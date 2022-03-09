Сельским врачам хотят дать отсрочку от армии

Для рубрики Законопроекты
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Госдума рассмотрит предложение по расширению оснований для отсрочки от армии.

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Псковским областным собранием.

Содержание поправок

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется право отсрочки от призыва на военную службу гражданам, получившим медицинское и (или) фармацевтическое образование в случае, если они осуществляют свою трудовую деятельность в медицинских организациях, расположенных в сельской местности.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности. При этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.

Законопроект № 80412-8.

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Юзвак Максим
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