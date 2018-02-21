Как бизнесу приходится обеспечивать свою безопасность

Почему любое оспоренное в суде решение проверяющего органа и его работника не рассматривается, как несоблюдение действующего законодательства, а действия его работника, как недобросовестное исполнение служебных обязанностей или, хотя бы, как его неполное служебное соответствие занимаемой должности? А, если это повлекло ликвидацию бизнеса, то это — халатное исполнение служебных обязанностей или превышение служебных полномочий?

О безопасности бизнеса рассуждают в блоге.

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