АТС в облаке — а так можно было?

«Требуются сотрудники в колл-центр, работа на дому», «Менеджер по продажам вне офиса», «Бухгалтерия на удаленке ищет сотрудников» — таких объявлений в интернете огромное количество. И зачастую соискатели им не доверяют — как вообще можно не выходя из дома комфортно работать? Для некоторых работодателей организация облачного офиса это тоже испытание — как все сделать правильно? Мы решили подробнее рассказать — как создать виртуальный офис.
Не секрет, что бизнес становится все мобильнее — сделать покупку практически чего угодно можно через интернет, заказать услуги тоже, связаться с техподдержкой, которая способна удаленно подключиться к вашему девайсу и поработать над ошибками и неисправностями — без проблем.
Бухгалтеры пользуются онлайн-бухгалтерией, интернет-банком, приложениями для сдачи отчетов. Т.е. находиться в офисе с 9 до 18 уже не требуется для полноценного ведения дел.
Фрилансеры давно ушли в онлайн и отлично в нем освоились. Так проще искать клиентов, а заказчикам соответственно легко найти специалиста в нужной сфере с определенными навыками и опытом. И нет границ или ограничений. В пандемию, когда границы между странами были перекрыт физически, интернет-пространство осталось доступным. И клиент из Англии или Италии мог спокойно работать с российским дизайнером или программистом.
Итак, вывод — работать вне офиса, в виртуальном пространстве не только можно, это гораздо выгоднее и удобнее для обеих сторон.
Но, есть и сложности:
- если сотрудники рассеяны по всей стране или даже миру, им надо как-то наладить коммуникацию между собой и руководством и, естественно, клиентами компании;
- заказчики или покупатели должны иметь возможность простого доступа к услугам, ведь, скорее всего, они тоже разбросаны географически.
И вот тут может помочь виртуальная АТС.
Что это такое?
Это значит, что для организации колл-центра или облачного офиса вам не нужно тянуть километры проводов, устанавливать телефонные аппараты или проводить сложную настройку оборудования. За вас уже все продумано и организовано — остается только выбрать телефонный номер и начать настраивать сценарии звонков , как вам нужно, в личном кабинете на сайте Zadarma.
Но вы не только получаете облачную телефонную станцию, но и множество дополнительных функций:
- Голосовое меню;
- Переадресацию;
- Перевод и перехват звонка (transfer);
- Приветствие;
- Запись разговоров;
- Подключение альтернативной линии;
- Речевую аналитику (о ней мы подробно рассказывали в предыдущей статье);
- Статистику звонков.
Вы даже можете настроить музыку, которая будет играть для ваших сотрудников или клиентов в режиме ожидания, а для более продвинутых пользователей есть API для интеграции с другими сервисами. А также сервис имеет множество готовых бесплатных интеграций. К примеру, можно интегрировать АТС Zadarma с CRM-системами, такими как Bitrix24, amoCRM, RetailCRM, 1C, МойCклад и многими другими.
Если собственной CRM у вас нет, можете использовать бесплатную CRM Zadarma — совместная работа более чем 50-ти сотрудников, отображение в карточке клиента всей истории взаимодействия, удобное отображение текущих задач и многое другое.
Кому подходит виртуальная АТС?
Ошибочно думать, что АТС нужна только большим компаниям. Например, у вас небольшая организация и вы занимаетесь курьерской доставкой. Вам нужно держать связь между офисом, где диспетчер принимает заявки, курьерами и клиентами.
При доставке небольших заказов часто возникают ситуации, когда клиент меняет время или место встречи, а курьеру необходимо оперативно перестраивать свой маршрут. Координировать изменения оперативно, можно как раз с помощью АТС. Причем, при необходимости, вы можете напрямую связать курьера и клиента, переключить последнего на отдел продаж или претензий.
Так вы не только ускоряете решение текущих задач, но еще и имеете возможность контролировать разговоры сотрудников и покупателей. При помощи речевой аналитики, вы проследите за качеством общения курьеров и диспетчеров с клиентами.
Какие еще преимущества дает АТС
- Если вы подключаете бесплатный номер для звонков (8-800…) это увеличивает лояльность покупателей и мотивирует их сделать звонок для заказа или консультации;
- Звонки направляются на сотрудников или используется голосовое меню — т.е. каждый звонок переадресуется к нужному специалисту;
- Вы не просто налаживаете коммуникацию, но и собираете аналитику — о количестве звонков, их тематике, частоте и т.д., что жизненно важно для развития любого бизнеса;
- Можно оперативно подключать и отключать пользователей, устанавливать и снимать ограничения, оценить вклад каждого из сотрудников в работу.
Облачная АТС настраивается за считанные минуты и при этом объединит все ваши подразделения или раскиданных территориально сотрудников в единую сеть.