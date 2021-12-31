Обзор налоговых споров: возврат налогов участником дробления и НДС при расторжении договора

Рассматриваются наиболее интересные выводы по налогам в актах Верховного Суда.
Содержание:
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
- Возврат налогов при дроблении бизнеса (Определение от 18 октября 2021 г. № 309-ЭС21-11163).
Отказные определения судей Верховного Суда:
- Применение массы брутто в расчетах по акцизам (Определение от 14 октября 2021 г. № 305-ЭС21-16987, Определение от 12 октября 2021 г. № 305-ЭС21-11708).
- НДС при расторжении договора с выплатой компенсации (Определение от 4 октября 2021 г. № 309-ЭС21-16723).
- Учет основных средств при выпуске некачественной продукции (Определение от 25 октября 2021 г. № 307-ЭС21-18768).