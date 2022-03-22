Установят ли монополию на сахар

Госдума рассмотрит предложение по установлению государственной (муниципальной) монополии на сахар.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР:

депутаты Государственной Думы Я. Е. Нилов, А. Н. Диденко, С. Д. Леонов, С. А. Наумов, сенаторы И. Н. Абрамов, Е. В. Афанасьева, В. Е. Деньгин.

Содержание инициативы

Согласно законопроекту с 1 июня 2022 года вводится государственная монополия на производство и оборот сахара. С 1 июня 2022 года производство и оборот сахара осуществляется исключительно организациями, имеющими соответствующую лицензию, с которыми государство в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти заключило договор на производство и оборот сахара согласно законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что принятие настоящего Федерального закона позволит упорядочить процесс использования сахара при производстве продукции, устранить негативные последствия потребления сахара, изготовленного из некачественного сырья и, самое главное, обеспечить наполнение государственного бюджета быстрыми и гарантированными доходами, что, в свою очередь, сократит зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов.

Законопроект № 89647-8.

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