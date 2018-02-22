О налогах и банковской системе в Израиле

Опыт предпринимателя Павла Калашникова, переехавшего в Хайфу из Петербурга.

Налоги

В Израиле очень хорошая ситуация в экономике. При мне в 2016 году даже понизили НДС с 18 до 17%. Очень грамотно выстроена система сбора налогов, каждый год налоговики бьют рекорды и перевыполняют планы.

В Израиле нет «упрощенки», но есть режим, когда ты не платишь НДС. Это возможно только в случае регистрации как ИП (эсек патур) и только до оборота 98 тысяч шекелей в год. Если разделить на 12 месяцев, получим среднюю зарплату в 8166 шекелей. То есть это подходит только для тех, кто оказывает услуги и не продает товары. Как только переступаешь порог в 98 тысяч в течение года автоматически переходишь в другой налоговый статус и начинаешь платить НДС со всего оборота, в том числе с первых 98 тысяч шекелей.

Я с самого начала открыл компанию типа Ltd. Поэтому буду говорить с позиции учредителя израильского ООО.

Помимо НДС есть корпоративный налог 23% — налог на прибыль, по сути. И налог на дивиденды в размере 25-32%.

Кроме налогов есть пошлина в размере 1200 шекелей в год и обязательные услуги бухгалтера, которые стоят в районе тысячи шекелей в месяц. Ну и налоги на зарплату: фонд социального страхования и подоходный налог.

Расходы у меня по большей части заграничные (рекламные системы), поэтому в течение месяца копится приличный долг по НДС. Остальные выплаты небольшие, и все оптимизируется.

Обязательно в компании должен быть бухгалтер. Самостоятельно вести бухгалтерию, если у тебя компания типа Ltd, нельзя — слишком низкий общий уровень грамотности, поэтому налоговая система подстраховывается за счет бизнеса. Это, конечно же, аутсорсинг, но траты приличные. В России подобные услуги стоят на порядок меньше, правда, и работа немного сложнее, и ответственность выше.

Если выбрать хорошего бухгалтера — это половина успеха. Он поможет не только правильно открыть компанию, а именно через него проходит регистрация во всех необходимых организациях. Прием на работу, увольнение, начисление зарплаты — это все к нему. Я даже не представляю как это делать. Ложка дегтя ждет через год. Помимо ежемесячной оплаты есть еще отдельная работа, которая называется годовой отчет. За него вам придется отдать $1500, и так каждый год.

Кредиты

Хороший бухгалтер может пробить кредиты под государственную ответственность. Это кредиты на длительную деятельность на несколько лет под низкий процент — не более 3%, и на серьезные суммы — от $100 тысяч. Если вы в себе уверены, можно влезать. Если не уверены, за вас это сделают банки.

Финансовая система в Израиле с огромными архаизмами в виде чековой системы. До сих пор больше 50% оборотных денег в бизнесе проходит через чеки. С одной стороны, удобно — ты можешь получить оплату на год вперед в виде 12 чеков. При желании можно даже получить кредит под обеспечение этими чеками. Но с другой стороны, ты дал чек, к примеру, на 1 марта. А вложить его человек может в течение шесть месяцев, то есть до 1-го сентября. И если он его вкладывает, у тебя должны быть зарезервированы под него средства, которые никак не обозначены в банке. Банк работает до 13:00, два раза в неделю — до 18:00. Пару раз было, когда я мчался со встречи к ближайшему отделению банка, чтобы успеть вложить несчастные нехватающие 500 шекелей.

Я знаю людей, которые каждый день до 12:00 проводят в банке. Если чек не обеспечен и вернется с такой отметкой, это сразу сказывается на кредитном рейтинге организации. В год может вернуться максимум десять чеков. Но это уже дно. С такими показателями вести бизнес будет очень трудно. В работающем бизнесе в среднем пять-десять чеков в месяц сходит, легко упустить. Мне совершенно непонятно, почему банки еще не сделали обязательной при выдаче чека пометку, что в такой день сходит чек и резервирование под него средств.

Но это полбеды. То же самое происходит с кредитными картами. А других и нет. Провел транзакцию — в интернет-банке ты увидишь ее через три дня, а может и позже, все зависит от контрагента. Но если транзакции внутри Израиля сходят одной суммой раз в месяц, то заграничные транзакции сходят через три-четыре дня другой суммой, и, конечно же, ты узнаешь об этом постфактум. Поэтому каждое утро начинается с захода в интернет-банк, потом в свои таблички и вычисления, сколько у тебя реально свободных денег.

Дальше еще забавней. Поскольку карта кредитная, то ее лимит никак не связан с остатком на счете. Карта забивается всякой фигней за неделю, а оставшиеся три недели я не могу расплачиваться этой картой, хотя основные расходы — это оплата рекламных систем, и там только оплата карточкой. Поэтому я должен снять наличные — к счастью, с наличным нет проблем, — положить их на дебетовую, специально открытую в почтовом банке. А в конце месяца подбивать данные: где я взял деньги, на что и почему.

Учитывая проблемы с нехваткой денег на счету, банки радуются и начинают предлагать тебе деньги на разрешенный минус или в виде ссуды. Конечно, не под 3%, а под 10-11%. Хотя в ситуации, когда тебе и так не хватает сегодня, брать деньги в долг не очень разумно. Но большинство именно так и ведет бизнес, вгоняя себя даже не в яму, а в пропасть долговую.

Обычный человек с минимальной зарплатой может на уйти в долг на $100 тысяч в течение нескольких лет. А компании зарастают долгами еще основательней и кончается это банкротством. Сначала компании, а потом и личным. Это настолько популярно, что я при небольшом круге знакомых знаю человек восемь, кто прошел подобную процедуру. Сначала загоняешь себя в долги, потом проходишь процедуру банкротства, два года находишься в подвешенном положении, оставляешь себе минимальную зарплату, остальное уходит на выплату кредиторам. А после двух лет есть специальная процедура, которая списывает все долги и ты снова чист, но в течение семи лет бизнесом заниматься уже не сможешь.

Самое важное

Любое действие, как в американском кино, может быть использовано против вас. Каждый раз, когда что-то делаете — подумайте, как вы объясните это в суде. Судятся все и 100%, ведя бизнес в Израиле, вы не избежите этой истории. Если не уверены — проконсультируйтесь у адвоката. Вообще, идеально с адвокатом подружиться, тогда вы сможете консультироваться иногда бесплатно, а может бартер замутите.

Остальную часть «О чем нужно помнить при открытии бизнеса в Израиле» смотрите в источнике vc.ru.