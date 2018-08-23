Можно избежать субсидиарной ответственности, если директор заболел?

Более 30 000 поисковых запросов по теме субсидиарной ответственности зарегистрировал Яндекс за минувший месяц. Под действие новой статьи, регламентирующей отношения в этой области права, попал даже такой международный гигант, как банковская группа HSBC. Начинаем новую серию статей о субсидиарке.

Сегодня о том, можно ли плохое здоровье директора считать уважительной причиной для освобождения от субсидиарной ответственности за утрату документов.

Долгое лечение директора фирмы может остановить работу компании, особенно если это небольшая компания, в которой значительный объем задач руководитель выполняет сам. В таких случаях компания не может исполнять взятые на себя обязательства перед контрагентами и сотрудниками, и постепенно движется к банкротству.

Может случиться, что из-за проблем с оплатой аренды, организация будет вынуждена освободить занимаемое помещение, но при этом забрать бухгалтерские документы и другое имущество фирмы попросту некому. Арендодатели же, подготавливая офис для нового съемщика, могут спокойно выбросить эти документы — для них они никакой ценности не представляют. Потеря документов в итоге приводит к большим неприятностям для директора такой организации. Одной из них является обязанность директора в случае объявления его организации банкротом представить в течение трех дней бухгалтерскую документацию конкурсному управляющему (п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве).

Директор не представил документы конкурсному управляющему из-за болезни

Поскольку положения п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве, обязывающие предать конкурсному управляющему документы, не содержат каких-либо исключений на случай тяжелой болезни директора, решать эту проблему сторонам приходится в суде. Как и в большинстве не урегулированных законом ситуаций, судебная практика по данному вопросу неоднозначна.

Нередко возникают ситуации, когда руководитель фирмы симулирует свою болезнь, формально «прикрываясь» больничным листком. Прежде всего, судьи выясняют, не пытается ли руководитель «прикрыть» своей болезнью истинные причины отсутствия бухгалтерского учета и непредставления необходимых документов. Если выясняется, что характер и тяжесть заболевания директора действительно стали непреодолимым препятствием для оформления и передачи документов, суды поддерживают директоров. Они указывают, что при рассмотрении подобных дел должны исследоваться следующие обстоятельства:

1) наличие и размер убытков, причиненных кредиторам;

2) установление факта непередачи документов (объективная сторона правонарушения);

3) установление вины директора (субъективная сторона правонарушения):

выяснение обстоятельств, связанных с его поведением в период исполнения им обязанностей руководителя;

установление факта принятия или непринятия им всех мер для надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче документации;

4) причинно-следственная связь между отсутствием документации (отсутствием в ней информации или ее искажением) и невозможностью удовлетворения требований кредиторов.

Только при наличии всех перечисленных фактов директор подлежит привлечению к субсидиарной ответственности по долгам фирмы.

В том случае, если руководитель добросовестно выполнял свои обязанности, и болезнь объективно стала непреодолимым препятствием для передачи документов, он освобождается от субсидиарной ответственности, поскольку его вины в непредставлении документов нет.

Однако, как мы уже отмечали, если болезнь, на самом деле не являлась препятствием для передачи документов, доводы руководителя о невозможности исполнения данной обязанности из-за проблем со здоровьем отклоняются судом. Например, если заболевание было задолго до того, как конкурсный управляющий потребовал документы. В этом случае, если конкурсным управляющим будет доказана совокупность условий, необходимых для привлечения к субсидиарной ответственности, ссылка директора на болезнь вряд ли его спасет.

Положительная практика

1. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.07.2017 N Ф09-3443/17 по делу N А76-23270/2015.

Директор освобожден от субсидиарной ответственности за непредставление конкурсному управляющему документов, так как в период ухудшения финансового положения фирмы он долго лечился, ему присвоили группу инвалидности. Он не мог руководить компанией. Кроме того, пока он лечился, произошел захват его офиса и находившихся в нем документов.

2. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 мая 2013 г. №А74-3612/2011.

Бывший директор пояснил, что почти два года находился на лечении и не мог исполнять свои служебные обязанности. В доказательство этого он представил суду копию приказа о назначении временно исполняющего обязанности директора, копии справок, выписок из истории болезни, направлений, заключений, а также листков нетрудоспособности.

3. Постановление ФАС Поволжского округа от 20 августа 2012 г. по делу №А65-29265/2010.

Директор не смог представить конкурсному управляющему документы, так как долгое время болел. В этот период организация не вела деятельность.

Суды освободили его от ответственности, так как во время болезни он не мог исполнять обязанности. Кроме того, у фирмы не было никакого имущества, а значит, отсутствие документов не могло повлиять на формирование конкурсной массы.

Отрицательная практика

1. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 5 марта 2015 г. № Ф05-1765/2014 по делу №А40-108539/11-71-438.

Директор направил учредителям заявление о собственном увольнении из-за болезни. Но учредители нового директора не назначили, поэтому прежний директор формально продолжал числиться в ЕГРЮЛ, хотя обязанности уже не исполнял.

Когда конкурсный управляющий потребовал документы, их у директора не оказалось. Дело дошло до суда.

Суд привлек директора к ответственности, так как он не представил доказательств увольнения (трудовую книжку, договор) и передачи бухгалтерских документов учредителям. Кроме того, болезнь директора на самом деле не мешала ему передать документы конкурсному управляющему.

2. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2015 г. № 06АП-5214/2015 по делу №А04-6458/2014.

Директор прикрывался болезнью. Он заявил, что из-за болезни:

— не получал требований конкурсного управляющего о представлении документов;

— не мог передать документы судебному приставу;

— уволил сам себя с поста директора.

Суд эти доводы не принял.

Что поможет избежать ответственности

Для суда важны доказательства того, что именно болезнь стала непреодолимым препятствием для ведения бухгалтерского учета и передачи документов конкурсному управляющему.

Судьи, прежде чем принять решение, оценивают:

характер и тяжесть заболевания;

длительность и период болезни;

состояние дел организации-должника;

размер убытков, причиненных кредиторам;

факт принятия директором всех возможных мер по восстановлению и передаче документов конкурсному управляющему.

Если руководитель организации до болезни добросовестно выполнял свои обязанности, а потом принимал меры, чтобы сохранить документы и передать их конкурсному управляющему, то суд не станет привлекать его.

Подтвердить тот факт, что из-за плохого здоровья вы не могли исполнять свои обязанности, можно такими документами:

выписки из истории болезни, справки и заключения из медицинских учреждений;

внутренние распорядительные приказы фирмы, в частности, приказ о назначении исполняющего обязанности директора;

приказы об увольнении работников, подтверждающие, что у организации на период болезни директора не было сотрудников, которые могли бы вести бухгалтерский учет;

письма, дополнительные соглашения к договорам с арендодателями, подтверждающие, что на период болезни директора организация не могла арендовать помещение под офис;

приказ об увольнении директора по состоянию здоровья, копии соглашений к трудовому договору, трудовой книжки;

материалы переписки с конкурсным управляющим по поводу причины невозможности представить бухгалтерские документы;

и другие подобные документы.

Но если директор под предлогом болезни пытался скрыть настоящую причину отсутствия бухгалтерских документов, то ответственности избежать не удастся.

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