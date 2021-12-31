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Обзор налоговых споров: возврат налогов участником дробления и НДС при расторжении договора

Для рубрики Налоговые споры
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Рассматриваются наиболее интересные выводы по налогам в актах Верховного Суда.

Содержание:

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

  • Возврат налогов при дроблении бизнеса (Определение от 18 октября 2021 г. № 309-ЭС21-11163).

Отказные определения судей Верховного Суда:

  • Применение массы брутто в расчетах по акцизам (Определение от 14 октября 2021 г. № 305-ЭС21-16987, Определение от 12 октября 2021 г. № 305-ЭС21-11708).
  • НДС при расторжении договора с выплатой компенсации (Определение от 4 октября 2021 г. № 309-ЭС21-16723).
  • Учет основных средств при выпуске некачественной продукции (Определение от 25 октября 2021 г. № 307-ЭС21-18768).

Другие материалы по теме

  • Обзор писем Минфина по налогам за сентябрь 2021 — ссылка.
  • Налоговые споры за сентябрь 2021 — ссылка.
  • Пенсионные новости за октябрь 2021 — ссылка.
  • Налоговые новости за ноябрь 2021 — ссылка.
  • Правовые новости за октябрь 2021 — ссылка.
  • Обзор практики КС РФ по налогам за 2020 — ссылка.
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Юзвак Максим
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