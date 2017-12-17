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Льготы ветеранам труда — что нужно знать?

Правовая инструкция, как получить звание «Ветеран труда» и на какие льготы оно позволяет рассчитывать.

Кто является ветераном труда?

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» устанавливают органы власти субъектов РФ в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и рекомендациями Министерства труда и соцзащиты РФ по данным вопросам.

Согласно ст. 7 Закона статус ветерана труда может быть присвоен гражданам при наличии государственных наград (различные ордена и медали СССР и РФ), почетных званий, благодарностей и почетных грамот от президента РФ. Звание «Ветеран труда» подтверждается удостоверением.

Подробный, но не исчерпывающий перечень почетных званий, нагрудных знаков, грамот, дипломов и медалей, учитывающихся при присвоении звания «Ветеран труда», приведен в Письмах Минтруда и соцзащиты РФ от 15 сентября 1997 года N 4545-СК и от 07.10.98 N 5635-КС.

Перечни почетных званий и наград, дающих право на звание «Ветеран труда», также приведены в Указе Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ».

Региональными законами могут дополнительно устанавливаться категории званий, знаков отличия и иных оснований для расширения круга лиц, которым может быть присвоено звание «Ветеран труда», но не могут быть ограничены права тех граждан, которые отнесены к указанной категории нормами федерального законодательства (Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2016 N 29-АПГ16-6). На федеральном уровне звание ветерана труда присваивается работникам органов исполнительной власти и госкорпораций.

Для работников органов исполнительной власти под руководством Правительства РФ знаки отличия, дающие право на присвоение звания, учреждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 г. № 578. Знаки для госкорпораций и иных органов власти учреждают они сами (см., напр., Приказ ФСИН России от 21.08.2017 N 823).

Также имеют право на присвоение звания «Ветеран труда» следующие категории граждан:

  • имеющие знаки отличия за заслуженный и продолжительный труд (службу) не менее 15 лет в конкретной сфере и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
  • граждане с такими же знаками отличия, получающие пенсию по выслуге лет;
  • лица, начавшие трудиться до наступления 18-летия в период ВОВ и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Примеры наград и званий, дающих право на звание «Ветеран труда»

Отсутствие в перечнях, приведенных в письмах Минтруда и соцзащиты РФ, каких-либо званий и наград, не может быть единственной причиной для отказа в присвоении звания «Ветеран труда». Звания, определяющие квалификацию, не учитываются при присвоении звания «Ветеран Труда» (например, «Старший учитель», «Мастер животноводства» и др.)К почетным званиям относятся следующие:

  • «Лауреат государственной премии СССР»;
  • «Лауреат премии Совета министров СССР»;
  • «Отличник химической промышленности России»;
  • «Почетный полярник»;
  • «Почетный энергетик»;
  • иные звания.
К нагрудным знакам и значкам относятся:

  • «Ветеран автомобильной промышленности»;
  • «Ветеран спорта СССР»;
  • «Волго-Балт 1964»;
  • «За активную работу в профсоюзах»;
  • «За безопасность движения»;
  • «Почетный железнодорожник»;
  • иные знаки и значки за отличную работу и ударный труд.
К грамотам и дипломам относятся:

  • Грамота Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР «За активное участие в деятельности организаций обществ Красного Креста РСФСР»;
  • «Грамота Правления Российской государственной страховой компании»;
  • «Похвальные грамоты» Главного Управления Северного морского пути при СНК СССР;
  • Похвальный лист Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР «За разработку и содействие внедрению в производство изобретений и рационализаторских предложений»;
  • иные дипломы и грамоты.
В соответствии с Указом Президента РФ звание «Ветеран труда» могут получить различные заслуженные работники, а также народные художники и артисты, обладатели перечисленных наград и медалей РФ.

Какие льготы положены ветерану труда?

Список предоставляемых ветеранам труда льгот варьируется в зависимости от региона проживания гражданина, имеющего на них право. В льготы ветеранам труда могут входить:

  • компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда и членам их семей;
  • внеочередное оказание медицинской помощи;
  • преимущественное право на вступление в различные строительные кооперативы и получение земельных участков;
  • право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта;
  • компенсация на оплату услуг местной телефонной связи;
  • бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
  • при наличии медицинских показаний - бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение неработающим ветеранам труда;
  • иные льготы.

Как получить звание «Ветеран труда»?

Поскольку порядок выдачи удостоверения ветерана труда устанавливается органами власти субъектов РФ, он может незначительно отличаться в разных регионах. В Москве прием заявлений о присвоении звания «Ветеран труда» осуществляется управлениями соцзащиты населения по месту жительства. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения принимаются в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления (п.3,6 Постановления Правительства Москвы от 27.06.2006 N 443-ПП). При обращении за присвоением звания заявитель представляет:

  • заявление на предоставление государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдачу удостоверения ветерана труда;
  • паспорт;
  • фотография заявителя в формате 3x4 см;
  • документ о награждении орденами или медалями СССР или РФ, либо о присвоении почетных званий СССР или РФ, либо о награждении почетными грамотами Президента РФ или благодарностями Президента РФ, либо о награждении ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе);
  • трудовая книжка либо справка архивной организации, подтверждающие трудовой (страховой) стаж, необходимый для назначения пенсии;
  • документ о трудовом (страховом) стаже, необходимом для назначения пенсии за выслугу лет, в календарном исчислении (в случае назначения заявителю пенсии пенсионными органами федеральных органов государственной власти).
  • документ о награждении ведомственными знаками отличия в труде по 30 июня 2016 г. (включительно) (п. 2.5.1.1. Приложения 2. к Постановлению Правительства Москвы от 27.06.2006 N 443-ПП).

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Источник: Юридическая социальная сеть 9111.ru

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, Санкт-Петербург

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