Налоговые меры по преодолению последствий санкций

Для рубрики Экономика России
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Госдума рассмотрит налоговые меры, направленные на преодоление последствий западных санкций.

Законопроект № 80713-8.


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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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