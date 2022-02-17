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НДС при продаже очищенных овощей

Для рубрики НДС
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Минфин рассмотрел вопрос о применении льготной ставки по НДС при продаже очищенных овощей: картофеля, лука, моркови, свеклы.

Письмо от 19 января 2022 № 03-07-07/2570.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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