязанности.

Дайджест налоговых новостей за сентябрь 2021

Права заемщиков и вкладчиков

Новый порядок ограничения процентов по вкладам — Законопроект № 1256256-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Банк России вправе ввести ограничение на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, в виде максимального значения процентной ставки, но не ниже двух третей средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в рублях, вкладам в долларах США, вкладам в евро.

В Пояснительной записке указывается, что прежний порядок ограничения ставок по вкладам, основанный на ставке LIBOR становится неактуальным, поскольку одной из тенденций развития регулирования на финансовых рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой.

Запрет обращения взыскания на социальные выплаты заемщику — Законопроект № 1248303-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому кредитор не вправе осуществлять списание с банковского счета (банковских счетов) заемщика денежных средств, являющихся доходами от единовременных выплат, в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту (займу) без получения дополнительного согласия заемщика на списание денежных средств отдельно по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет (банковские счета) заемщика.

Права и обязанности автомобилистов

Отмена техосмотра — Законопроект № 1249892-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру.

Обязательность прохождения технического осмотра сохраняется для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и с года изготовления которых прошло более четырех лет, включая год их изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, в случаях постановки транспортного средства на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

В Пояснительной записке указывается, что вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших технический осмотр, в дорожно-транспортных происшествиях (учитывая количество зарегистрированных автомобилей и аварий с их участием) составляет 1,1% и 0,7 % соответственно.

Судимые не смогут быть таксистами — Законопроект № 1256975-7, 1256989-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому перевозчики при осуществлении перевозок пассажиров и багажа обязаны не допускать к деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями и троллейбусами, принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании, лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статьи 328.1 ТК РФ (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и др.).

В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров автомобильного и городского наземного электрического транспорта (при перевозках легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями).

Блокировка транспорта у иностранных лиц — Законопроект № 1256984-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае совершения административных правонарушений в области дорожного движения, транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, должностные лица вправе задерживать данное транспортное средство путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа (если транспортное средство выезжает с территории Российской Федерации).

В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Автоматическая компенсация инвалидам расходов по ОСАГО — Законопроект № 1258301-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому внедряется беззаявительный порядок выплаты компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО Пенсионным фондом на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и сведений, содержащихся в договоре ОСАГО, из информационной системы Российского Союза Автостраховщиков.

В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях перехода на предоставление отдельных мер социальной поддержки по принципу «единого окна» с использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации («Социальное казначейство»).

Практика Конституционного Суда за 1-е полугодие 2021

Трудовые права

Повышение должностного оклада гражданских служащих — Законопроект № 1256257-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому из Закона о государственной гражданской службе исключаются нормативы формирования фонда оплаты труда служащих. Данные нормативы будут утверждаться указом Президента Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях создания условия для увеличения доли должностного оклада в структуре денежного содержания государственных гражданских служащих.

Регулирование нормативов формирования фонда оплаты труда на уровне указа Президента Российской Федерации, обеспечивая необходимую стабильность, позволит предусмотреть особенности оплаты труда федеральных гражданских служащих различных федеральных государственных органов и при необходимости своевременно уточнять данные нормативы.

Новый порядок индексации зарплат — Законопроект № 1247642-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работодатели производят индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги при условии получения прибыли по итогам финансового года и отсутствия признаков несостоятельности (банкротства). Данная индексация осуществляется не реже одного раза в год и не позднее 4 (четырех) месяцев с момента окончания финансового года.

В Пояснительной записке указывается, что согласно действующей редакции ТК РФ, фактическое выполнения условий об индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги для работодателей внебюджетной сферы ставиться в зависимость от принятых локальных нормативных актах, соглашений и коллективного договора, которые должны содержать условия и механизмы таких выплат. Законопроектом предлагается закрепить обязанность работодателя внебюджетной сферы деятельности по индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги независимо от наличия такого условия в коллективном договоре, соглашениях или локальных нормативных актах работодателя.

МРОТ на 2022 год — Законопроект № 1258300-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года устанавливается в сумме 13 617 рублей в месяц.

В Пояснительной записке указывается, что повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (рост на 6,4 процента). Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн. работников.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Другое

Продление дачной амнистии, упрощенный переход в собственность пожизненно наследуемых участков — Законопроект № 1243284-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставленные гражданину до дня вступления в силу Земельного кодекса РФ на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения земельные участки считать в силу закона предоставленными на праве собственности. Также законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия «дачной амнистии», увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет, т.е. до 1 марта 2031 года.

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемые изменения позволят дополнительно защитить права наследников в рассматриваемых случаях и позволят существенно упростить процедуру приобретения права собственности на земельные участки, ранее предоставленные гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения.

Просроченные продукты предлагается раздавать — Законопроект № 1246347-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, вправе осуществлять безвозмездную передачу пищевых продуктов, пищевых материалов и изделий с истекающим сроком годности, то есть таких пищевых продуктов, пищевых материалов и изделий, до истечения срока годности которых остается 3 (три) или менее дня.

В Пояснительной записке указывается, что немыслимо в стране, где в памяти миллионов граждан голод войны, блокада Ленинграда, карточная система, пустые полки «90-ых», где и сегодня миллионы людей живут в бедности и нищете уничтожение пригодных для употребления пищевых продуктов.

Новая выплата детям ВОВ — Законопроект № 1251800-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому детям Великой Отечественной войны (родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года) предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере не менее 30 процентов от величины прожиточного минимума.

В Пояснительной записке указывается, что данная категория граждан нуждается в особом внимании государства, так как, пережив вместе со взрослыми тяготы и лишения военного времени, они до настоящего времени не имеют официального признания на государственном уровне так же, как и ветераны Великой Отечественной войны. Расходы на ежемесячные денежные выплаты в год 505 млрд.рублей.

Запрет на продажу моющих средств на озере Байкал — Законопроект № 1252386-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в центральной экологической и буферной экологической зонах запрещается розничная продажа продукции (товаров), подлежащей санитарноэпидемиологическому надзору (контролю): синтетические моющие средства и товары бытовой химии при наличии в потребительской маркировке в перечне ингредиентов, входящих в состав таких товаров, информации о содержании в процентах фосфатов, фосфонатов 5% и более.

В Пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в целях снижения антропогенного воздействия на уникальную экологическую систему озера Байкал и борьбу с процессами эвтрофикации в результате избыточного поступления фосфоросодержащих соединений.

Упрощение получения статуса носителя русского языка — Законопроект № 1252387-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому иностранные граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, свободно владеющие русским языком, по результатам собеседования, могут быть признаны носителем русского языка, в случае если данные лица являются соотечественниками.

В Пояснительной записке указывается, что в настоящий момент заявление о признании носителем русского языка может подать иностранный гражданин, временно пребывающий или проживающий в Российской Федерации. Однако, поскольку присвоение такого статуса более актуально для соотечественников, проживающих за рубежом, такая процедура во многих случаях требует дополнительных затрат, а иногда и вовсе оказывается невозможной.

Российских спортсменов, перешедших в иностранный клуб, обяжут заплатить — Законопроект № 1257544-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае, если спортсмен, не достигший возраста 23 лет, зарегистрирован (заявлен) иностранным профессиональным спортивным клубом или иной иностранной спортивной организацией для участия в иностранных профессиональных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан выплатить российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, компенсационную выплату в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время в отдельных видах спорта, например, хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, используя пробелы в российском правовом регулировании, свой правовой статус, не предусматривающий подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо «трансферных» выплат.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

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