Будут ли штрафовать за остекление балкона? Давайте разбираться

В Интернете начали разгонять очередную шумиху, что за остекление балкона будут штрафовать. А что на самом деле.

Желтые заголовки и их жертвы

На первых полосах центральных СМИ вышли кричащие заголовки:

Юрист рассказал, кого будут штрафовать за остекление балкона или лоджии — ссылка.

Россиян смогут оштрафовать за обшивку или остекление балкона с марта 2022 года — ссылка.

В России с марта начнут штрафовать за самовольное остекление балконов — ссылка.

В статьях указывается на то, что на основании Приказа Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» граждан будут штрафовать за остекление и обшивку балкона. И это подтверждает некий юрист.

Само собой понеслось возмущение, что нарушают конституционное право на остекление балконов.

А теперь давайте разбираться.

Что написано в Приказе?

Если обратиться к Приказу Минстроя, то можно с удивлением обнаружить, что в нем нет вообще слов «балкон», «лоджия», «остекление», «обшивка», «штраф».

Слово ответственность встречается только один раз и никакого отношения к балконам не имеет.

Откуда ноги растут?

Свой вывод «специалисты» делают на том, что в приказе указывается, что пользователи жилым помещением обязаны:

не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации

Иначе говоря, Минстрой просто сослался на нормы, которые и так были в Жилищном кодексе задолго до самого Приказа.

О чем же нормы, на которые сослался Минстрой?

Статьи 26-28 посвящены Переустройству и Перепланировке помещений:

Переустройство — это перенос инженерных сетей

— это перенос инженерных сетей Перепланировка — изменение конфигурации помещения.

Такие действия и без приказа требовали специального согласования (узаконения).

Само собой, что несогласованные перепланировка и переустройство влекут ответственность. Об этом говорится в ст. 29 ЖК РФ.

Таким образом, все зависит от того, будет ли квалифицировано остекление балкона в качестве переустройства или перепланировки. А решается этот вопрос по-разному.

Судебная практика

Судебные споры в связи с остеклением балконов имеют место быть задолго до Приказа Минстроя.

Например, можно встретить судебный акт с такими выводами (Определение Московского городского суда от 13.03.2019 N 4г-2569/2019):

остекление и переустройства балкона влечет за собой необходимость внесения изменений в технический паспорт и является перепланировкой жилого помещения.

А можно вот такой (Апелляционное определение Московского городского суда от 14.11.2017 по делу N 33-34760/2017):

Остекление балкона не является переустройством или перепланировкой, требующими получения разрешения соответствующего органа, если оно не ведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов либо нарушению противопожарных устройств

Справедливости ради следует сказать, что вывод 2017 года стал редкостью и чаще всего остекление суды признаю перепланировкой. Это связано с тем, что сейчас активно стали следить за внешним видом строений. Однако, как видите, все эти споры появились задолго до Приказа Минстроя.

Следует добавить, что вопрос о квалификации остекления во многом завит от местного законодательства.

Выводы

1. В Приказе Минстроя ничего не говорится об остеклении балконов.

2. Приказ ссылается на общие положения Жилищного кодекса о порядке перепланировки и переустройства, которые были и действовали задолго до Приказа.

3. Возможность привлечения к ответственности за остекление зависит от того, признают это перепланировкой или нет. Споры по данному вопросу были задолго до Приказа Минстроя.

4. Никакого нового регулирования в отношении остекления балконов не появилось.

5. Чем громче заголовок, тем мельче событие.