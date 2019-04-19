Внимание! Ваш контрагент в фокусе налоговой

О том, что ваш контрагент попал в поле зрения налоговой, вы сможете узнать, во-первых, от него самого и во-вторых, получив требование налоговой представить информацию о ваших с ним взаимодействиях.
Это повод насторожиться – не исключено, что — перебрав звенья цепочки — налоговую заинтересует и ваша компания.
Встречные проверки – самое обычное дело. Далеко не всегда они приводят к выездным. Но недооценивать налоговый контроль, расслабляться и бездействовать не стоит.
Что делать:
1. Свяжитесь с контрагентом и сообщите о внимании налоговой. Или узнайте у него, что происходит.
2. Уточните, что требует налоговая от вашего контрагента.
В рамках какой процедуры проводит налоговый контроль– камеральная, выездная, тематическая проверки.
Что им предшествовало — требования, вызов на комиссию, — какие результаты.
Какие заданы опасные вопросы и какие даны ответы.
3. Какие методы налогового контроля применены – осмотры помещений, выемка документов, опросы сотрудников. Острые моменты и выводы.
4. Сопоставьте с контрагентом общие документы, проверьте их на абсолютную идентичность. Должны совпадать все реквизиты, в том числе подписи, печати, нумерации, даты. Проверьте еще раз. Факсовые копии замените на подлинники.
5. Узнайте — сдавал ли контрагент уточненную отчетность по сделкам, касающимся вашей компании. И его планы по этому вопросу. Просчитайте свои риски и последствия.
6. Выслушайте мнение контрагента и его предложения по совместным действиям.
7. И его предложения по вашим действиям. Пристрастно оцените их приемлемость в интересах своей компании.
8. С учетом полученной информации и критичного взгляда на происходящее, оцените перспективы и просчитайте риски своей компании.
Продумайте свою тактику в отношении:
- подробностей, объема и состава документов для представления в ИФНС по встречной проверке;
- целесообразности направления сотрудников в налоговую на допрос;
- представления уточненных деклараций;
- последствий иных процедур налогового воздействия, о которых вам стало известно.
9. В случае острой ситуации — если вы уверены в правильности своих действий и достаточности их доказательств — приготовьтесь к защите своих интересов.
«Трясти» могут и вашего поставщика, и вашего покупателя. Вовремя информировать своих партнеров о надвигающейся угрозе – хороший тон.
И полезный совет.
Не замыкайтесь в себе. Не игнорируйте своих контрагентов. Вы можете узнать много интересного, неожиданного, а главное – своевременного и полезного!
К примеру,
Ваш контрагент проверен – какие к вам претензии?
Может очень пригодиться в работе Определение ВС от 29 сентября 2018 г. № 305-КГ18-7133.
Суд указал: одно и тоже обстоятельство в актах разных налоговых проверок должно оцениваться одинаково. Налоговые органы составляют единую централизованную систему.
Налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля должны учитываться выводы других налоговых органов, сделанные в отношении контрагентов проверяемого лица.
Как применить: при проверке – любой — камеральной, выездной- полезно связаться со своим контрагентом, за сделки с которым «зацепились» налоговики.
И если в отношении него налоговая уже провела налоговую проверку – любую — камеральную, выездную — за тот период, по которому «бодают» вас – и нарушений никаких по сделке с вами не выявлено — можете проинформировать свою налоговую о положительных выводах налоговой проверки контрагента. Определение суда — вам в помощь!
Две истории, которые тоже могут быть интересны.
Контрагент пропал, что делать?
Если после сделки с вами по прошествии ряда лет контрагент исчезнет из поля зрения налоговой, прекратит деятельность и будет признан нарушителем — собранный вами отчет о проверке его благонадежности поможет вам выиграть дело.
Есть на эту тему положительная арбитражная практика.
Позиция суда: на день заключения договора контрагент вел деятельность и не относился к «однодневкам». Компания не могла знать о будущих нарушениях контрагента и не должна за них отвечать.
Об этом в постановлениях:
- АС Московского округа от 08.06.18 г № А40-146657/2017,
- АС Северо-Кавказского округа от 29.01.16 г № А32-30216/2013,
- АС Уральского округа от 25.12.18 № Ф09-8708/2018.
Важно понимать, что пороки контрагентов не могут дискредитировать вас за одним единственным исключением: если вы, заключая с ними договор знали (или могли знать), что они неблагонадежны. Или сами создали спорную схему из подконтрольных участников.
Обязанность доказать умысел — на налоговых органах. А ваша задача- убедить из в том, что в выборе контрагента проявлена надлежащая коммерческая осмотрительность.
И еще одно полезное решение суда.
Цепочка и коммерческая осмотрительность
Пороки поставщиков непервого уровня в цепочке – не влекут автоматического признания необоснованной налоговой выгоды у налогоплательщика. Так как каждый из них самостоятельно несет ответственность за выполнение своих обязанностей и независимо друг от друга пользуется своими правами.
Об этом Определение Верховного суда РФ от 1 февраля 2016 г. №308-КГ15-18629.
На практике нередко налоговые органы изучают сделки по цепочке контрагентов и в случае разрыва в ней – отказывают в вычете всем участникам или возлагают ответственность на платежеспособную компанию, обладающую ресурсами.
Суд поддержит компанию, если она – не инициатор создания этой цепочки, налоговый орган не представит доказательств подконтрольности и взаимозависимости ее участников, и контрагент первого звена будет проверен должным образом и признан добросовестным.
Налоговые оговорки в договор станут еще одним доказательством вашей осмотрительности и защитят компанию от потерь в случае налоговых претензий.
Грамотно собранные доказательства убедят проверяющих в прозрачности и достоверности сделки.
Желаю вам надежных и порядочных контрагентов!
Встречайтесь с ними, приглашайте выпить кофе и поздравляйте с праздниками!
Опасайтесь аферистов и берегите свой бизнес от негативных налоговых последствий!
Надеюсь, что было полезно.