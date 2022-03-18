Отцы в декрете смогут взыскивать алименты с супруги

Госдума рассмотрит предложение по расширению алиментных прав мужчин.

Автор поправок

Законопроект подготовлен Архангельским областным Собранием депутатов.

Содержание поправок

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается право супруга, осуществляющего уход за общим ребенком, требовать в течение трех лет со дня рождения общего ребенка предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что судебная практика свидетельствует о том, что в последние годы растет число случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом.

Законопроект № 76938-8.

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