Обновленные формы статотчетности. Посмотрите изменения в таблице

Статистический учет. Что изменилось

Обновлены четыре статформы: по ОС, договорам аренды, по сделкам и для НКО Приказ Росстата от 26.06.2017 № 428 (Вступил в силу 26.10.2017) Скорректированы четыре формы статистической отчетности: — № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» — не сдают малые фирмы; — № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций» — только для НКО; — № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду» — не сдают микропредприятия; — № 11-НА «Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации) – не сдает малый бизнес. Отчеты сдаются в Росстат в 2018 году по итогам 2017 года: первые два отчета — до 1 апреля, третья форма – до 15 июня, последняя – до 30 июня.

Внесены изменения в статформу № 11-НА

Приказ Росстата от 26.10.2017 № 703. За 2017 год нужно подать обновленную статформу 11-НА: — в разделе I в строке 01 отражается сумма показателей по всем экономическим активам. Ранее в данной строке указывали общие данные по контрактам, договорам аренды и лицензиям. Таким образом, из отчета исключили информацию о необращающейся части этих активов; — графа 10 раздела I не заполняется в отношении приобретенного гудвилла, в соответствующей ячейке проставляется «х»; — в разделе «Справочно» в графе 1 указывается наименование вида актива вместо номера строки из раздела I

Утверждены новые формы для отчета об условиях труда, численности и зарплате работников Приказ Росстата от 01.09.2017 № 566 (Вступил в силу 01.09.2017)

Утверждены годовые формы: — № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»; — № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; — № 2-ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации»; — № 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих»; — № 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала». Среди утвержденных бланков есть месячные формы: — № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»; — № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»; — № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»; — № 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов». Также присутствует одна квартальная: — № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников». Новые формы нужно будет подавать в следующем порядке: — годовые — с отчета за 2017 год; — квартальную — с отчета за I квартал 2018 года; — месячные — с отчета за январь 2018 года. В указаниях по заполнению новой формы № П-4 есть уточнения о том, что графы 5, 6 и 11 следует заполнять лишь ежеквартально.

Росстат уточнил, как рассчитать численность работников Приказ Росстата от 22.11.2017 № 772 Росстат выпустил новые указания по заполнению форм П-1, П-2, П-3, П-4 и П-5 (м). Новшества нужно учитывать начиная с 2018 года. В указаниях к форме П-4 есть существенные уточнения: — из среднесписочной численности не исключаются лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, если они работают на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия; — при расчете средней численности работников, трудящихся по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг, учитываются не только иностранные граждане, но и лица без гражданства; — данные в форме не могут быть отрицательными; — оплата стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно, включая проезд и провоз багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, отражается в числе социальных выплат только после окончательного расчета с работником; — в контрольных соотношениях предусмотрели, что показатели граф 5, 6 и 11 за первое полугодие, 9 месяцев и год должны быть больше соответствующих показателей за предыдущий период или равны им.

Обновлена форма № 7-травматизм Приказ Росстата от 21.06.2017 № 417 В форме № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» отражаются сведения о пострадавших при несчастных случаях на производстве в соответствии с актом о несчастном случае на производстве по форме Н-1, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73. Обновленная форма применяется с отчета за 2017 год и сдается 25 января 2018 года. В указаниях по заполнению формы уточнено, что ее не нужно представлять страховым организациям. Эту форму не представляют и микропредприятия.

Утверждены новые статформы Приказ Росстата от 01.08.2017 № 509 (Вступил в силу 01.08.2017) Ведомство разработало новые бланки, среди них: — № 1-РЦ «Сведения о структуре розничной цены на отдельные виды товаров» — со сдачи статотчетности за IV квартал 2017 года. Если организация производит товар в ассортименте, то для заполнения формы она выбирает один вид продукции (ранее – от 2 до 5 видов). При заполнении формы нужно учесть, что в строке 2 по продтоварам (для строк 1 — 27 приложения к форме) количество целых чисел должно быть не менее четырех; — № 1-ЦБ «Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по институциональным секторам» — с отчета за 2017 год, подают АО (кроме малых и кредитных организаций); — № П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах» — за первый квартал 2018 года. Если в отчетном периоде нет финансовых вложений, то форма не представляется. Если заполняется графа «Прочие изменения активов» первого раздела, то надо раскрыть природу таких изменений. Надо обеспечить совпадение данных на начало года по стр. 500 из второго раздела с суммой стр. 1410 и 1510 бухбаланса, а также данных по стр. 710 третьего раздела с данными по стр. 1310 бухбаланса; — № 9-КС «Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции» — за январь 2018 года. Если в предыдущем месяце материалы не приобретались, в графу 8 вносится информация за отчетный месяц; — № 1-цены производителей, его нужно сдавать за 2017 год, а также каждый месяц — начиная с отчета за январь 2018 года. Если товары, услуги за отчетный период не отгружались, то можно направить либо незаполненный отчет с подписью ответственного лица, либо официальное письмо о том, что показателей в отчетном периоде не было. Утверждены и другие статформы.



Росстат предусмотрел ряд новых форм о платных услугах населению Приказ Росстата от 31.08.2017 № 564 (Вступил в силу 31.08.2017) Появились новые формы: — № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению». Форму нужно использовать начиная с отчета за 2017 год. Теперь в ней коды услуг приведены по ОКПД2; — № П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по видам». Эту месячную форму нужно будет представлять начиная с отчета за январь 2018 года. Организации, среднесписочная численность которых не превышает 15 человек, должны будут отчитываться ежеквартально не позднее 15 числа после отчетного периода (сейчас – не позднее 30 числа). Также утверждена форма № 1-турфирма «Сведения о деятельности туристской фирмы» и ряд других форм.

Росстат предусмотрел новые формы статотчетов с отчетности за 2017 год

Приказ Росстата от 21.08.2017 N 541 (Вступил в силу 21.08.2017)



Производственные компании должны будут сдавать статотчетность по новым формам, это касается следующих форм: — № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»; — № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»; — № 1-ДАП «Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». Первые две новые формы нужно применять начиная с отчета за 2017 год, третью — с отчета за январь 2018 года. Изменилась форма отчетности об использовании топливно-энергетических ресурсов. Новую форму № 4-ТЭР нужно применять начиная с отчета за 2017 год. Статданные о деятельности организации за 2017 год нужно будет подать по новой форме. Форма № 1-предприятие по сравнению с предыдущей скорректирована незначительно. Выделим следующие изменения: — в разделах 8 и 9 наименование граф «Код по ОКВЭД» заменено на «Код по ОКВЭД2»; — в строку 403 раздела 4 нужно вносить количество дочерних обществ. Прежде там отражалось еще и число зависимых обществ; — на титульном листе уточнено, что форму не сдают государственные и муниципальные учреждения. Вместо них в предыдущей форме были указаны бюджетные организации. Сведения о производстве и отгрузке товаров, оказании услуг нужно будет подавать по новой статформе. Первый раз воспользоваться обновленной формой № П-1 следует при сдаче отчетности за январь 2018 года. Обратим внимание на уточнения, которые появились в указаниях по заполнению статформы: — уведомление, по которому на титульном листе заполняется ОКПО организации и идентификационный номер подразделения юрлица, размещается на сайте Росстата; — если в отчетном периоде нет показателей для внесения в форму, об этом можно сообщить органу статистики официальным письмом. Другой вариант — сдать незаполненный отчет с подписью ответственного лица