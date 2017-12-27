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ЛДПР предлагает проиндексировать пенсию работающим пенсионерам в июле

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовили законопроект, предусматривающий индексацию пенсий работающим пенсионерам с июля 2018 года.

Соавторы инициативы отметили, что надеются, «что норма постоянного действия о неиндексации будет исключена, а средства в бюджете для выполнения социальных обязательств перед пенсионерами — найдены».

Законопроект направлен в Правительство России для получения официального заключения, после чего будет внесен в Государственную Думу, пишет «Парламентская газета».

 

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