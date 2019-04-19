Внимание! Ваш контрагент в фокусе налоговой

О том, что ваш контрагент попал в поле зрения налоговой, вы сможете узнать, во-первых, от него самого и во-вторых, получив требование налоговой представить информацию о ваших с ним взаимодействиях.

Это повод насторожиться – не исключено, что — перебрав звенья цепочки — налоговую заинтересует и ваша компания.

Встречные проверки – самое обычное дело. Далеко не всегда они приводят к выездным. Но недооценивать налоговый контроль, расслабляться и бездействовать не стоит.

Что делать:

1. Свяжитесь с контрагентом и сообщите о внимании налоговой. Или узнайте у него, что происходит.

2. Уточните, что требует налоговая от вашего контрагента.

В рамках какой процедуры проводит налоговый контроль– камеральная, выездная, тематическая проверки.

Что им предшествовало — требования, вызов на комиссию, — какие результаты.

Какие заданы опасные вопросы и какие даны ответы.

3. Какие методы налогового контроля применены – осмотры помещений, выемка документов, опросы сотрудников. Острые моменты и выводы.

4. Сопоставьте с контрагентом общие документы, проверьте их на абсолютную идентичность. Должны совпадать все реквизиты, в том числе подписи, печати, нумерации, даты. Проверьте еще раз. Факсовые копии замените на подлинники.

5. Узнайте — сдавал ли контрагент уточненную отчетность по сделкам, касающимся вашей компании. И его планы по этому вопросу. Просчитайте свои риски и последствия.

6. Выслушайте мнение контрагента и его предложения по совместным действиям.

7. И его предложения по вашим действиям. Пристрастно оцените их приемлемость в интересах своей компании.

8. С учетом полученной информации и критичного взгляда на происходящее, оцените перспективы и просчитайте риски своей компании.

Продумайте свою тактику в отношении:

подробностей, объема и состава документов для представления в ИФНС по встречной проверке; целесообразности направления сотрудников в налоговую на допрос; представления уточненных деклараций; последствий иных процедур налогового воздействия, о которых вам стало известно.

9. В случае острой ситуации — если вы уверены в правильности своих действий и достаточности их доказательств — приготовьтесь к защите своих интересов.

«Трясти» могут и вашего поставщика, и вашего покупателя. Вовремя информировать своих партнеров о надвигающейся угрозе – хороший тон.

И полезный совет.

Не замыкайтесь в себе. Не игнорируйте своих контрагентов. Вы можете узнать много интересного, неожиданного, а главное – своевременного и полезного!

К примеру,

Ваш контрагент проверен – какие к вам претензии?

Может очень пригодиться в работе Определение ВС от 29 сентября 2018 г. № 305-КГ18-7133.

Суд указал: одно и тоже обстоятельство в актах разных налоговых проверок должно оцениваться одинаково. Налоговые органы составляют единую централизованную систему.

Налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля должны учитываться выводы других налоговых органов, сделанные в отношении контрагентов проверяемого лица.

Как применить: при проверке – любой — камеральной, выездной- полезно связаться со своим контрагентом, за сделки с которым «зацепились» налоговики.

И если в отношении него налоговая уже провела налоговую проверку – любую — камеральную, выездную — за тот период, по которому «бодают» вас – и нарушений никаких по сделке с вами не выявлено — можете проинформировать свою налоговую о положительных выводах налоговой проверки контрагента. Определение суда — вам в помощь!

Две истории, которые тоже могут быть интересны.

Контрагент пропал, что делать?

Если после сделки с вами по прошествии ряда лет контрагент исчезнет из поля зрения налоговой, прекратит деятельность и будет признан нарушителем — собранный вами отчет о проверке его благонадежности поможет вам выиграть дело.

Есть на эту тему положительная арбитражная практика.

Позиция суда: на день заключения договора контрагент вел деятельность и не относился к «однодневкам». Компания не могла знать о будущих нарушениях контрагента и не должна за них отвечать.

Об этом в постановлениях:

АС Московского округа от 08.06.18 г № А40-146657/2017,

АС Северо-Кавказского округа от 29.01.16 г № А32-30216/2013,

АС Уральского округа от 25.12.18 № Ф09-8708/2018.

Важно понимать, что пороки контрагентов не могут дискредитировать вас за одним единственным исключением: если вы, заключая с ними договор знали (или могли знать), что они неблагонадежны. Или сами создали спорную схему из подконтрольных участников.

Обязанность доказать умысел — на налоговых органах. А ваша задача- убедить из в том, что в выборе контрагента проявлена надлежащая коммерческая осмотрительность.

И еще одно полезное решение суда.

Цепочка и коммерческая осмотрительность

Пороки поставщиков непервого уровня в цепочке – не влекут автоматического признания необоснованной налоговой выгоды у налогоплательщика. Так как каждый из них самостоятельно несет ответственность за выполнение своих обязанностей и независимо друг от друга пользуется своими правами.

Об этом Определение Верховного суда РФ от 1 февраля 2016 г. №308-КГ15-18629.

На практике нередко налоговые органы изучают сделки по цепочке контрагентов и в случае разрыва в ней – отказывают в вычете всем участникам или возлагают ответственность на платежеспособную компанию, обладающую ресурсами.

Суд поддержит компанию, если она – не инициатор создания этой цепочки, налоговый орган не представит доказательств подконтрольности и взаимозависимости ее участников, и контрагент первого звена будет проверен должным образом и признан добросовестным.

Налоговые оговорки в договор станут еще одним доказательством вашей осмотрительности и защитят компанию от потерь в случае налоговых претензий.

Грамотно собранные доказательства убедят проверяющих в прозрачности и достоверности сделки.

Желаю вам надежных и порядочных контрагентов!

Встречайтесь с ними, приглашайте выпить кофе и поздравляйте с праздниками!

Опасайтесь аферистов и берегите свой бизнес от негативных налоговых последствий!

Надеюсь, что было полезно.