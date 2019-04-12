В ответе за того парня: проверка контрагентов по-новому

А что, ФНС — молодец! Это надо так хитро придумать — за каких-то несколько лет создать систему такую налогового контроля – где все следят за всеми.

Встроены в систему контроля банки и финансовые компании. Аудиторы и нотариусы получили методику по выявлению неблагополучных клиентов. Юридические и бухгалтерские фирмы тоже обязаны участвовать. Проявлять бдительность — выявлять подозрительных, пресекать незаконные действия и сообщать куда следует. За бездействие — прилетит ответственность.

Но самый гениальный ход – это проверка бизнеса самим же бизнесом!

Речь о проверке потенциальных контрагентов, которая — по новым правилам — стала обязанностью. Причем с суровой платой за неисполнение – 1) обвинение в соучастии и 2) отказ в уменьшении налоговой базы при расчете налогов.

В соответствии с новыми правилами проверки — привычная тактичная должная осмотрительность трансформировалась в жесткий контроль.

Вопрос важный. И статья получилась большая. Разделила ее на две части.

Итак, часть первая.

Проверка контрагента по новым правилам

С 2017 года в налоговом праве действуют антиуклонительные нормы, введенные поправками в Налоговый кодекс общеизвестной статьей 54.1.

Из логики статьи 54.1 Налогового кодекса следуют три основных правила налоговой безопасности:

Первое. Не допускать искажений отчетности. (доказательство отсутствия умысла).

Второе. Подтверждать деловую цель сделки и просчитывать ее экономическую суть. Неуплата налогов не должна быть основной целью действий налогоплательщика.

Третье. Сделка должна быть реальна и исполнена лицом, с которым заключен договор. Или иным лицом, которому было передано обязательство по договору или закону.

Первые два правила по сути это отказ от агрессивных схем минимизации. Налоговая оптимизация – как цель вне закона!

А третье правило направлено на то, чтобы пресечь взаимодействие бизнеса с фирмами- однодневками и «техническими» посредниками.

Поэтому вопрос коммерческой осмотрительности в выборе контрагентов актуален и важен. И до заключения договора, и в ходе его исполнения — нужно четко понимать с кем компания имеет дело и как это отразится на ее налоговой судьбе. И, конечно, запасаться неопровержимыми доказательствами предпринимаемой осмотрительности и осторожности. И простым сбором досье уже не обойтись.

Знаю, что некоторые компании не заморачиваются и поразительно спокойны в этом плане: запрашивают у потенциального контрагента (или готовят сами) пакет из учредительных и регистрационных документов, в лучшем случае поручают бухгалтеру заполнить небольшую анкету контрагента – и хранят так называемое досье на случай проверки.

Создание видимости проверки в современных реалиях потеряло всякий смысл. ФНС неоднократно комментировала это: истребование у контрагента регистрационных документов носит справочный характер и не указывает на принятие мер разумной осмотрительности. Одно из писем ФНС — от 18 мая 2918 г. № ЕД-4-2/9521@.

Цель проверки контрагента по новым правилам: проверить и понять, что перед вами – добросовестный бизнес. Обеспокоиться не только тем, уплачивает ли контрагент налоги, но и по ряду критериев убедиться в том, что сотрудничество с ним не влечет для вашей компании глубоких разочарований и рисков в виде негативных налоговых последствий.

Проверка контрагентов по новым правилам превратилась в беспокойную аналитическую работу. В которой выделяются этапы, цель которых — «обеспечить-проверить-подтвердить»:

Этап 1. Проверить деловую репутацию и благонадежность.

Этап 2. Убедиться в достаточности ресурсной базы и оценить риск неисполнения обязательств по договору.

Этап 3. Дать оценку коммерческого преимущества контрагента.

Этап 4. Составить грамотный договор. С гарантиями и условием возмещения убытков.

Этап 5. Обеспечить исполнение договора, отслеживать ход процесса и подтвердить результат.

Этап 6. Собрать документы.

Этап 1. Изучаем контрагента

Как правило, выбирая контрагента — исполнителя, компания с большой долей вероятности понимает, что за поставщик перед ней и стоит ли идти на риск.

Есть разные категории контрагентов, к ним разный подход и разный объем доказательств их благонадежности.

Есть мелкие неопасные компании — поставщики – за воду, канцтовары. Вряд ли кто оспорит сделку с ними. Есть крепкие госкомпании – монополисты с безупречной репутацией. На них тоже не стоит тратить время. Их проверка на добросовестность по сути формальна.

Есть и крепкие партнеры, с которыми вы работаете не один десяток лет. Здесь стоит подстраховаться. Мало ли что.

И, конечно, особое внимание требуется при выборе новых настойчивых незнакомцев – потенциальных контрагентов, «темных лошадок».

Для начала стоит пробежаться по признакам компаний-однодневок. Симптомы «однодневок» — давно не новость. О них в приказе ФНС от 30 мая 2007 г. № ММ-3-6/333 и письме ФНС от 10 июля 2018 г. № ЕД-4-15/13247. Письмо ФНС утратило силу в части указания аннулирования налоговых деклараций, но перечень порочных признаков – актуален и сейчас.

Под ряд подозрительных критериев могут попасть совершенно обычные компании. Важно взвешенно оценить данные о контрагенте и – главное — свои риски.

Даже при реальной сделке — недобросовестность контрагента может повлечь негативный результат проверки. Поэтому собираем доказательства, что контрагент добропорядочен, договороспособен и ему можно доверять.

Сведения из официальных источников

Советую необходимые для проверки контрагента документы не запрашивать, а получать самостоятельно из официальных источников в Интернете.

Какие сведения добываем в первую очередь:

электронную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. На сайте ФНС масса других полезных сервисов – о налоговой задолженности, о дисквалифицированных лицах, о массовости адресов, учредителей и руководителей. Чем компания старше – тем больше вероятность, что она добросовестна;

наличие непогашенных задолженностей по исполнительным листам в банке данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip/;

судебные споры контрагента в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/;

актуальность нотариальной доверенности представителя (в случае подписания договора доверенным лицом) на сайте Федеральной нотариальной палаты (http://reestr-dover.ru/;

лицензии — на сайтах соответствующих лицензирующих органов (например, Росалкогольрегулирования — http://www.fsrar.ru/licens/reestr);

для проверки российского паспорта лица, подписывающего договор – на сайте ГУ по вопросам миграции МВД России (http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000,

база заключенных госконтрактов – если контрагент в ней есть – это хороший знак.

Еще один полезный сайт – сайт Генеральной прокуратуры . Там можно поизучать план проверок, получить сведения о фактическом месторасположении компаний, о выявленных нарушениях, о проведенных проверках и другую информацию.

Еще мне нравятся удобные проверочные сервисы: Контур, Сервис моментальной проверки , Мое дело, Такском-Досье.

Запрос документов у потенциального контрагента

Кроме сведений из открытых источников запросите у контрагента документы, которые самостоятельно получить не можете:

копию устава, чтобы убедиться в полномочиях руководителя или их ограничениях.

приказ о назначении директора. Обратите внимание на срок полномочий директора и актуальность сведений в выписке из ЕГРЮЛ

доверенность на представление интересов компании (если договор подписывается по доверенности);

копию паспорта директора,

справку о постановке на налоговый учет, справку из Росстата.

решение об одобрении крупной сделки или письмо о том, что сделка не является крупной;

копии лицензий, выписку из реестра СРО ( если вид деятельности попадает под соответствующие требования законодательства);

сведения о банковских реквизитах. Чем выше рейтинг банка, в котором его счет- тем вам спокойнее. Банки тоже проверяют своих клиентов.

бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность. Лучше за 2-3 года.

Объем доказательств проявления осмотрительности и осторожности ничем не ограничен. Быть может только принципом разумной достаточности.)) Без фанатизма.))

Чем больше соберете документов – тем вернее примете решение. И тем меньше ваш риск.

Состав доказательств может зависеть от вида сделок и особенностей бизнеса. К примеру, при покупке дорогостоящей недвижимости целесообразно отследить все предыдущие с ней сделки по данным Росреестра.

Интернет-поиск

Проверьте деловую репутацию потенциального контрагента в сети Интернет:

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются. Прошерстите на предмет любой информации: упоминания в СМИ, участие в тендерах, судебных разбирательствах… Распечатайте – и сохраните. Внимательно изучите сайт контрагента. Сделайте экранные копии Интернет-страниц – главную, страничку контактов, отзывы клиентов, копии лицензий, прайсы (фрагменты), ответы-вопросы, реклама… Проставьте дату.

Не полагайтесь, что сможете распечатать в любой момент при проверке. К моменту проверки можете не успеть — контрагент может исчезнуть, не заплатить за хостинг, провайдер может продать его сайт.

Неработающая страница, устаревшая информация, отсутствие рекламы – тревожные признаки.

Если сайта у контрагента нет – это плохой знак. В наше время? Нет сайта? И лендинга нет? Бизнес-страничка в соцсетях может? Или реклама?

Предвижу резонный вопрос проверяющих: как вы его нашли? Из каких публичных источников о нем узнали? Он – о вас? Или вы – о нем? – Соберите такие данные. Как познакомились (физически)? Встречались или нет?

Если сведения личные и не хочется их раскрывать — продумайте вариант знакомства на специализированной выставке, не предусматривающей регистрацию участников. Но эта выставка должна реально состояться (тема, город, дата) — эти данные проверяемы. Ответы вашего контрагента на подобные вопросы должны совпадать с вашими ответами.

И немаловажно: зафиксируйте контактные данные для связи с должностными лицами — их телефоны, адрес электронной почты. Сохраните деловую переписку.

И еще. Все полученные данные и сведения советую фиксировать на бумаге или дополнительно хранить в электронном виде. С проставленной датой. Чтобы не забыть по прошествии времени и не потерять. Меняются персонажи, забываются многие темы — поэтому все документы должны быть здесь! и сейчас!

И еще одна новость! 9 ноября 2018 г. ФНС порадовала еще одним полезным сервисом для проверки контрагента. Да еще в онлайн режиме! В сервис по ссылке https://service.nalog.ru/regmon вводится свой адрес электронной почты и оформляется запрос на получение информации обо всех регистрационных действиях интересующего вас контрагента ( по ИНН) . И на указанный e-mail будут приходить уведомления. Причем достаточно быстро — не позднее следующего рабочего дня. Удобно отслеживать все изменения — смену адреса, директора и другие — по всем своим партнерам.

Этап 2. Оценка потенциала контрагента и риска неисполнения им обязательств по договору

Цель : понять - каким образом и за счет каких ресурсов контрагент сможет исполнить договор.

Для анализа наличия и достаточности ресурсной базы контрагента:

1. Запрашиваем бухгалтерскую и налоговую отчетность. Оцениваем финансовую состоятельность контрагента- какие активы на балансе, что с обязательствами. Бизнес растет или стагнирует? Уточняем – что в собственности, что в аренде, лизинг – на какой срок. Интересует все — производственные мощности, служебные помещения –складские, офисные, торговые — технологическое оборудование, оборудование, транспорт.

2. Выясняем особенности работы и технологического процесса – откуда поставки, есть ли импорт, кто основные поставщики, кто покупатели, есть ли экспорт. Транспортное обеспечение – за чей счет.

3. Привлекаются ли соисполнители. По какой причине — например, недостаток производственных мощностей, ограниченный автопарк, отсутствие квалифицированного персонала. Прочность и долгосрочность деловых связей с ними. Как вы проверяете их деловую репутацию.

4. Есть ли штатные сотрудники, квалифицированный персонал. Какие данные в справке о среднесписочной численности.

5. Информация о наличии опыта исполнения договоров подобного рода. Есть ли отзывы и рекомендации от прежних партнеров, как исполнены договоры и какие результаты достигнуты. Были ли претензии и споры.

Для оценки фактической дееспособности контрагента и достаточности ресурсной базы налоговики советуют посетить офис потенциального контрагента, а также его торговые площадки, производственные и складские помещения. С осмотрами подобного рода я не встречалась. Как правило — данных насторожиться и отклонить контрагента по подозрительным признакам – хватает и без этого. Но отрицать не буду – видимо да, это действенно. Фотофиксацию в этом случае – если пойдете на осмотр — сохраните.

Само по себе отсутствие склада, транспорта не означает нереальности сделок – например, перепродажей товаров можно заниматься и без них. Но логика любого бизнеса должна присутствовать, внятно разъяснена и вам понятна.

Прокомментирую еще один спорный совет консультантов – может вы очень скрупулезно относитесь к проверке контрагентов ? – пробежаться по 12 критериям назначения выездных налоговых проверок. Яростно спорить не буду, но на практике не встречала, что компания отказалась от сделки из-за того, что у контрагента зарплата ниже средней по отрасти, невысокая налоговая нагрузка или превышена доля вычетов по НДС. Насторожить да, должно. Это индикаторы проверки. Но много ли найдется компаний, у которых по всем 12 критериям отбора на проверку – полный порядок?

Если вы не видите показателей отчетности компании и не можете оценить ее потенциал, если контрагент не хочет представлять документы и уклоняется от пояснений — с таким контрагентом лучше не работать!

Как видим, на бизнес возложена полноценная ревизионная функция. Подозрительный контрагент – вне закона. Договор с ним заключать опасно. Сама бизнес — среда отправит его в коммерческий бан.

Этап 3. Оценка коммерческого преимущества

В крупных компаниях работает система закупок или тендеров. Именно система. В средних и мелких – как правило – все гораздо проще. Контрагента выбирают по приемлемым ценовым показателям и по удобным условиям работы.

Но налоговую будут интересовать вопросы, к которым надо быть готовым. Проведен ли мониторинг рынка аналогичных товаров (работ, услуг), анализ других вариантов: в чем преимущества выбранного контрагента? По каким критериям он выбран? Как происходила процедура выбора? Конкурс, тендер?

Еще такие на такие вопросы готовьте ответы: Кто подбирает контрагентов? Участвует ли учредитель в процессе выбора? Как происходит общение? Где заключен договор «физически» ( вы к ним, или они к вам)? Знакомы ли лично руководители? Как он выглядел? Блондин он?

Каков порядок корпоративного одобрения сделок? Как организована в компании работа по проверке и выбору контрагента? Кто ответственный за сбор документов, что с процедурой согласования и утверждения внутри компании.

Об этом два письма ФНС от 23 марта 2017 г. № ЕД-5-9/547@ и от 12 мая 2017 г. № АС-4-2/8872 . Первое письмо- указание ФНС налоговикам – какие документы у компаний запрашивать и какие вопросы задавать. Второе – как компаниям провести самооценку рисков при выборе контрагентов.

Зачастую на практике – как правило, в малых и средних компаниях- выбором контрагента и заключением договора с ним, занимаются специалисты – ответственные за закупку, а оформление документации полностью — или в большей ее части – это зона ответственности бухгалтера.

Нередко бывает, что документы оформляются постфактум, когда вопрос о выборе контрагента уже решен. И бухгалтер расценивает эту обязанность как дополнительную нагрузку, формально «для галочки», по сути ничего не решая, а «маскируя» сделку документами. Если в вашей компании дела обстоят именно так — вы сильно рискуете.

Как переломить эту практику? Как перезагрузить сознание директора?

К сожалению, не все руководители принимают меры. Несмотря на факты полного разорения компаний после выездных проверок и суровые судебные решения о субсидиарной ответственности должностных лиц.

Систематизировать эту работу поможет Регламент проверки контрагентов и выбора исполнителя договора. Этот локальный нормативный акт регулирует порядок проведения проверок по категориям контрагентов. Определяет алгоритм действий ответственных лиц, движения документов, процедуры их анализа, согласования, выбора контрагента. По результатам проверки формируется отчет и подшивается в досье контрагента.

Будьте уверены, что, если работа по проверке контрагента проведена грамотно и основательно – ее результат не оставит налоговой шансов усомниться в достаточности мер и разумности ваших действий. И обезопасит ваш бизнес от случайных партнеров, рисков и потерь.

И да, на проверку контрагента и оценку рисков придется потратить и время, и силы сотрудников. Это большая планомерная работа. Но есть огромный плюс — вы будете понимать, что этот риск минимален.

А продолжение следует…

Подписывайтесь, обещаю в скором времени залить вторую часть статьи.

Обсудим этапы 4, 5 и 6 : какие налоговые оговорки следует включить в договор с контрагентом, чтобы снизить свои риски. Как отследить и зафиксировать фактическое исполнение договора. Как действовать в случае проведения проверки контрагента. И по арбитражной практике пробежимся по теме.

А пока вам удачи! Надежных партнеров! И до скорой встречи!