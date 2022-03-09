Сельским врачам хотят дать отсрочку от армии

Госдума рассмотрит предложение по расширению оснований для отсрочки от армии.
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Псковским областным собранием.
Содержание поправок
В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется право отсрочки от призыва на военную службу гражданам, получившим медицинское и (или) фармацевтическое образование в случае, если они осуществляют свою трудовую деятельность в медицинских организациях, расположенных в сельской местности.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности. При этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.
Законопроект № 80412-8.