Допустит ли арбитражный суд представителя без высшего юридического образования?

Как известно, представителями организации в арбитражном суде могут быть только лица с высшим юридическим образованием. За некоторыми исключениями (например, генеральный директор, арбитражные управляющие, патентные поверенные).

Бывали случаи, когда юрист приходил в судебное заседание вместе с инженером или прорабом, которые обладали всей полнотой информации, владели знаниями технического характера и могли помочь юристу простыми словами донести до судьи важные сведения.

Но судья не допускал инженера и прораба к участию в деле, по причине отсутствия у них высшего юридического образования.

Так вот, судья не прав. Еще в 2020 году Конституционный Суд РФ принял постановление от 16.07.2020 № 37-П, в котором указал следующее (цитата):

Признать часть 3 статьи 59, часть 4 статьи 61 и часть 4 статьи 63 АПК Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они не предполагают ограничения права организации поручать ведение дела от имени этой организации в арбитражном процессе связанному с ней лицу, в частности ее учредителю (участнику) или работнику, не имеющему высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности, однако обладающему, по мнению представляемой организации, необходимыми знаниями и компетенцией в области общественных отношений, спор из которых подлежит разрешению арбитражным судом, за исключением лиц, которые не могут быть представителями в силу прямого указания закона (статья 60 данного Кодекса), при условии что интересы этой организации по соответствующему делу в арбитражном суде одновременно представляют также адвокаты или иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

То есть, говоря простыми словами, если один представитель имеет диплом о высшем юридическом образовании, то другой представитель без диплома тоже допускается.

Берём на вооружение, может кому пригодится :-)

P.S. Полиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. «Нам пришлось их отпустить» - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.