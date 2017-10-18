Клерк.Ру
 
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Курортные регионы начали утверждать размер сбора с туристов

18.10.17 00:56
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Власти Ставропольского края определились со ставкой курортного сбора.

Ставка сбора составит 50 рублей в день. Таким образом, стандартная путевка в санаторий на 21 день обойдется курортникам на 1050 рублей дороже. Курортный сбор будет взиматься в четырех городах Кавказских Минеральных Вод — это Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск.

В Краснодарском крае отдыхающим повезет больше - планируется установить тариф в размере 10 рублей в день. Закон края по этому поводу планируется принять уже 25 октября.

Напомним, что эксперимент по введению курортного сбора пройдет с 1 мая 2018 года на территории четырех регионов: в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 11
<b>Модератор</b>
Над.К
Просто у него клиентов очень много.  С этим никто не спорит. Но за каждой историей с незакон...
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Клерк
Kalita
ToT, Вы писали:Kalita, а вы не троль? ) еще какой! Забаньте меня, чтоб не комментировать все...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
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Внеплановых проверок бизнеса стало слишком много
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Kalita
Над.К, Вы писали:пока что, я тут жалоб не вижу. Т.е. по ссылкам, где приведены конкретные жалобы ...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
<b>Модератор</b>
Над.К
пока что, я тут жалоб не вижу. Т.е. по ссылкам, где приведены конкретные жалобы не ходите, но обв...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Аноним, Вы писали:в прокуратуру никто ни пробовал обращяться Она заодно.
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Kalita
Над.К, Вы писали:Kalita, т.е. Вы действительно считаете, что все, кто жалуется на блокировку...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
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Не так давно  была уже публикация этой рекламной статьи. Больше писать,что-ли, не о чем ?!
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Kalita, т.е. Вы действительно считаете, что все, кто жалуется на блокировку - боты? Очень уд...
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Клерк
Kalita
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Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, в 2013-2016 году у вас значится инвентаризационная стоимость. А с 2017 кадастровая. Отсюд...
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Аноним
 С каждым годом растет,посчитайте во сколько раз!!!
20 кв. м каждой квартиры не облагается налогом на имущество физлиц
Аноним
Alexej 2011, Вы писали:  О, от студии  останется пара метров А если доля? А если коммун...
20 кв. м каждой квартиры не облагается налогом на имущество физлиц
Аноним
У вас все новости запугивающего характера, делаете себе рекламу... А предпринимателям нужно друго...
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<b>Модератор</b>
Над.К
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