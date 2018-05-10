Пять способов сэкономить на кредите

Бывают ситуации, когда кредит крайне необходим. Узнали у экспертов, как свести расходы по займу до возможного минимума, а то и вовсе избежать переплаты.

1. Избегайте быстрых займов

Они всегда дороже обычных, поскольку при их оформлении у сотрудников финансового учреждения нет времени досконально проверить ваши данные, что повышает риски банка.

Признаки повышенной ставки:

— требуется минимальное количество документов;

— финансы выделяются на любые нужды, их использование не контролируется;

— оценивая платежеспособность, учитываются неподтвержденные доходы.

2. Оформляйте целевой кредит

То есть тот, который выдается только на определенные нужды: ремонт жилья, покупку квартиры, машины, бытовой техники и т. д.

Если вы точно знаете, на что вам нужны финансы, берите целевой кредит, поскольку проценты по нему часто ниже стандартных. Плата за дешивизну — усиленный контроль со стороны банка.

При оформлении подобного займа потребуется указать его целевое использование, а после того, как эти деньги будут потрачены, необходимо предоставить чеки и другие подтверждающие документы в банк. Другой вариант — оплату осуществит банк, а должнику остается только гасить кредит.

Если заем используется не по назначению, банк имеет право ухудшить условия сотрудничества, наложить штраф или потребовать досрочно выплатить задолженность.

3. Используйте партнерские программы магазинов

Обратите внимание, есть ли у нужного вам магазина партнерская программа с каким-либо банком. Это кредиты, выдаваемые в местах продаж или pos-кредиты (point of sales). В рамках подобного сотрудничества торговая компания делает финансовой организации скидку на сумму процентов по займу, чтобы минимизировать размер переплаты для покупателя. Бывают предложения и под 0%. Как поясняет Михаил Жигунов, директор по продукту карты «Совесть», клиент при этом платит проценты за использование взятых денег на покупку, а магазин-продавец делает ему скидку на товар/услугу в размере тех самых процентов. Так продавец компенсирует покупателю переплату.

«Например, в магазине есть товар стоимостью в 60 тыс. руб. Клиент покупает его в кредит на 36 месяцев. Переплата по кредиту составляет 13 000 руб. Чтобы компенсировать данную сумму, магазин делает скидку на 13 000 руб. То есть товар клиент купит за 47 000 руб., но в результате заплатит 60 000 — изначальную стоимость покупки».

Есть свои нюансы, которые необходимо знать перед походом в магазин. Как отмечает Михаил Жигунов, во-первых, рассрочки в магазинах — это, как правило, акционная история. Такие предложения действуют в ограниченный период времени и на ограниченное число товаров. Во-вторых, чтобы компенсировать скидку, магазин предлагает дополнительные услуги: страховки, аксессуары, ежемесячное смс-информирование. Поэтому прежде чем подписывать договор, убедитесь, что в нем нет лишних пунктов.

Генеральный директор проекта по повышению финансовой грамотности «ФинСтарт» Андрей Паранич добавляет: «Процентная ставка как минимум должна покрывать риски кредитора, связанные с вероятностью невозврата выданного займа, стоимостью привлечения денег банком, себестоимостью операций, включая зарплату сотрудников, аренду и иные издержки. То есть, финансовое учреждение не может позволить себе снижение процентной ставки меньше реального рыночного уровня. Если же по партнерской программе в магазине кредитная ставка оказывается ниже рынка или устанавливается на нулевом уровне, это означает, что ее банку покрывает магазин. Торговая компания не является благотворительной организацией, и может компенсировать свои расходы заменяя скидки на товар, компенсацией процентной ставки по кредиту. Другой вариант: процентная ставка закладывается в стоимость товара. Выяснить реальную выгоду такой партнерской программы, можно только сравнивая цены на покупаемый товар в разных местах — там где действует партнерская программа, и там где ее нет».

4. Выбирайте кредитные карты с льготным периодом

Обращайте внимание на срок грейс-периода, в течение которого проценты за потраченную сумму не выплачиваются. В среднем льготные условия длятся 60 дней с момента первой покупки или с определенного числа каждого месяца. В большинстве случаев льготный период не распространяется на снятие наличных.

По мнению основателя проекта Retail reStart Александры Вольской, карта с продленным льготным периодом достойна внимания, при условии, что ставка по ней после окончания этого периода не выше среднерыночной и при наличии других возможностей по карте: возобновляемость продленного льготного периода, кешбэк, бескомиссионное снятие/пополнение и пр.

Если грейс-период достигает 100–120 дней — тревожный знак. Как отмечает Михаил Жигунов, часто большой грейс распространяется только на ограниченное количество покупок — на одну или две. «Кроме того, когда льготный период „пересекает“ границы календарного месяца, часто нужно не просто вернуть все деньги до окончания грейс-периода, но и еще вносить регулярные платежи. Если же такой платеж просрочить, сразу начинают начисляться проценты».

5. Используйте карты-рассрочки

На рынке появились карты, позволяющие возвращать ровно ту сумму, которую вы потратили на покупку, без процентов по кредиту. Например, «Халва» и «Совесть». Михаил Жигунов поясняет, что в таких продуктах банк зарабатывает не за счет процентов от просрочки, а за счет вознаграждения от магазинов, где клиент совершает покупки по карте.

«Чтобы не платить проценты, нужно один раз в месяц осуществлять взносы. Расчет платежей также проще, чем у кредиток — если вы купили кроссовки за 10 тыс. руб. в рассрочку на 4 месяца, значит, каждый месяц вы вносите по 2 500 руб. В мобильном приложении платежи за все покупки будут оформлены в единый ежемесячный платеж. Проценты начисляются только в том случае, если клиент уже после окончания всего периода рассрочки, то есть в случае с кроссовками через 4 месяца, решил вообще ничего не выплачивать. Ограничение у подобных карт только одно — ими можно расплачиваться исключительно в сети партнеров», — комментирует Михаил Жигунов.