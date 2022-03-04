Налоговые меры по преодолению последствий санкций

Госдума рассмотрит налоговые меры, направленные на преодоление последствий западных санкций.
Законопроект № 80713-8.
Госдума рассмотрит налоговые меры, направленные на преодоление последствий западных санкций.
Законопроект № 80713-8.
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