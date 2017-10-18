Курортные регионы начали утверждать размер сбора с туристов

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Власти Ставропольского края определились со ставкой курортного сбора.

Ставка сбора составит 50 рублей в день. Таким образом, стандартная путевка в санаторий на 21 день обойдется курортникам на 1050 рублей дороже. Курортный сбор будет взиматься в четырех городах Кавказских Минеральных Вод — это Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск.

В Краснодарском крае отдыхающим повезет больше - планируется установить тариф в размере 10 рублей в день. Закон края по этому поводу планируется принять уже 25 октября.

Напомним, что эксперимент по введению курортного сбора пройдет с 1 мая 2018 года на территории четырех регионов: в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.