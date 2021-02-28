Речевая аналитика – контролируйте все разговоры с клиентами

Большинство продаж сегодня происходит путем телефонных переговоров. А значит, этот элемент работы требует особого контроля и постоянного анализа результатов. Идеальным техническим решением станет использование сервиса речевой аналитики. Расскажем, как он работает, и какие задачи помогает решить.

Обрисуем проблему

В контактный центр компаний поступает огромное количество звонков. Они содержат множество ценной информации: потребности клиента, причины его недовольства, повторных обращений, отзывы о продукте и сервисе. Но по сути, если не прослушать звонки, потратив огромное количество времени и ресурсов, эта информация останется недоступной.

При ручном прослушивании контроль качества охватывает всего от 1 % до 5 % обращений. Составить реальную картину общения между операторами и клиентами невозможно. В результате компания может подозревать о существующих проблемах, но не знать их истинный размер. Ведь у нее отсутствует полная информация для принятия эффективных управленческих решений.

Что такое речевая аналитика

Речевая аналитика — алгоритм, который извлечь из разговора с клиентом полезные знания.

Принцип работы прост: нейросети переводят все разговоры из голоса в текст, который анализируется по целому ряду параметров. Вместо того чтобы прослушивать тысячи звонков, можно контролировать диалоги по схожим характеристикам. Отследить насколько корректно общается сотрудник, чем чаще недовольны клиенты, насколько быстро и эффективно решается проблема.

Что умеет сервис речевой аналитики

Сервис Zadarma позволяет обработать 100 % обращений контактного центра.

Он отслеживает, собирает и группирует множество параметров:

CTI-информацию: переводы и удержания звонков, длительность разговоров.

речевую активность : когда клиент и оператор говорят одновременно, перебивают друг друга, в речи присутствуют молчания и паузы;

эмоциональное состояние : что и как говорят клиент и оператор.

Проводит лексический анализ: полное распознавание голоса и перевод его в текст. Выполняет поиск по ключевым словам. Оценивает качество работы операторов и формирует отчеты.

С помощью сервиса можно определить самые распространенные тематики разговора; сэкономить время на поиск нужной информации; подобрать эталонный разговор для обучения персонала.

Словари и ключевые слова

Самая популярная функция среди пользователей — словари и ключевые слова. Как использовать её максимально эффективно?

Для начала обратите внимание на словари по умолчанию. Один из них содержит в себе большой список слов-паразитов. Сервис может автоматически отслеживать их употребление оператором.

Вы можете персонализировать словари под себя и следить за нужными вам показателями, например:

предложение услуг оператором: использование скриптов продаж;

обязательное упоминание важной информации: нестандартные условия сделки, изменения в условиях оплаты;

неуверенная работа оператора: использование фраз «Не знаю», «Не уверен», «Не могу помочь».

По результатам анализа сервис выставит оценку разговору по пятибалльной шкале и сформирует отчет о работе конкретного оператора. Отчеты могут отправляться автоматически, главное настроить нужные параметры. Аналогично и со звонками: если система выявит неформатный звонок — она тут же отправит информацию вам.

Кому нужна речевая аналитика

Сервис нужен любому бизнесу, который контактирует с клиентами по телефону. Ведь процесс продажи нужно контролировать всегда.

Он помогает:

маркетологу — увидеть эффект от рекламы. Зная, какие вопросы задают клиенты, он может оптимизировать рекламу и улучшать сайт;

руководителю отдела продаж — понять, как работают его сотрудники. Располагая этой информацией, он может улучшать скрипты продаж и определять для сотрудников справедливый KPI.

Сервис станет незаменимым инструментом для компаний, у которых есть отдел поддержки, горячая линия или справочная служба.

Как речевая аналитика влияет на эффективность бизнеса

Благодаря сервису речевой аналитики компания может:

1.Повысить лояльность клиентов.

За счет своевременного анализа по горячим следам выявляются явные и скрытые претензии клиентов, контролируется стандарт обслуживания. В результате снижается отток и растет удовлетворенность клиентов.

2.Снизить операционные затраты.

Не нужно тратить трудовые ресурсы на прослушивание разговоров. Это позволяет существенно сократить расходы по зарплате.

3.Увеличить прибыль.

Жесткий контроль выполнения скриптов позволяет держать сотрудников в тонусе. Обучение персонала на эталонных примерах помогает эффективней предлагать продукт, правильно реагировать на возражения, закрывать боли клиентов. Это приводит к росту продаж.

4.Решить задачи по развитию продуктов и услуг компании.

Анализ потребностей клиентов позволяет выбрать правильный вектор развития компании, выявить точки роста бизнеса.