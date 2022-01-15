Обзор практики Верховного Суда по налогам за ноябрь 2021

В обзоре налоговых споров: необоснованная налоговая выгода по НДС и налогу на прибыль, занижение кадастровой стоимости, сложности классификации движимого и недвижимого имущества и бездействие чиновников.

Общие вопросы

Определение от 29 ноября 2021 г. № 304-ЭС21-20278 (с. Антонова М. К., Атлант) —

Неявка конкурсного управляющего для ознакомления с материалами дела не может расцениваться как ограничение прав налогоплательщика со стороны налогового органа.

Определение от 19 ноября 2021 г. № 309-ЭС21-21256 (с. Антонова М. К., Администрация Чернушинского городского округа) —

Установлен факт бездействия администрации, выразившийся в непринятии мер по разработке и утверждению правового акта, регламентирующего предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах. Полагая, что бездействие администрации является незаконным, прокуратура обратилась в арбитражный суд.

Суды пришли к выводу, что бездействие администрации, выразившееся в непринятии соответствующего правового акта, влечет неопределенность в деятельности финансового органа по предоставлению данной муниципальной услуги, нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе субъектов предпринимательской деятельности.

Определение от 16 ноября 2021 г. № 304-ЭС21-20856 (с. Антонова М. К., Научно-проектный центр ВостНИИ) —

Отмена решения вышестоящим налоговым органом не означает, что имеются условия деликтной ответственности, при этом в решении ФНС России не содержится выводов о процессуальных нарушениях со стороны инспекции.

В состав убытков включены, в том числе расходы на судебное представительство, вопрос о взыскании которых подлежит разрешению с использованием установленного процессуальным законодательством института судебных расходов.

Определение от 2 ноября 2021 г. № 306-ЭС21-19653 (с. Тютин Д. В., СПЕКТР-КС) —

Вопреки доводам конкурсного управляющего, суды указали, что признание должника банкротом и введение процедур банкротства не препятствует осуществлению финансово-хозяйственной деятельности должника и не лишает его статуса налогоплательщика (плательщика сборов), то есть участника отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Комментарий к налоговым спорам за ноябрь 2021

Налоговая ответственность

Определение от 29 ноября 2021 г. № 306-ЭС21-16086 (с. Тютин Д. В., Михайловское жилищное хозяйство) —

Основанием для привлечения к ответственности по пункту 1 статьи 119 НК РФ стал факт представления обществом 25.07.2019 налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2016 года при установленном пунктом 5 статьи 174 НК РФ сроке — 25.01.2017. При этом общество, фактически применявшее, но не имевшее право применять упрощенную систему налогообложения, представило указанную налоговую декларацию по НДС самостоятельно.

Определение от 24 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-13506 (с. Тютин Д. В. Павлова Н. В., Першутов А. Г., Велес Траст) —

Одним из оснований для выработки правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2019 № 305-КГ18-17303, стало то, что различие между первоначально определенной кадастровой стоимостью принадлежащего налогоплательщику объекта недвижимости и его исправленной кадастровой стоимостью является многократным.

Такое различие (занижение) кадастровой стоимости со всей очевидностью не укладывается в разумный диапазон возможных значений, которые могут быть получены в рамках соблюдения законной процедуры кадастровой оценки на основе имеющейся информации об объекте недвижимости с учетом профессионального усмотрения, что согласно правовой позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 11.07.2019 № 20-П, позволяет сделать вывод о заведомой некорректности ранее состоявшейся кадастровой оценки, о чем не мог не знать налогоплательщик, являющийся действующей коммерческой организацией. Указанная правовая позиция применима и к фактическим обстоятельствам настоящего дела.

Соответственно, подход, в соответствии с которым общество может быть освобождено от пени и налоговых санкций на основании указанных норм НК РФ, не является правомерным.

Определение от 19 ноября 2021 г. № 304-ЭС21-21121 (с. Антонова М. К., Технический проезд) —

Суды отметили, что налоговое законодательство не предусматривает оснований для оставления требования налогового органа без исполнения в случае, когда такое требование направляется налогоплательщику в последние дни камеральной налоговой проверки.

Обзор налоговых новостей за декабрь 2021

Налоговый контроль

Определение от 23 ноября 2021 г. № 304-ЭС21-21353 (с. Антонова М.К., Ликероводочный завод «Оша») —

При этом суды признали обоснованным включение общества в текущий планвыездного налогового контроля, поскольку налоговым органом в результате контрольных мероприятий были установлены факты занижения налогоплательщиком налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, по акцизу и по налогу на прибыль в результате создания «схемы» сокрытия выручки от реализации неучтенного оборота пива и пивных напитков под брендами данного налогоплательщика с использованием формальных звеньев (подконтрольных организаций) с целью получения необоснованной налоговой выгоды, а также занижение налоговой базы по налогу на прибыль в результате неотражения в составе внереализационных доходов безвозмездно полученных денежных средств от ряда организаций в отсутствие реальных хозяйственных отношений.

НДС

Определение от 22 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-20475, 305-ЭС21-21197 (с. Антонова М.К., Лизингофис) —

Судебные инстанции установили, что в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2016 общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства. В соответствии с договорами купли-продажи недвижимого имущества общество реализовало нежилые помещения с кадастровыми номерами 77:04:0001018:10044 и 70:21:0200018:171.

В связи с тем, что обществом неправомерно не произведено восстановление сумм НДС с учетом остаточной стоимости недвижимого имущества в том налоговом периоде, когда оно начало использоваться для осуществления операций, не признаваемых объектом налогообложения, сумма НДС за спорный период оказалась неправомерно занижена на сумму, подлежащую восстановлению.

Определение от 1 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-19870 (с. Тютин Д. В., БМ-Банк) —

Установление индивидуального тарифа привело к существенному уменьшению стоимости облагаемых НДС операции по инкассации денежной наличности в структуре общего вознаграждения за услуги по инкассации и пересчету, что повлияло на результаты экономической деятельности банка.

Налог на прибыль

Определение от 26 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-21731 (с. Тютин Д. В., Газпромнефть-Омский) —

Делая вывод об отсутствии у налогового органа установленной законом обязанности самостоятельно рассчитать размер амортизационной премии по спорным объектам, включить ее в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, суды исходили из того, что право на амортизационную премию имеет характер льготы, которая, в свою очередь, имеет заявительный характер.

Определение от 18 ноября 2021 г. № 304-ЭС21-21085 (с. Тютин Д. В., Водоснабжение) —

Представленные обществом регистры налогового учета в отсутствие первичных учетных документов, подтверждающих размер понесенного им убытка и период его возникновения, не могут быть признаны достаточными доказательствами несения подобных затрат, влекущих формирование убытка в заявленном налогоплательщиком размере.

Налог на имущество

Определение от 26 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-21731 (с. Тютин Д. В., Газпромнефть-Омский) —

Суды пришли к выводу о законности решения инспекции в указанной части, поскольку спорные объекты — трубопроводы технологические являются капитальными сооружениями, в связи с чем квалифицируются как недвижимое имущество.

При этом суды, исходили из того, что спорные объекты входят в состав других объектов, формирующих единую технологическую цепь производства, функционально связаны с другими сооружениями, в том числе с объектами недвижимого имущества.

Определение от 24 ноября 2021 г. № 310-ЭС21-11695 (с. Иваненко Ю. Г., Павлова Н. В., Першутов А. Г., Воронежский синтетический каучук)

Само по себе изменение федерального законодательства, повлекшее опосредованным путем изменение условий, необходимых для применения ставки налога 0,2 процента, предусмотренной статьей 1 Закона № 62-ОЗ, не могло служить безусловным основанием для отказа в применении пониженной ставки налога для инвестора, приступившего к реализации инвестиционного проекта до принятия новых актов законодательства, и для доначисления налога к уплате в несоизмеримо большем размере — 152 364 994 рубля.

Поскольку на момент начала реализации инвестиционного проекта (до 01.01.2013) используемое в региональном законодательстве понятие «налогооблагаемая база» включало в себя стоимость всего имущества налогоплательщика (как движимого, так и недвижимого), то с учетом положений пункта 2 статьи 5 Налогового кодекса последующее изменение содержания данного понятия на уровне федерального законодательства не должно применяться с обратной силой к добросовестному инвестору.

В то же время необходимо обратить внимание на то, что инвестор не вправе получить налоговую выгоду одновременно как за счет применения пониженной ставки налога, предусмотренной региональным законодательством, так и за счет изменений, внесенных на уровне федерального законодательства.

Поэтому при определении того, ухудшено ли положение инвестора в результате изменения с 01.01.2013 редакции пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса, и для определения окончательного размера налога, подлежащего уплате в бюджет по итогам реализации инвестиционного проекта, должна быть принята во внимание налоговая выгода, которая получена обществом в связи с исключением вновь созданного движимого имущества из объекта налогообложения.

Определение от 12 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-20878 (с. Тютин Д.В., ФИРМА «ДАТА-С») —

Само по себе наличие у собственника имущества, в отношении которого не заключена сделка по его отчуждению, не влечет возникновение обязанности по исчислению и уплате собственником НДС. Определение НДС расчетным методом при отчуждении имущества не влечет изменение размера налоговой базы по налогу на имущество в силу прекращения объекта налогообложения.

Определение от 12 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-20873 (с. Тютин Д.В., ТРАЙДЕНТ) —

Порядок пересмотра результатов кадастровой стоимости, установленный статьей 24.18 Закона об оценочной деятельности, не предполагает возможности произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных.

Страховые взносы

Определение от 16 ноября 2021 г. № 308-ЭС21-12599 (с. Иваненко Ю. Г., Першутов А. Г., Тютин Д. В., ИП Спивак Анжелика Владиславовна)

Исчисление сумм страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период плательщиками страховых взносов, производится ими самостоятельно. Поскольку определение окончательного финансового результата своей экономической деятельности и величины дохода произведено предпринимателем в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, представляемой по итогам налогового периода, основания для возврата переплаты наступили с даты представления налоговой декларации за соответствующий налоговый период, поскольку именно в этот момент возможно достоверно определить, какая именно сумма является излишне уплаченной, но не позднее срока, установленного для ее представления.

Вопросы добросовестности

Определение от 30 ноября 2021 г. № 309-ЭС21-22364 (с. Антонова М.К., Комбикормовый завод «Здоровая ферма») ±

В части доначисления налога на прибыль организаций суд первой инстанции указал, что в спорный период заявителем приобретался товар, который полностью реализован, в связи с чем пришел к выводу о том, что доначисление заявителю спорного налога на прибыль организаций произведено необоснованно.

Изменяя решение суда первой инстанции в части доначислений по налогу на прибыль организаций, апелляционный суд скорректировал суммы доначисленного налога, соответствующих пени и штрафа, отказав обществу в удовлетворении заявления по не раскрытым сведениям.

Признавая неправомерным доначисление налога на прибыль организаций в сумме 97 164 387 рублей 28 копеек, соответствующих сумм пени и штрафа, суды исходили из того, что при формальном документообороте с заявленными контрагентами, но с учетом реального несения налогоплательщиком расходов на приобретение товара, использованного в дальнейшем в хозяйственной деятельности, уменьшая сумму дохода на спорные расходы, налогоплательщиком не получена необоснованная налоговая выгода.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что в рамках рассматриваемого дела налогоплательщик не уклонялся от раскрытия информации о фактической стоимости сделок, активно реализовывал свои процессуальные права по представлению доказательств несения спорных расходов при исполнении сделок с реальными поставщиками, установленными налоговым органом в ходе проверки, способствовав определению действительного размера понесенных им затрат и расходов по спорным сделкам, что позволило судам сформировать доход, облагаемый налогом на прибыль организаций.

Определение от 29 ноября 2021 г. № 309-ЭС21-21964 (с. Тютин Д.В., Айсберг СК) —

Учитывая умышленных характер действий общества с участием компаний, не ведущих реальной экономической деятельности и не исполняющих налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от их имени и отсутствие доказательств выполнения работ силами спорных контрагентов, обоснованность отнесения налогоплательщиком спорных расходов для целей исчисления налога на прибыль налогоплательщиком не подтверждена.

Определение от 1 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-15612 (с. Н. В. Павлова, ИНЖТРАСС-СТРОЙ) —

Выводы судов отвечают сформированной Верховным Судом Российской Федерации практике разрешения данной категории споров, и состоящей в том, что законодательство о налогах и сборах не допускает возможность извлечения налоговой выгоды налогоплательщиками, которые преследовали цель уменьшения налоговой обязанности за счет организации формального документооборота с участием «технических» компаний или, по крайней мере, при известности налогоплательщику об обстоятельствах, характеризующих его контрагента как «техническую» компанию.

В названных случаях право на вычет фактически понесенных расходов при исчислении налога на прибыль и право на применение налоговых вычетов по НДС может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны — раскрывшим в соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделке, осуществить его налогообложение и, таким образом, вывести фактически совершенные хозяйственные операции из «теневого» (не облагаемого налогами) оборота (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277, от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981).

В данном случае судами установлено, что общества «МСК-Групп», «Монолитпром» и «Техноком» в действительности не выполняли подрядные работы, а использовались налогоплательщиком для вывода денежных средств, полученных от исполнения государственного контракта, без уплаты налогов.

Сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее фактическое исполнение работ вместо этих контрагентов, осуществить его налогообложение и, таким образом, вывести фактически совершенные хозяйственные операции из «теневого» оборота, налогоплательщиком не раскрыты и отсутствуют у налогового органа.

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