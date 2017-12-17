Льготы ветеранам труда — что нужно знать?

Правовая инструкция, как получить звание «Ветеран труда» и на какие льготы оно позволяет рассчитывать.
Кто является ветераном труда?Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» устанавливают органы власти субъектов РФ в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и рекомендациями Министерства труда и соцзащиты РФ по данным вопросам.
Согласно ст. 7 Закона статус ветерана труда может быть присвоен гражданам при наличии государственных наград (различные ордена и медали СССР и РФ), почетных званий, благодарностей и почетных грамот от президента РФ. Звание «Ветеран труда» подтверждается удостоверением.
Подробный, но не исчерпывающий перечень почетных званий, нагрудных знаков, грамот, дипломов и медалей, учитывающихся при присвоении звания «Ветеран труда», приведен в Письмах Минтруда и соцзащиты РФ от 15 сентября 1997 года N 4545-СК и от 07.10.98 N 5635-КС.
Перечни почетных званий и наград, дающих право на звание «Ветеран труда», также приведены в Указе Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ».
Региональными законами могут дополнительно устанавливаться категории званий, знаков отличия и иных оснований для расширения круга лиц, которым может быть присвоено звание «Ветеран труда», но не могут быть ограничены права тех граждан, которые отнесены к указанной категории нормами федерального законодательства (Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2016 N 29-АПГ16-6). На федеральном уровне звание ветерана труда присваивается работникам органов исполнительной власти и госкорпораций.
Для работников органов исполнительной власти под руководством Правительства РФ знаки отличия, дающие право на присвоение звания, учреждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 г. № 578. Знаки для госкорпораций и иных органов власти учреждают они сами (см., напр., Приказ ФСИН России от 21.08.2017 N 823).
- имеющие знаки отличия за заслуженный и продолжительный труд (службу) не менее 15 лет в конкретной сфере и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
- граждане с такими же знаками отличия, получающие пенсию по выслуге лет;
- лица, начавшие трудиться до наступления 18-летия в период ВОВ и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Примеры наград и званий, дающих право на звание «Ветеран труда»Отсутствие в перечнях, приведенных в письмах Минтруда и соцзащиты РФ, каких-либо званий и наград, не может быть единственной причиной для отказа в присвоении звания «Ветеран труда». Звания, определяющие квалификацию, не учитываются при присвоении звания «Ветеран Труда» (например, «Старший учитель», «Мастер животноводства» и др.)К почетным званиям относятся следующие:
- «Лауреат государственной премии СССР»;
- «Лауреат премии Совета министров СССР»;
- «Отличник химической промышленности России»;
- «Почетный полярник»;
- «Почетный энергетик»;
- иные звания.
- «Ветеран автомобильной промышленности»;
- «Ветеран спорта СССР»;
- «Волго-Балт 1964»;
- «За активную работу в профсоюзах»;
- «За безопасность движения»;
- «Почетный железнодорожник»;
- иные знаки и значки за отличную работу и ударный труд.
- Грамота Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР «За активное участие в деятельности организаций обществ Красного Креста РСФСР»;
- «Грамота Правления Российской государственной страховой компании»;
- «Похвальные грамоты» Главного Управления Северного морского пути при СНК СССР;
- Похвальный лист Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР «За разработку и содействие внедрению в производство изобретений и рационализаторских предложений»;
- иные дипломы и грамоты.
Какие льготы положены ветерану труда?Список предоставляемых ветеранам труда льгот варьируется в зависимости от региона проживания гражданина, имеющего на них право. В льготы ветеранам труда могут входить:
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда и членам их семей;
- внеочередное оказание медицинской помощи;
- преимущественное право на вступление в различные строительные кооперативы и получение земельных участков;
- право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта;
- компенсация на оплату услуг местной телефонной связи;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
- при наличии медицинских показаний - бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение неработающим ветеранам труда;
- иные льготы.
Как получить звание «Ветеран труда»?Поскольку порядок выдачи удостоверения ветерана труда устанавливается органами власти субъектов РФ, он может незначительно отличаться в разных регионах. В Москве прием заявлений о присвоении звания «Ветеран труда» осуществляется управлениями соцзащиты населения по месту жительства. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения принимаются в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления (п.3,6 Постановления Правительства Москвы от 27.06.2006 N 443-ПП). При обращении за присвоением звания заявитель представляет:
- заявление на предоставление государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдачу удостоверения ветерана труда;
- паспорт;
- фотография заявителя в формате 3x4 см;
- документ о награждении орденами или медалями СССР или РФ, либо о присвоении почетных званий СССР или РФ, либо о награждении почетными грамотами Президента РФ или благодарностями Президента РФ, либо о награждении ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе);
- трудовая книжка либо справка архивной организации, подтверждающие трудовой (страховой) стаж, необходимый для назначения пенсии;
- документ о трудовом (страховом) стаже, необходимом для назначения пенсии за выслугу лет, в календарном исчислении (в случае назначения заявителю пенсии пенсионными органами федеральных органов государственной власти).
- документ о награждении ведомственными знаками отличия в труде по 30 июня 2016 г. (включительно) (п. 2.5.1.1. Приложения 2. к Постановлению Правительства Москвы от 27.06.2006 N 443-ПП).
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