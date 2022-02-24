Топ-10 разъяснений Минфина по УСН: учет кешбэка, возврат выручки, валютные операции

Расскажу про интересные выводы Минфина по упрощенной системе налогообложения за прошлый год.

1. Уменьшение УСН на страховые взносы

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму страховых взносов, уплаченных до даты прекращения предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. вышеуказанные страховые взносы, уплаченные после даты прекращения предпринимательской деятельности, при уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не учитываются.

Письмо от 27 октября 2021 № 03-11-11/86919.

2. Может ли упрощенец уменьшить налог на расходы по покупке имущественных прав

Пунктом 1 статьи 346.16 НК определен исчерпывающий перечень расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения у налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Поскольку расходы на приобретение имущественных прав по договору уступки прав требования в нем не поименованы, такие расходы не могут учитываться налогоплательщиком при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 3 февраля 2021 № 03-11-06/2/6814.

3. УСН и расходы на добровольное страхование груза

Расходы на добровольное страхование грузов, на оплату проезда по платным дорогам при наличии бесплатного альтернативного проезда, а также на уплату компенсации убытков заказчику услуг на перевозку грузов в вышеуказанный перечень расходов не включены. В связи с этим указанные расходы не учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 17 февраля 2021 № 03-11-06/2/10873.

4. Возврат выручки при расторжении договора

Порядок учета возвращаемой налогоплательщиком полученной от покупателя выручки от реализации товаров (работ, услуг) в случае расторжения договора главой 26.2 НК не предусмотрен.

Полагаем, что в данном случае следует применять порядок, предусмотренный пунктом 1 статьи 346.17 НК для учета сумм авансов, возвращаемых покупателям товаров (работ, услуг). Указанный порядок учета сумм денежных средств, возвращаемых покупателями товаров (работ, услуг), применяется, если оплата ими товаров (работ, услуг) была произведена налогоплательщику в период применения УСН.

Письмо от 2 апреля 2021 № 03-11-11/24213.

5. Применение УСН после реорганизации

Учитывая, что при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) возникает новое юридическое лицо, организация, реорганизованная путем преобразования общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, до реорганизации применявшая упрощенную систему налогообложения, переход на данный специальный налоговый режим может осуществить в порядке, установленном пунктом 2 статьи 346.13 НК как для вновь созданной организации.

Письмо от 30 апреля 2021 № 03-11-11/33791.

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6. Расходы на зарплату в ковидные нерабочие дни

Расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы, могут быть учтены в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 16 июня 2021 № 03-11-06/2/47346.

7. Продажа валюты по стоимости выше/ниже курса ЦБ

У налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения и продающего иностранную валюту по курсу выше установленного Банком России на дату перехода права собственности на иностранную валюту, образуется положительная курсовая разница в виде разницы между курсом продажи иностранной валюты банку и официальным курсом, установленным Банком России, которая учитывается в составе доходов на основании пункта 1 статьи 346.15 НК.

При продаже иностранной валюты по курсу ниже установленного Банком России отрицательная курсовая разница в расходы в целях налогообложения не включается, так как расходы в виде отрицательной разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Банком России на дату перехода права собственности на иностранную валюту, в статью 346.16 НК не включены.

Письмо от 22 июня 2021 № 03-11-06/2/48987.

8. Расходы по актам, подписанным факсимиле

Расходы, указанные в актах выполненных работ, оформленных с использованием факсимильной подписи, не могут быть учтены при определении объекта налогообложения.

Письмо от 10 июня 2021 № 03-11-11/45946.

9. Учет кешбэка от банка при УСН

Учитывая, что суммы «кешбэка», полученные от банка на расчетный счет индивидуального предпринимателя, не предусмотрены в статье 251 НК, на основании статьи 250 НК указанные суммы учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в составе внереализационных доходов налогоплательщика.

Письмо от 9 декабря 2021 № 03-11-11/100176.

10. Продажа облигаций упрощенцами

Облигации, приобретенные с целью их дальнейшей реализации, признаются для целей налогообложения товаром. Соответственно, доходы от реализации облигаций учитываются в составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщика.

При предъявлении налогоплательщиком облигаций к погашению в доходы при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, включается сумма процентов, полученная по указанным облигациям. Указанные доходы в целях пункта 4 статьи 346.13 НК налогоплательщиком не учитываются.

Письмо от 29 декабря 2021 № 03-11-06/2/107362.

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