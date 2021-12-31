Налоговые итоги за октябрь 2021

Обзор ключевых событий в налоговой сфере: новые законопроекты, планы Минфина на 2022 год, судебная практика.

1. Налоговые законопроекты в октябре

Октябрь ознаменовался концом Думы 7-го созыва и началом деятельности Думы 8-го созыва. Поэтому этот месяц будет интересен любителям статистики и знаменательных событий.

Последний налоговый законопроект, который поступил в Думу 7-го созыва, был посвящен обложению водных биологических ресурсов. Правительство предлагает пересмотреть ставки, установить порядок их индексации, а также предусмотреть льготы для использующих новые отечественные суда (Законопроект № 1260570-7).

Самый первый законопроект новой Думы был посвящен освобождению от Госпошлины лиц, которые подают иск о возмещении вреда, полученного в результате побоев (Законопроект № 523-8).

Еще одним правительственным законопроектом предлагается изменить порядок освобождения от НДС ввозимой на территорию РФ промышленной и электронной продукции (Законопроект № 542-8).

Законодательное собрание Хакасии подготовило поправки по вопросу обложения НДПИ угля. Так, ставки поставлены в зависимость от способа добычи – открытый или подземный (Законопроект № 6620-8). Правда, такая дифференциация не обрадовало Правительство, которое выступило против изменений.

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2. Планы на 2022

Минфин России подготовил Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Наибольший интерес вызывает предложение по внедрению УСН-онлайн – спецрежим, для налогоплательщиков с доходом не более 60 миллионов рублей и имеющих не более 5 работников. Налогообложение будет организовано по аналогии с Налогом на самозанятых, иначе говоря, внедряется бездокументарный формат в рамках специально разработанного приложения.

Также выдвигается идея нового типа индивидуальных инвестиционных счетов для привлечения долгосрочных инвестиций.

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3. Возврат налогов при дроблении бизнеса

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Гуторовой (Определение от 18.10.2021 № 309-ЭС21-11163), в котором участник схемы дробления бизнеса попытался вернуть излишне уплаченный налог. Верховный Суд посчитал, что нижестоящие суды необоснованно отсчитывали срок на возврат налога с момента вынесения налоговым органом решения по результатам проверки, в котором и был установлен факт дробления. По мнению суда, участник схемы должен был знать о переплате с момента определения своих налоговых обязательств. Такой подход Суда предполагает, что само по себе участие в налоговой схеме не препятствует возврату налога, если соблюдается срок на возврат.

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