Доработки в сервисе 1C:Фреш: как внести изменения?

Если бы нас у нас была задача сделать топ-3 самых частых вопроса по работе с сервисом 1С:Frech, список выглядел бы следующим образом:

почему я не могу перенести в облачную программу доработки, которые делали для локальной версии этой же программы?

почему новую форму отчета не может сделать наш программист?

почему обработка, которую мы сделали, должна проходить какой-то аудит в 1С?

Сегодня мы ответим на эти вопросы.

Понятно желание компании адаптировать программный продукт под свои потребности — перейти, как говорил герой известного фильма, от «ширпотреба к индпошиву». Но в облаке для подобной адаптации потребуется соблюдение определенных условий. Почему так? Давайте посмотрим, как устроено облако 1С:Фреш.

Облако 1С: общая инфраструктура и единая конфигурация. Но у каждого — свое место

Устройство облачного сервиса напоминает огромную библиотеку, где одно общее огромное здание — это единая конфигурация и инфраструктура, и много «полок», куда каждая компания загружает свою бухгалтерию. «Зданием» пользуются все, а вот информационные базы пользователей работают отдельно друг от друга, доступ к ним имеют только сотрудники компании в соответствии с установленными правами.

Изменения, которые компания вносит в свою базу, отражаются на системе в целом, на ее безопасности и производительности.

Ну, представьте, вам удобно поставить книгу не на полку, где ей нужно стоять в соответствии с жанром или автором, а там, где вам удобнее ее расположить. В результате начнется хаос.

Именно поэтому фирма 1С там много времени уделяет проверке изменений в программные продукты, размещенные в ее «облаке».

Что необходимо для внесения изменений в облачное ПО?

Программист обслуживающей компании-франчайзи

Только он может реализовать любую доработку для облачного сервиса. Ни штатный специалист компании, ни программист на аутсорсинге сделать этого не могут.

Кстати, он пишет специальную расписку, в которой обязуется соблюдать права правообладателей, не разглашать конфиденциальную информацию, выполнять требования фирмы 1С к разработке и не писать ничего вредоносного.

Локальный компьютер, на котором разрабатываются все внешние расширения и обработки

На нем необходимо развернуть базу приложения такого же релиза, что и рабочая. Кроме этого, написанный код должен четко соответствовать стандартам Фреша по безопасности и производительности, которые задает 1С.

В 95% случаев внешняя обработка, написанная для обычной версии приложения, не подойдет для работы в облачной.

"Приглашение«программиста обслуживающей организации в абонент заказчика

Процедуру приглашения можно запросить у нее же или посмотреть инструкцию.

Прохождение аудита новой разработки в фирме 1С

Для этого необходимо в приложении запустить особую обработку, которая на выходе готовит специальный файл для передачи в 1С. Сама процедура аудита длится, как правило, не более 2-3 рабочих дней.

Если у вендора нет претензий к разработке, она загружается в бухгалтерскую базу заказчика. Если специалисты вендора обнаружили несоответствие требованиям облачного сервиса, то присылается перечень рекомендаций, при исполнении которых разработку ждет новый аудит 1С.

Магазин расширений — для обновления вашей программы

Если у вас нет возможности или времени выполнить все требования для разработки обновления, можно воспользоваться магазином расширений, где собраны новые возможности к программам 1С. В Магазине расширений есть подробное описание для каждого расширения, указан автор, пользовательский рейтинг и цена лицензии.

Для установки расширения в программу 1С достаточно выбрать нужное нажать кнопку «Установить».

В закладке «Оценки и отзывы» вы сможете поделиться впечатлениями об использовании выбранного расширения, задать вопросы разработчикам или оставить свое пожелание.