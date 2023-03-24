Тонкий клиент или web-браузер: что выбрать для комфортной работы с 1С:Fresh

О преимуществах и недостатках каждой программы.

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Тонкий клиент или web-браузер: что выбрать для комфортной работы с 1С:Fresh
Иллюстрация: karlyukav/freepik

Важное преимущество сервиса 1С:Fresh – возможность работы как в web-браузере, так и в режиме «тонкого клиента». Поэтому у пользователей возникает справедливый вопрос: какой из вариантов является более предпочтительным, помогая применять в работе возможности «облака» на все 100%?

Давайте разберемся, оценим преимущества и недостатки каждого решения.

Web-браузер: преимущества и недостатки

Web-браузер – программа для навигации по сайтам в Интернете. Она может использоваться на персональных компьютерах и на мобильных цифровых устройствах – смартфонах или планшетах. Браузеры, как правило, уже предустановлены на устройства пользователей, поэтому не требуется их самостоятельно устанавливать – включил и работай.

Для работы с приложением 1С достаточно перейти по предложенной ссылке. И это является, пожалуй, единственным преимуществом web-браузера.

Зато перечисление недостатков займет гораздо больше времени.

Прежде всего, это невысокая производительность, поэтому списки документов в программе 1С будут открываться дольше, а отчеты – дольше формироваться. Для некоторых браузеров может потребоваться установка дополнительного модуля расширения, которое необходимо для работы с файлами. Без этого ни отчет не сохранить в MS Excel, ни прайс поставщика не загрузить в базу.

Затруднительным может оказаться и использование ЭЦП (электронной цифровой подписи). Дело в том, что рутокен, на который записывается ЭЦП в ФНС, браузер может «не увидеть» из-за ограничений в правах приложения на компьютере. И новая серьезная головная боль для бухгалтера возникает на ровном месте.

Использование браузера делает невозможным подключение ККМ, сканеров и весов, и другого оборудования.  Не говоря уже о том, что из-за наличия ошибок в коде любого браузера «поведение» программы несет элемент непредсказуемости, осложняя работу пользователя.

Есть и еще одна серьезная проблема.

Одновременное открытие нескольких окон программы 1С в браузере «учитывается» программой как отдельный сеанс и работа под отдельной клиентской лицензией. Просто закрыть окно – это еще не выход из программы, сеанс может остаться незакрытым, «висеть».

Это может сделать невозможным вход в программу других пользователей в течение нескольких часов, пока автоматика сервера 1С:Фреш не закроет его принудительно.

Что такое «тонкий клиент» и преимущества работы с ним

“Тонкий клиент” 1С:Фреш – небольшое приложение, специально разработанное для удаленного получения данных из базы 1С:Предприятие. Благодаря его установке можно использовать облачную базу так же, как если бы она находилась на локальном компьютере. Для этого достаточно только установить приложение и подключиться к 1С:Fresh. 

Свое говорящее название «тонкий клиент» (в отличие от «толстого») получил из-за некоторой ограниченности функционала. С помощью этого приложения можно работать только в пользовательском режиме без возможности вносить изменения в саму конфигурацию 1С.

Впрочем, можем предположить, что эта «ограниченность» только в «плюс» пользователям: вряд ли бухгалтер или директор захочет переквалифицироваться в 1С-программиста, чтобы внести изменения в форму счета или по-своему рассчитывать прибыль.

Проще сформулировать свои требования обслуживающей организации – партнеру фирмы 1С. И тогда специально обученные и уже имеющие большой практический опыт специалисты сделают свое дело – создадут специальную обработку или расширение к пользовательской базе.

Зато, как это часто бывает, недостаток в чем-то одном дает множество преимуществ при решении других задач. В случае с «тонким клиентом» адаптация приложения для работы в клиент-серверном режиме обеспечивает высокую производительность.

Кроме этого, использование программы позволяет подключать дополнительное торговое оборудование – сканеры штрихкодов, контрольно-кассовые аппараты, терминалы, электронных весы и т. д.

Также можно не беспокоиться о надежности и безопасности соединения, которую гарантируют современные технологии защищенного обмена информацией. А высокую производительность программы обеспечивает отказ от загрузки “тяжеловесного” программного пакета и отображение данных, уже обработанных на сервере. 

К тому же существенно снизится риск случайных сбоев и перегрузки рабочего ПК, т.к. не нужно будет устанавливать дополнительные настройки и расширения.

А сколько времени будет сэкономлено, потому что отпадет необходимость выполнять работу, не входящую в функциональные обязанности бухгалтера!  

Какой из вариантов выбрать?

Разумеется, выбирать будет пользователь. Но к мнению специалистов будет не лишним прислушаться.

Использование web-браузер для работы в 1С:Fresh рекомендуется:

  • при непродолжительной работе с чужого компьютера или  смартфона;

  • при необходимости получить экстренный доступ к данным.

Во всех остальных случаях для комфортной и безопасной работы с 1С:Fresh лучше установить «тонкий клиент». Это подтверждает практический опыт тысяч специалистов учета, уже успевших оценить преимущества приложения.

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