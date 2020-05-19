Скандал с выплатами медикам по фактически отработанному времени. Почему бухгалтеры не виноваты

Как всколыхнулась общественность в связи с недоплатой врачам, проработавшим с инфекционными больными, неполучившими направленные правительством и урезанные местными чиновниками выплаты!

Губернаторы - на ковер, следственный комитет, прокуратура – все по проверкам - что за беспредел, кто опять ворует президентские выплаты, кто обижает врачей? Готовьтесь к разбирательствам и уголовным делам!

На самом деле, не стоит тратить суперресурсы и искать виноватых в региональных минздравах, а тем более в больницах и клиниках.

Порядок начисления стимулирующих выплат медикам, работающим с заболевшими коронавирусом, был определен постановлением правительства №?484, в котором сказано, что расчет производится за фактически отработанное в контакте с коронавирусом время.

Бухгалтер - расчетчик привык считать так, как написано: скрупулезно начисляя выплаты каждому медицинскому работнику по фактическому времени по каждому дню/часу. Да, пришлось в первомайские выходные дни срочно обрабатывать табели учета, исключать стимулирующие выплаты, пусть и мизерные, из налоговой базы. Конечно, гораздо проще начислить единовременные выплаты без привязки ко времени, по факту такой работы - как потом последовало в дальнейших разъяснениях Минздрава после президентской взбучки.

В СМИ раздаются вопросы: если вам сразу было не понятно, почему вы или (ваш губернатор ???) не спросили у Минздрава, как исполнять нормативный документ? Вы серьезно? У министерства? Губернатор должен переспрашивать?

Во-первых, постановление № 484 - не первый документ для расчета надбавок медикам и порядок расчета был в нем изложен четко.

Во-вторых, если кто-то думает, что Министерства любого уровня открыты для общения - наивен и смешон. Ответы: «чего там непонятного», «я за вас что ли буду читать приказ», «там все написано» - обычная практика ответов высокосидящих небожителей на глупые вопросы неудалых подчиненных. Приказ получен – исполняйте. Приказ был исполнен.

После президентской трепки, 16 мая 2020 года на сайте Минздрава министр Мурашко все же уточнил правила назначения выплат медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами. И заверил, что все объявленные президентом выплаты будут выданы в полном объеме без привязки ко времени.

Министр пояснил, что это уточнение потребовалось «во избежание злоупотреблений…». Так как в некоторых регионах выплаты медикам рассчитывались исходя из времени – часов и минут, непосредственно проведенного с пациентом. ЧуднО, министр Мурашко, про злоупотребления… Документ был исполнен так, как и был подготовлен.

В региональных министерствах/ клиниках/ больницах работают люди, которые за много лет приучены отвечать за каждый полученный из бюджета рубль и своей должностью и своей, если что, свободой. И ставить им в вину, что они не различили между строк совершенно иные правила, не предвидели справедливые возмущения медицинских работников, не опередили ход разоблачительных разъяснений – по меньшей мере не честно.

После разъяснений министра Мурашко напуганные проверками региональные министерства спешат сделать все выплаты уважаемым медицинским работникам, которым на самом деле пришлось не легко. Но вины бухгалтеров, работающих на местах, совершенно нет.

Любая проблема может быть идентифицирована. «У каждой ошибки есть имя и адрес», - считал Сталин (или Берия – еще спорят). Может пора называть конкретные чиновничьи фамилии – из-за чьей халатности/ поспешности/некомпетентности слышатся жалобы и проклятья от медиков, возбуждаются контролирующие органы и подрывается авторитет властей.

Але, чиновники, дающие указания. А вас таких много! Именно из-за ваших неоднозначных постановлений, решений, разъяснений весь этот шторм, а затем поиск виновных / непонятливых/злоупотребляющих лиц.

Разъяснения по ведению бизнеса, кстати тоже полны несоответствий, недочетов и шалостей.

«Царь хороший, а бояре плохие», - извечный русский тезис. Может ленивым сытым боярам пора на выход? Или прекратить нежиться в своих министерских креслах, наслаждаясь властью, а работать как положено. И, как всем, нести ответственность. Адресно. Пэрсонально. Как в бизнесе.

Не хотела никого обидеть, просто очень люблю бухгалтеров.