Клерк.Ру
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Курс биткоина теперь можно узнать на «Клерке»

Клерк решил не ограничиваться курсами традиционных валют и разместил в информационной панели курс биткоина.

Так что теперь вы можете следить за взлетами и падениями этой криптовалюты не входя за пределы нашего сайта.

Курсы валют (в том числе и биткоина) и другую полезную информацию вы можете найти в левой панели сайта:

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