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Пять фильмов про клерков. Посмейтесь вечерами в будни

15.10.17 17:51
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Подборка легендарных фильмов, в которых с юмором рассказывают о тех, кому приходится работать в офисе.

«Офисное пространство», 1999, комедия, реж. Майк Джадж

Этот фильм можно отнести к голливудской классике о жизни офисных работников. Унылые рабочие будни в маленьких фанерных боксах, утомленные рутиной сотрудники, равнодушное начальство, формализм и бюрократия… И вдруг происходит сбой — один из работников, Питер Гиббонс (Рон Ливингстон), решает «забить» на работу и не стесняться в выражениях, общаясь с боссом. Виной такой трансформации — неудачный сеанс гипноза. Казалось бы, увольнение неизбежно. Но история принимает совсем другой поворот…

Тем, кто хочет на 100% оценить шутки и не пропустить ни одной, рекомендуем смотреть фильм на языке оригинала — увы, при дубляже теряется «вся соль»!

«С девяти до пяти», 1980, комедия, реж. Колин Хиггинс

Рассерженные секретарши могут быть похуже обиженной жены. Они и убить могут… Особенно, если их босс — тиран и беспринципный тип, который ни во что не ставит собственных сотрудников. Правда, в этой картине до убийства дело не дошло — ограничились его инсценировкой, которая, тем не менее, наладила жизнь «офисного планктона», вздохнувшего полной грудью без надоедливого шефа (Дэбни Коулмен).

С такими вводными могла бы получиться неплохая криминальная драма. Однако вышла отличная комедия с потрясающими Джейн Фондой, Лили Томлин и Долли Партон в главных ролях. Смотреть фильм рекомендуем всем начальникам для самовоспитания и их подчиненным для поднятия настроения!

«Девушки из офиса», 1997, комедия, драма, реж. Джилл Шпрехер

Четыре героини этой офисной киноистории не так смелы, как секретарши из «С девяти до пяти». Они не посягают на жизнь босса, выполняют скучную работу, бояться быть уволенными и мечтают… каждая о своем. Они лишь маленькие винтики в большой корпоративной машине, которые могут заменить в любой момент. Однако рутинный ход их рабочих будней рушиться, когда в офисе заводится вор. Картина не претендует на звание эпохальной, однако просмотр ее способен скрасить выходной после трудовых будней.

«Самый главный босс», 2003, драма, комедия, реж. Ларс фон Триер

Эта кинозарисовка офисной жизни культового датского режиссера Ларса фон Триера разительно отличается от комедий на эту же тему, хотя и преподносится как таковая. Ирония, стеб, сарказм — возможно, но не более. Так что ждать безудержного смеха при просмотре не стоит. Хотя он здесь и не нужен. Ларс фон Триер в присущей ему манере, не отвлекаясь на живописные кадры или спецэффекты, как волдырь вскрывает все неприглядные моменты жизни офисного муравейника. А начинается все с того, что одному пройдохе-коммерсанту нужно продать бизнес. Для этого ему необходим «зитцпредседатель» — актер, который изобразит фиктивного директора IT-компании и вместо него озвучит, в том числе коллективу, все его «непопулярные» решения…

Фильм придется по душе поклонникам творчества Ларса фон Триера и оригинального авторского кино.

«Страх и трепет», 2003, мелодрама, комедия, реж. Ален Корно

Какова корпоративная культура и этика, особенности ведения бизнеса, работы и построения карьеры в крупной японской фирме? Легко ли иностранцу «вписаться» в коллектив и адаптироваться в компании, находящейся в стране восходящего солнца? Стоит ли стараться прыгать выше своей головы, выполняя задания начальства и беря на себя непосильные обязательства, или лучше не выделяться и быть как все? Ответы на эти вопросы попытались честно показать авторы этой трагикомедии об офисном пространстве, снятой по автобиографической книге бельгийской писательницы Амели Нотомб.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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