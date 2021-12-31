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НДФЛ при погашении займа квартирой

Для рубрики НДФЛ
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Минфин рассмотрел последствия по НДФЛ при погашении займа путем передачи квартиры.

Письмо от 18 ноября 2021 г. № 03-04-05/93310.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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