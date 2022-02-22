Пенсию планируют считать по новой формуле с минималкой в 40% от средней зарплаты

Госдума рассмотрит предложение по установлению минимального размера страховой пенсии.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России:

депутаты Государственной Думы: С. М. Миронов, Г. Ю. Семигин, О. А. Нилов, В. К. Гартунг, Д. Г. Гусев, А. А. Кузнецов, А. В. Чепа, М. Г. Делягин, Н. В. Новичков, И. А. Ананских, Я. В. Лантратова, сенатор О. Н. Епифанова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту коэффициент замещения утраченного заработка застрахованного лица не может составлять менее 40 процентов.

Коэффициент замещения утраченного заработка — соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию

В случае, если назначенные размеры страховых пенсий составляют менее 40 процентов от утраченного заработка застрахованного лица, в отношении застрахованного лица осуществляется доплата в целях доведения размера его страховой пенсии до 40 процентов от утраченного заработка.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на закрепление в Федеральном законе «О страховых пенсиях» нормы Конвенции Международной организации труда № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» об установлении коэффициента замещения утраченного заработка в размере не менее 40 процентов.

Законопроект №71516-8.