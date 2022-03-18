Расширение пенсионных прав ВБД, индексация военной пенсии в обзоре военного права

Госдума рассмотрит законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих.

Примечание: Обратите внимание, что отдельные законопроекты уже одобрены.

Расширение пенсионных, жилищных прав ветеранов боевых действий

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно срок для постановки на учет нуждающихся ветеранов боевых действий для получения жилья за счет бюджета продлевается до 1 января 2024 года. Также предлагается изменить порядок индексации ежемесячной денежной выплаты темпами, на один процент опережающими темпы роста потребительских цен.

Наконец, устанавливается право ветеранов боевых действий на досрочное назначение страховой пенсии: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

Законопроект № 65605-8.

Доплата к военной пенсии и индексация

В Государственной Думе рассматривался законопроект (а уже принят закон), согласно которому с 1 января 2022 до 1 октября 2022 устанавливается ежемесячная доплата к пенсиям, назначенным в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей, в размере 8,6 процента от назначенной пенсии.

С 1 октября 2022 в целях сохранения увеличения пенсий на 8,6% будут применять различные механизмы в зависимости от основания назначения пенсии.

В пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в соответствии с решением президента об индексации «военных» пенсий с 1 января 2022 выше уровня инфляции.

Законопроект № 69208-8 — Закон № 23-ФЗ.

Договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

В Государственную Думу поступили законопроекты (и приняты законы) о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Луганской, Донецкой Народными Республиками. В частности Договоры предусматривают, что договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности Луганской и Донецкой Народными Республиками.

В пояснительной записке указывается, что положения Договора отвечают интересам России.

Законопроекты № 75577-8, № 75578-8 — Законы № 15-ФЗ, № 16-ФЗ.

Обеспечение работой инвалидов, предпенсионеров, бывших военных

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому органы государственной власти субъектов устанавливают квотирование рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Речь идет о следующих категориях:

инвалиды;

лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

граждане предпенсионного возраста, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;

одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации и др.

Квота устанавливается для организаций и индивидуальных предпринимателей с численностью работников не менее 100 человек в размере от 1 до 5 процентов от численности работников.

Законопроект № 72369-8.

Обзор налоговых новостей за февраль 2022

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