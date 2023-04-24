Смена КПП у организации: как откорректировать данные в сервисе 1С-Отчетность

Код причины постановки на учет (КПП) организации – один из способов ее идентификации, дополняющий индивидуальный налоговый номер (ИНН). Он состоит из девяти цифр, которым присвоено определенное значение:

Первая и вторая цифры – кодировка субъекта, где компания поставлена на учет.

Третий и четвертый знаки – код ИФНС, осуществившей регистрацию юридического лица.

Пятый и шестой знаки – зашифрованная причина постановки предприятия на налоговый учет. Для российских компаний используются обозначения в диапазоне от 01 до 50, для иностранных – от 51 до 99.

Три последних знака – номер по порядку.

Уточнить КПП компании по поиску на сайте ФНС невозможно, так как он не является для налоговой службы уникальным. Узнать код постановки на учет можно по выписке ЕГРЮЛ, где он указывается в числе остальных реквизитов.

Подробнее о значениях цифр, а также об особенностях присвоения и использования КПП – в разделе «Для информации».

В каких случаях КПП может измениться

Есть несколько причин для изменения КПП в процессе деятельности предприятия:

Меняется место регистрации компании.

Предприятие переходит под контроль другого отделения ФНС по новому месту нахождения.

Предприятие переходит в разряд крупнейших налогоплательщиков.

Важно: при смене КПП следует сразу внести соответствующие изменения в используемую учетную базу. Это позволит правильно и точно формировать первичную документацию и отчетные декларации.

Внести нужные корректировки несложно, если следовать нашим рекомендациям (инструкции). Можете обратиться к нам или сделать это самостоятельно.

Как отразить в 1С смену КПП и ИФНС при смене юридического адреса

Все изменения, связанные с присвоением нового кода постановки на учет, вносятся в справочник «Организации»:

Из раздела Главное перейдите в нужный справочник.

Выберите организацию, данные которой требуют корректировки.

В открывшейся карточке компании справа от поля КПП кликните на ссылку «История».

В открывшейся форме нажмите «Добавить».

В колонке «Действует» нужно прописать точную дату регистрации в новой ИФНС.

В колонке «Регистрация в налоговом органе» кликните на ссылку «Показать все». В открывшейся форме выберите новый элемент и пропишите в окошки новый КПП и данные ИФНС, после чего нажмите «Заполнить реквизиты по коду».

Кнопкой «Записать и закрыть» сохраните в программе внесенные изменения.

Как изменить КПП в учетной записи контрагента

Сразу после получения нового кода причины постановки на учет необходимо уведомить контрагентов об изменении собственных реквизитов. Контрагенты должны поступить аналогично.

Чтобы изменить КПП контрагента в его учетной записи, необходимо выполнить следующие шаги:

В карточке юридического лица-партнера следует перейти по ссылке «История» рядом с полем для введения КПП.

Кликом на кнопку «Добавить» откройте форму для заполнения и внесите в нее дату постановки на учет в подразделении налоговой службы.

В колонке «Регистрация в налоговом органе» кликните на «Показать все», после чего выберите в открывшейся форме новый элемент и заполните все его окошки предоставленными контрагентом реквизитами.

Сохраните внесенные данные, нажав кнопку «Записать и закрыть».

Как изменить КПП собственной организации

Зайти в раздел «Реквизиты организации», рядом с полем КПП и рядом с полем Код инспекции нужно перейти по гиперссылке «История». Если сведения о регистрации в налоговом органе изменились, указать дату изменения и записать внесенные корректировки.

Если что-то пошло не по плану...

После введения нового КПП он должен безошибочно проставляться в документах, составленных после даты корректировки учетной записи в справочнике.

Если этого не происходит, следует:

Уточнить правильность внесения новых реквизитов, в частности – дату присвоения КПП.

В разделе «Регистрация в налоговом органе» проверить корректность внесенных изменений и наличие всех реквизитов.

При обнаружении ошибок нужно исправить их и еще раз проверить полноту заполнения всех необходимых реквизитов.

После проверки попробуйте составить и провести документ повторно. При условии корректного заполнения справочных данных проблем не должно быть.

Для информации

КПП присваивается при регистрации каждому юридическому лицу вне зависимости от организационно-правовой формы и вида деятельности. Индивидуальные предприниматели его не получают – для них основным реквизитом идентификации является ИНН.

Наибольшее значение в КПП имеют цифры с третьей по шестую – по ним можно легко определить место постановки компании на учет и причину регистрации в ФНС. Для последней действуют следующие обозначения:

01 – код в связи с постановкой на учет по месту нахождения;

02 – 05, 31 и 32 – коды, присвоенные по месту нахождения подразделений предприятия;

06 – 08 – коды постановки в зависимости от нахождения недвижимого имущества компании;

10 – 29 коды регистрации в ФНС в зависимости от местонахождения и разновидностей транспортных средств в распоряжении предприятия;

50 – код, присваиваемый крупнейшему налогоплательщику.

Особенности присвоения и использования КПП

Следует учитывать следующие моменты:

КПП указывается на первичных документах и на бланках отчетности в соответствующей графе.

Несколько компаний в распоряжении разных собственников могут иметь одинаковый код , если они зарегистрированы в одной ФНС по одной и той же причине.

Одна компания может иметь несколько КПП – например, первый присваивается в момент регистрации, второй – при получении статуса крупнейшего налогоплательщика.

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