АТС в облаке — а так можно было?

«Требуются сотрудники в колл-центр, работа на дому», «Менеджер по продажам вне офиса», «Бухгалтерия на удаленке ищет сотрудников» — таких объявлений в интернете огромное количество. И зачастую соискатели им не доверяют — как вообще можно не выходя из дома комфортно работать? Для некоторых работодателей организация облачного офиса это тоже испытание — как все сделать правильно? Мы решили подробнее рассказать — как создать виртуальный офис.

Не секрет, что бизнес становится все мобильнее — сделать покупку практически чего угодно можно через интернет, заказать услуги тоже, связаться с техподдержкой, которая способна удаленно подключиться к вашему девайсу и поработать над ошибками и неисправностями — без проблем.

Бухгалтеры пользуются онлайн-бухгалтерией, интернет-банком, приложениями для сдачи отчетов. Т.е. находиться в офисе с 9 до 18 уже не требуется для полноценного ведения дел.

Фрилансеры давно ушли в онлайн и отлично в нем освоились. Так проще искать клиентов, а заказчикам соответственно легко найти специалиста в нужной сфере с определенными навыками и опытом. И нет границ или ограничений. В пандемию, когда границы между странами были перекрыт физически, интернет-пространство осталось доступным. И клиент из Англии или Италии мог спокойно работать с российским дизайнером или программистом.

Итак, вывод — работать вне офиса, в виртуальном пространстве не только можно, это гораздо выгоднее и удобнее для обеих сторон.

Но, есть и сложности:

если сотрудники рассеяны по всей стране или даже миру, им надо как-то наладить коммуникацию между собой и руководством и, естественно, клиентами компании;

заказчики или покупатели должны иметь возможность простого доступа к услугам, ведь, скорее всего, они тоже разбросаны географически.

И вот тут может помочь виртуальная АТС.

Что это такое?

Это значит, что для организации колл-центра или облачного офиса вам не нужно тянуть километры проводов, устанавливать телефонные аппараты или проводить сложную настройку оборудования. За вас уже все продумано и организовано — остается только выбрать телефонный номер и начать настраивать сценарии звонков , как вам нужно, в личном кабинете на сайте Zadarma.

Но вы не только получаете облачную телефонную станцию, но и множество дополнительных функций:

Голосовое меню;

Переадресацию;

Перевод и перехват звонка (transfer);

Приветствие;

Запись разговоров;

Подключение альтернативной линии;

Речевую аналитику (о ней мы подробно рассказывали в предыдущей статье );

предыдущей статье Статистику звонков.

Вы даже можете настроить музыку, которая будет играть для ваших сотрудников или клиентов в режиме ожидания, а для более продвинутых пользователей есть API для интеграции с другими сервисами. А также сервис имеет множество готовых бесплатных интеграций. К примеру, можно интегрировать АТС Zadarma с CRM-системами, такими как Bitrix24, amoCRM, RetailCRM, 1C, МойCклад и многими другими.

Если собственной CRM у вас нет, можете использовать бесплатную CRM Zadarma — совместная работа более чем 50-ти сотрудников, отображение в карточке клиента всей истории взаимодействия, удобное отображение текущих задач и многое другое.

Кому подходит виртуальная АТС?

Ошибочно думать, что АТС нужна только большим компаниям. Например, у вас небольшая организация и вы занимаетесь курьерской доставкой. Вам нужно держать связь между офисом, где диспетчер принимает заявки, курьерами и клиентами.

При доставке небольших заказов часто возникают ситуации, когда клиент меняет время или место встречи, а курьеру необходимо оперативно перестраивать свой маршрут. Координировать изменения оперативно, можно как раз с помощью АТС. Причем, при необходимости, вы можете напрямую связать курьера и клиента, переключить последнего на отдел продаж или претензий.

Так вы не только ускоряете решение текущих задач, но еще и имеете возможность контролировать разговоры сотрудников и покупателей. При помощи речевой аналитики, вы проследите за качеством общения курьеров и диспетчеров с клиентами.

Какие еще преимущества дает АТС

Если вы подключаете бесплатный номер для звонков ( 8-800 …) это увеличивает лояльность покупателей и мотивирует их сделать звонок для заказа или консультации;

8-800 Звонки направляются на сотрудников или используется голосовое меню — т.е. каждый звонок переадресуется к нужному специалисту ;

Вы не просто налаживаете коммуникацию, но и собираете аналитику — о количестве звонков, их тематике, частоте и т.д., что жизненно важно для развития любого бизнеса;

Можно оперативно подключать и отключать пользователей, устанавливать и снимать ограничения, оценить вклад каждого из сотрудников в работу.

Облачная АТС настраивается за считанные минуты и при этом объединит все ваши подразделения или раскиданных территориально сотрудников в единую сеть.